Верховная рада Украины сегодня начала рассматривать во втором, окончательном чтении нашумевший законопроект о мобилизации. Депутат Ярослав Железняк заявил, что сегодня документ принят не будет — состоится только обсуждение отклоненных поправок, которых насчитывается 4263.

Законопроект дорабатывали в профильном комитете более двух месяцев. В случае его принятия и подписания президентом документ вступит в силу через месяц. То есть примерно к середине мая.

Как отмечает «Страна.ua», из законопроекта в итоге убрали две скандальные нормы — об обязательности электронного кабинета (через который будут рассылать повестки) и блокировке счетов уклонистов.

При этом из документа убрали и норму о демобилизации для тех, кто служит уже 36 месяцев.

Одна из важнейших новаций: установлены сроки для обновления своих данных в ТЦК (аналог военкоматов) и наказания за неисполнение этой нормы. Если закон будет принят, все военнообязанные, которые еще не подали актуальную информацию о себе, должны будут сделать это в течение 60 дней. Это касается и военнообязанных, находящихся за границей.

Если в течение 60 дней данные не обновлены, наступает административная ответственность: штрафы от 17 тыс. до 22,5 тыс. грн (40–53 тыс. руб.) плюс суд может лишить права на управление автомобилем.