Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 77-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Евросоюз не может быть посредником в переговорах России и Украины по мирному урегулированию, потому что против этого выступает Москва, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция, благодаря хорошим связям с обеими сторонами, проводит по вопросу переговоров «хорошую работу».
«Лучшим посредником была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель.
Организаторы «Евровидения» 25 февраля, на следующий день после начала специальной военной операции на Украине заявили, что Россия не сможет участвовать в конкурсе в этом году.
В ответ «Первый канал», ВГТРК и радиодом «Останкино» объявили о выходе из Европейского вещательного союза (организатор конкурса), назвав исключение России «неуместным политическим жертвоприношением на музыкальном форуме, который всегда подчеркивал свой неполитически статус».
О новых санкциях против России объявила Новая Зеландия. Министр иностранных дел страны Нанаия Махута заявила, что санкции введены из-за ситуации на Украине, в черные списки внесены восемь российских организаций и граждан.
Под санкции попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront («Ньюсфронт») Михаил Синелин.
В список также вошли 85-й главный центр специальной службы (ГЦСС) главного управления Генштаба России, «Главный центр специальных технологий» Главного управления (ГУ) Генерального штаба ВС РФ и российское «Агентство интернет-исследований».
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на $40 млрд. Теперь очередь за сенатом, после чего законопроект должен подписать президент Джо Байден.
Ранее он обратился к конгрессу с просьбой одобрить выделение Киеву дополнительной помощи в размере $33 млрд, впоследствии сумма была увеличена.
Эти средства пойдут на гуманитарную помощь, поддержку экономики и закупку новых вооружений.
Россия стояла за серией кибератак с начала военной спецоперации на Украине, полагают ЕС, Великобритания, США и другие союзники. В МИД Великобритании заявили, что кибератака, за которой «стояла Россия» повлияла на работу Viasat на Украине, но также нарушила работу интернета в Центральной Европе. По оценке Лондона, военная разведка России может быть причастна к атаке на украинские правительственные сайты 13 января и развертыванию вредоносного ПО Whispergate, а также к кибератаке на Viasat 24 февраля.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сиссель Крузе Ларсен. «Он полностью вакцинирован, и у него легкие симптомы. Он следует рекомендациям и в ближайшие дни будет работать дома», — подчеркнул пресс-секретарь.
Вечерний брифинг Минобороны:
- Авиация нанесла удары по 74 объектам Украины, в том числе по двум пунктам управления.
- Ракетные войска и артиллерия атаковали 223 района с украинскими военными и военной техникой. Уничтожены три пункта управления и два склада боеприпасов, убиты 100 украинских военных, выведены из строя 19 единиц техники.
- Силы ПВО сбили в Днепропетровской области Су-25, в Херсонской — Ми-8. Уничтожены четыре беспилотника в Харьковской области.
- У острова Змеиный силы ПВО сбили еще один беспилотник «Байрактар». За последние три дня Киев потерял там 30 беспилотников. Во время попыток захвата острова Украина потеряла три бомбардировщика Су-24 и один истребитель Су-27, 10 вертолетов, три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр» с морским десантом на борту.
Всего с начала проведения специальной военной операции, по данным России, уничтожены: 164 украинских самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотных летательных аппаратов, 302 зенитных ракетных комплексов, 2983 танков и других боевых бронированных машин, 351 установок реактивных систем залпового огня, 1440 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.
Оператор ГТС Украины объявил о прекращении с 11 мая транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся на территории ЛНР. Через систему осуществляется транзит почти трети газа (до 32,6 млн куб. м в сутки) из России в Европу, заявили в Киеве.
Перспектив для успешных переговоров России и Украины в ближайшее время нет, поделилась оценкой глава нацразведки США Эврил Хейнс. И Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, продолжила она. Американская разведка также ожидает, что в течение следующих нескольких месяцев на Украине возможно «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».
В последний раз о большом прогрессе на переговорах с Украиной Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. В МИДе заявили 6 мая, что в переговорах прогресса нет.
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Виктор Гулевич:
В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На Южном операционном направлении созданная Вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тыс. человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси. Кроме того, с сегодняшнего дня под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране важных объектов
Минобороны России опубликовало кадры гуманитарного разминирования в поселке Каменка Изюмского района Харьковской области. По данным ведомства, перед отступлением украинские военнослужащие заминировали улицы и дороги в окрестностях поселка. В ходе осмотра российские саперы обнаружили артиллерийские и танковые снаряды, противопехотные и противотанковые мины, в том числе иностранного производства.
В Белоруссии начался второй этап внезапной проверки сил реагирования, заявил министр обороны Виктор Хренин. «Все это спланировано как адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проходят на территории стран НАТО под названием «Защитник Европы». Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, мы адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска», — пояснил он.
Сейм Литвы принял резолюцию о признании России государством, которое «поддерживает и осуществляет терроризм», в связи с происходящим на Украине. Среди прочего, в тексте резолюции упоминаются события в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка, Гостомель и «систематические серьезные военные преступления и преступления против человечности против украинского народа». В Сейме также считают, что российская военная операция является геноцидом, и выступили за создание Специального международного военного трибунала для «расследования и оценки военных преступлений», предложив взять за основу Нюрнбергский или Токийский трибуналы.
Минобороны России назвало провокацией опубликованные в СМИ фото и видео из Бучи. Российские военные не причастны к убийствам мирных жителей, подчеркнули в Москве. Все российские подразделения полностью вышли из Бучи 30 марта, за то время, что Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал», отметили в Минобороны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал события в Буче инсценировкой, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители». Россия усматривает в таких «провокациях» прямую угрозу международной безопасности, говорил он.
Белоруссия разрабатывает ракету «образца «Искандер», Россия поможет стране в области ракетного производства, заявил президент Александр Лукашенко.
«При мне президент [Путин] поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер». Это молодые ребята», — сказал он.
Также в свежем брифинге Минобороны России сообщило:
- Оперативно-тактическая и армейская авиация нанесла удары по 16 районам с живой силой и военной техникой ВСУ.
- Ракетные войска и артиллерия атаковали 33 пункта управления, 407 районов с украинскими войсками и военной техникой, пять складов боеприпасов в Николаевской области. В Москве оценили потери Украины в размере до 380 человек, уничтожено 53 единицы военной техники.
- Вечером 9 мая в Харьковской области сбит украинский Су-25.
- Российские ПВО сбили три украинских беспилотника в ДНР, перехватили ракету «Точка-У» и снаряд РСЗО «Смерч». Еще два таких снаряда сбили в Харьковской области.
Силы ЛНР при поддержке российских военных, завершив зачистку Попасной, «прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской Народной Республики», заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Япония расширила санкционные списки, включив туда более 140 физлиц из России, ДНР и ЛНР, а также более 70 российских компаний. В числе тех, кто попал в списки:
- премьер-министр Михаил Мишустин
- заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев
- гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов
- жена предпринимателя Геннадия Тимченко Елена
- предприниматель Глеб Франк
- глава ДНР Денис Пушилин
- глава ЛНР Леонид Пасечник
- «Алмаз-Антей»
- структуры «Корпорации Тактическое ракетное вооружение»
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что не исключает «вариантов, что близлежащие территории в интересах национальной безопасности могут контролироваться нашими военными, нашими временными администрациями». Но основной задачей сил ЛНР он назвал «обеспечение безопасности на территории Луганской народной республики».