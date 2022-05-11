Евросоюз не может быть посредником в переговорах России и Украины по мирному урегулированию, потому что против этого выступает Москва, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Китай также не подходит под эту роль, так как он «склоняется в сторону России», продолжил он, а Турция, благодаря хорошим связям с обеими сторонами, проводит по вопросу переговоров «хорошую работу».

«Лучшим посредником была бы Организация Объединенных Наций», — заключил Боррель.