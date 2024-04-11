Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 778-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Фатежском районе Курской области (к северо-западу от регионального центра) силы ПВО сбили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Взрывы раздались в Херсоне, сообщил глава украинской военно-гражданской администрации города Роман Мрочко.
В Одесской области повреждена транспортная инфраструктура, сообщил глава региона Олег Кипер.
За день в области несколько раз объявлялась воздушная тревога, в Одессе были слышны взрывы.
Губернатор Михаил Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках из-за тренировки флота по противоподводно-диверсионной обороне со стрельбой из стрелкового оружия. Она проходит в среду вечером на Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты.
Швейцария не направляла России приглашение на конференцию по Украине в Бюргенштоке, сообщило российское посольство. Но если и направит, российская сторона его не примет.
Дипломаты заявили, что организаторы мероприятия хотят «продавить нежизнеспособную «формулу мира» Владимира Зеленского, которая для России неприемлема, поскольку является «набором ультиматумов». При этом встреча без России «будет означать лишь очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к конкретному результату», считают дипломаты.
В селе Апанасовка Корневского района три человека погибли, после того как с украинского беспилотника взрывное устройство было сброшено на гражданский автомобиль. Среди убитых двое детей.
Издание «Страна.ua» сообщило о новых взрывах в Одессе.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района со стороны Украины. В результате повреждения линий электропередачи несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Кроме того, в Тёткино в результате атаки дрона-камикадзе сгорел автомобиль газовой службы.
Федеральный совет Швейцарии сообщил о планах выделить 5 млрд швейцарских франков в качестве помощи Украине. Как сообщает Neue Zurcher Zeitung, это решение не утверждено парламентом страны, в котором есть противники помощи Киеву на фоне экономических проблем в стране.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за инициативой Швейцарии о конференции по украинской «формуле мира» стоят американские демократы, которым нужно поддержать на плаву «проект Украина».
Президент Швейцарии Виола Амхерд и глава Федерального совета Игнацио Кассис заявили о том, что мирная конференция по Украине пройдет 15–16 июня в местечке Бюргеншток. Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие делегаты от 80–100 стран. Приглашения будут разосланы в ближайшие несколько дней. В Берне заявили, что они будут отправлены в том числе в Китай и Россию.
Верховная рада Украины сегодня начала рассматривать во втором, окончательном чтении нашумевший законопроект о мобилизации. Депутат Ярослав Железняк заявил, что сегодня документ принят не будет — состоится только обсуждение отклоненных поправок, которых насчитывается 4263.
Законопроект дорабатывали в профильном комитете более двух месяцев. В случае его принятия и подписания президентом документ вступит в силу через месяц. То есть примерно к середине мая.
Как отмечает «Страна.ua», из законопроекта в итоге убрали две скандальные нормы — об обязательности электронного кабинета (через который будут рассылать повестки) и блокировке счетов уклонистов.
При этом из документа убрали и норму о демобилизации для тех, кто служит уже 36 месяцев.
Одна из важнейших новаций: установлены сроки для обновления своих данных в ТЦК (аналог военкоматов) и наказания за неисполнение этой нормы. Если закон будет принят, все военнообязанные, которые еще не подали актуальную информацию о себе, должны будут сделать это в течение 60 дней. Это касается и военнообязанных, находящихся за границей.
Если в течение 60 дней данные не обновлены, наступает административная ответственность: штрафы от 17 тыс. до 22,5 тыс. грн (40–53 тыс. руб.) плюс суд может лишить права на управление автомобилем.
Харьковская областная администрация сообщила о взрывах в населенных пунктах Липцы, Волчанск и Малая Даниловка. По ее данным, погибла 14-летняя девушка, еще два человека пострадали.
В Харьковской области сегодня объявлялась воздушная тревога.
Минобороны России заявляет, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который получил четыре года колонии по делу об экстремизме, попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне военной операции, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.
В январе адвокаты Стрелкова обжаловали его приговор, судебное заседание по этому поводу должно состояться в мае.
К апелляционной жалобе приложен документ (есть у РБК), который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным.
«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сообщил РБК Молохов.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 950 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, САУ Krab, САУ М109 Paladin, САУ AS-90 Braveheart, шесть САУ «Гвоздика», станция радиоэлектронной разведки «Пластун».
Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, отражена контратака в районе Григоровки;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Новокалиново, Клещеевка, Новое, Курдюмовка, отражены контратаки в районах населенных пунктов Выемка, Победа, Красногоровка;
- на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, отражены 11 контратак в районах населенных пунктов Первомайское, Водяное, Новобахмутовское, Уманское, Бердычи;
- на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного, отражены две контратаки в районе Никольского;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Работино, Михайловки и Ивановки.
В районе Кременной под обстрел попала съемочная группа телеканала «Вести Луганск». Оператор получил ранение, корреспондент контужен.
Николаевское облэнерго сообщило, что с утра без отключения остались 178 населенных пунктов региона. Это произошло из-за кратковременного дисбаланса в системе после обстрела энергетики. Сейчас остались лишь единичные случаи отключения.
Дмитрий Песков прокомментировал заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, который призвал к завершению конфликта с сохранением территориальной целостности Украины. По словам пресс-секретаря президента, всем необходимо учитывать, что геополитические реалии изменились, а в России появилось четыре новых региона.