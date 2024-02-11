Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 718-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Украине и Израилю следует предоставить финансирование, но не безвозмездно, а в долг, заявил на митинге в Южной Каролине кандидат в президенты США Дональд Трамп, передает Newsweek.
- В Николаеве и пригороде Днепре прогремели взрывы, сообщили «Суспiльне» и «Политика страны». УНИАН и «Политика» также пишут о взрывах в Одессе и области.
- Страны ЕС должны иметь военные бюджеты, которые обеспечат их способность противостоять угрозе со стороны России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Quest France. Его спросили, разделяет ли он страх, что Россия может атаковать какую-либо страну НАТО в ближайшие годы. Министр ответил утвердительно.
Заместителями нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского стали полковники Вадим Сухаревский и Андрей Лебеденко, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, Сухаревский занимается беспилотниками и развитием применения дронов ВСУ, а Лебеденко — инновациями и технологическим компонентом армии и боевых систем. Зеленский отметил, что ВСУ требуется четкая практика работы с новыми технологиями.
Заместителями нового начальника Генштаба генерал-майора Анатолия Баргилевича стали бригадные генералы Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый. Горбатюк занимается оперативной работой, планированием и управлением штабами, а Шевченко — логистикой. Драпатый отвечает за качественную тренировку украинских военных.
Итальянский премьер Джорджа Мелони и бывший польский премьер Матеуш Моравецкий предложили венгерскому премьеру Виктору Орбану присоединиться к группе Европейских консерваторов и реформистов. Если партия «Фидес» Орбана присоединится, то ECR сможет претендовать на ближайших выборах в Европарламент на третье место (сейчас — шестое). Сложнейшей проблемой станет консенсус по поводу Украины.
В Белгороде и окрестностях запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он призвал жителей по возможности укрыться в помещениях без окон, если на улице — проследовать в укрытие.
Сводка Минобороны:
- Военные за неделю нанесли 31 удар по объектам ВПК Украины. Повреждены предприятия, производящие или ремонтирующие самолеты, беспилотники, бзэкипажные катера, ракетные комплексы и реактивные снаряды.
- На Купянском направлении военные заняли более выгодные рубежи и отразили 36 атак. На Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях войска «улучшили положение по переднему краю». На Донецком направлении заняты более выгодные позиции.
- Авиация и ПВО за неделю сбиты самолеты МиГ-29 и Су-25, а также 488 беспилотника.
Вечером 9 февраля Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров, атака была отражена, сообщило Минобороны России.
Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил увольнение своего заместителя.
Накануне издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на источник в украинском Минобороны, что Павлюк может сменить Александра Сырского на посту командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины.
Странам НАТО необходимо нарастить военное производство, в том числе для «сдерживания России», заявил Welt am Sonntag генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«НАТО не ищет войны с Россией. Но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может продлиться десятилетия», — сказал он (цитата по Die Zeit). По мнению Столтенберга, если Россия одержит победу в вооруженном конфликте с Украиной, «нет никаких гарантий, что российская агрессия не распространится на другие страны».
ВСУ обстреляли окраины хутора Понуры в Грайворонском округе, три человека пострадали, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Их везут в больницу. Также поврежден экскаватор.
Объект критической инфраструктуры полностью уничтожен при взрыве в Харькове, сообщила областная прокуратура.
«Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары», — сказано в сообщении.
Запасов снарядов для украинской ПВО хватит лишь до марта 2024 года, пишет The New York Times.
Издание отмечает, что хотя у ВСУ новый главком, проблемы остались теми же. Генерал Александр Сырский, вступив в должность, вскоре может снова столкнуться с мрачными расчетами, которые сопровождают конфликт на протяжении двух лет: «когда цена защиты территории перевешивает любую выгоду, полученную от причинения вреда противнику».
Как пишет газета, украинские войска «измотаны», им не хватает оружия и боеприпасов, а системы противовоздушной обороны «истощаются», в то время как помощь со стороны США все еще находится под вопросом. Западные чиновники и военные эксперты предупреждают, что без американской помощи ВСУ уже в этом году ждет «стремительный коллапс» на линии фронта.
В Харькове произошла серия взрывов на автозаправке. В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара достигает 3,7 тыс. кв. м.
Публичный конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент, когда США, финансовая опора Киева, никак не могут согласовать помощь, сообщает Bloomberg.
Агентство описывает разрыв отношений как «крупнейшую внутреннюю встряску» со времен начала военных действий на Украине. Украинский лидер упрекал генерала в том, что тот осмелился использовать слово «тупик», описывая ситуацию на поле боя, в интервью The Economist в ноябре прошлого года.
Залужный пользуется огромной поддержкой. Некоторые западные дипломаты предполагают, что его популярность достигла и Зеленского, которого один чиновник назвал «тонкокожим». Однако источники, близкие к военному руководству, связывают раскол с предпочтением Зеленским «более смелого военного плана», который противоречит тому, что более осторожный Залужный рассчитывал предпринять в предстоящие месяцы.
Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие ОПК в Удмуртии, где собирают беспилотники.
В Курской области пресекли попытку атаки дронов, два украинских беспилотника сбиты, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Мэр Харькова Игорь Терехов и украинские СМИ сообщают о взрывах в городе. После серии взрывов над городом видно зарево от крупного пожара, передает УНИАН
Число погибших при обстреле кафе-пекарни в Луганске достигло 29. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщило о смерти в больнице 36-летнего мужчины. Его состояние оценивалось как тяжелое. Медики боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прощании в городе с младшим сержантом Александром Кривошаповым, который погиб на Херсонском направлении. Кривошапов родился и вырос в Казахстане, а в Крым его семья переехала в 2015 году. Контракт с Минобороны он заключил в 2022 году, после чего отправился в зону военной операции.
На площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве собрались люди, выступающие против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает «Страна ua», около 20 человек с плакатами скандируют «Зелю геть».
Издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что Александра Сырского на посту командующего сухопутными войсками Украины сменит Александр Павлюк, который является заместителем министра обороны.