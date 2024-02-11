Запасов снарядов для украинской ПВО хватит лишь до марта 2024 года, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что хотя у ВСУ новый главком, проблемы остались теми же. Генерал Александр Сырский, вступив в должность, вскоре может снова столкнуться с мрачными расчетами, которые сопровождают конфликт на протяжении двух лет: «когда цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».

Как пишет газета, украинские войска «измотаны», им не хватает оружия и боеприпасов, а системы противовоздушной обороны «истощаются», в то время как помощь со стороны США все еще находится под вопросом. Западные чиновники и военные эксперты предупреждают, что без американской помощи ВСУ уже в этом году ждет «стремительный коллапс» на линии фронта.