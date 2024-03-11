Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 747-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который на днях пообщался с Дональдом Трампом, рассказал, как кандидат в президенты США видит окончание конфликта на Украине. По его словам, Трамп считает, что если Соединенные Штаты прекратят финансирование Киева, то у Европы не будет возможностей оказать Украине достаточной поддержки, и конфликт прекратится. Орбан также передал, что Трамп не хочет обеспечивать безопасность Европы вместо европейцев, которым придется либо «платить за это, либо создать собственную армию».
Роман Старовойт рассказал об обстреле деревни Внезапное Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено 4 населённых пункта.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в больнице умер житель села Гончаровка Суджанского района, который пострадал в результате утреннего обстрела.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Spiegel поддержала идею британского коллеги Дэвида Кэмерона о круговом обмене ракет. Речь идет о том, что Великобритания будет приобретать для себя немецкие ракеты Taurus, которые Берлин не хочет передавать Украине. Это позволит Лондону отправлять Киеву запасы собственных ракет Storm Shadow.
На Украине будут поднимать только сине-желтый флаг, а не белый, ответил глава МИДа Дмитрий Кулеба на слова папы римского Франциска.
«Сильнейший — тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их на одну ступень и называть это «переговорами», — написал Кулеба в X.
Ранее понтифик заявил, что настоящей силой обладает тот, кто «видит ситуацию» и обладает достаточной смелостью, чтобы поднять белый флаг и начать переговоры. В Ватикане позже уточнили, что Франциск имел в виду призыв к диалогу, а не капитуляцию.
Ограничения на полеты в Пулково сняты в 18:22 мск. За время их действия на запасные аэродрома ушли три рейса, сообщили в Росавиации.
В Ленобласти сбили беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Дрон был уничтожен в районе поселка Форносово.
Работа аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге ограничена с 17:00 мск для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Осенью 2022 года, когда США были всерьез обеспокоены возможным применением Россией ядерного оружия на Украине, Вашингтон готовил потенциальный сценарий реакции на это, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников, участвовавших в обсуждениях.
Представители администрации президента США заявили, что контрмеры должны быть неядерными. Однако в Вашингтоне считают, что реакция должна быть «драматической» — например, атака с использованием обычного вооружения на подразделения, применившие ядерное оружия. Иначе, по их мнению, существует риск «подбодрить» любого «авторитарного человека», обладающего ядерным арсеналом.
Над территорией Новгородской области около 15:30 мск сбили два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.
Губернатор Андрей Никитин ранее сообщил об одном сбитом дроне. По его словам, жертв и разрушений нет.
Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщил губернатор Андрей Никитин.
«Жертв, пострадавших и разрушений нет. Спасибо нашим силам ПВО Минобороны России!», — написал он в своем телеграм-канале.
Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью австрийской газете Kurier.
Он сообщил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит российского газа. По его словам, украинская сторона обсуждала это с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.
Отправка войск стран НАТО на Украину приведет к «опасной эскалации» и исключит дипломатическое урегулирование, заявил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.
Он отметил, что выступавшие с предложениями отправить военных на Украину Франция и Польша «не могут говорить от имени НАТО».
В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал он.
Поселок Горьковский в Белгородской области атаковали три дрона-камикадзе ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Два дрона успели сбить в воздухе, один влетел в частный жилой дом. Слава Богу, никто не пострадал. В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков в телеграм-канале.
Соединенные Штаты должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину. Такое мнение высказал американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли в статье для The American Conservative.
«Мы должны провести красную линию с НАТО: либо Украина, либо Соединенные Штаты. Если союзники отправят войска на территорию Украины, мы должны полностью выйти из НАТО», — написал Ли.
В декабре 2023 года конгресс США принял закон, запрещающий американскому президенту выводить страну из НАТО без согласия законодателей.
В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине. Понтифик намеревался призвать к прекращению огня и переговорам, сказал глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни. В Ватикане отметили, что Франциск уже говорил, что «переговоры — это никогда не капитуляция».
Накануне в интервью RSI понтифик заявил, что «сильнее тот, кто видит ситуацию, кто думает о людях, кто имеет мужество поднять белый флаг, вести переговоры. И сегодня можно вести переговоры с помощью международных держав».
Так он ответил на вопрос журналиста о том, что он думает о сложившейся ситуации, когда на Украине есть те, «кто призывает к мужеству сдаться и показать белый флаг», в то время как противники такой точки зрения предупреждают — подобные действия придадут легитимности тому, кто сильнее.
«Слово «переговоры» — смелое слово. Когда ты видишь, что терпишь поражение, что дела идут не очень хорошо, нужно иметь смелость вести переговоры. Вам стыдно, но сколькими смертями это закончится?» — ответил понтифик.
Село Гордеевка в Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Никто из жителей не пострадал. Насчитано 6 прилетов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль. Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте имущества», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Главное к 9:00 мск:
- Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
- Под обстрел со стороны Украины попало село Кульбаки Глушковского района Курской области. По словам главы региона, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.
- За ночь с 9 на 10 марта российские средства ПВО пресекли попытки атак двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
- Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно летал в Венесуэлу на переговоры с ее лидером Николасом Мадуро, сообщает The Times со ссылкой на источники. По данным издания, темой переговоров была ситуация на Украине. Встреча прошла на фоне беспокойства на Западе из-за возможных поставок оружия Венесуэлой России, а также оказания иной помощи.
- В Одессе раздались взрывы, сообщают местные издания РБК-Украина и Суспільне. Также «Зеркало недели» пишет о взрывах в Харькове.
Кроме того, взрывы были слышны в городе Снигиревка Николаевской области, заявил глава городской военной администрации Иван Кухта в телеграм-канале. Позже он сообщил, что в Павловском сельском округе была повреждена линия электропередач, поэтому в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения электричества.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силами ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. «Последствия на земле уточняются», — сообщил он. В ночь на 9 марта жители города писали о взрывах в Таганроге