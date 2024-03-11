На Украине будут поднимать только сине-желтый флаг, а не белый, ответил глава МИДа Дмитрий Кулеба на слова папы римского Франциска.

«Сильнейший — тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их на одну ступень и называть это «переговорами», — написал Кулеба в X.

Ранее понтифик заявил, что настоящей силой обладает тот, кто «видит ситуацию» и обладает достаточной смелостью, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры. В Ватикане позже уточнили, что Франциск имел в виду призыв к диалогу, а не капитуляцию.









