Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 260-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Прямые потери 20 ключевых российских отраслей от санкций, затрагивающих несырьевой неэнергетический экспорт, в 2022 году составят $25,7 млрд, или 19% относительно объемов 2021 года, подсчитали экономисты. Около 80% этой суммы придется на экспорт в Евросоюз.
Значительную часть утерянных из-за санкций поставок — 14% ($18,4 млрд) к 2030 году смогут перенаправить на другие рынки.
Эммануэль Макрон представил на борту вертолетоносца Dixmude в Тулоне обновленную стратегию национальной безопасности, которая должна позволить стране к 2030 году утвердиться в качестве «силы баланса на международной арене» и «независимой, уважаемой, действующей державы, находящейся в центре европейской стратегической автономии».
В документе указано, что военные действия на Украине «рискуют стать прообразом более масштабного геополитического противостояния в будущем».
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время неожиданного визита в Киев «прощупывал почву» для возможности дипломатического решения конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
По словам украинского чиновника, на встречах с украинским руководством Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования, поскольку, по его мнению, рычаги воздействия Украины на международное сообщество будут усилены, если она выразит готовность в конечном итоге вести переговоры с Россией.
Салливан не пытался оказать давление на Киев, чтобы тот немедленно вступил в переговоры или предпринял какие-то конкретные шаги, уточнил источник. В то же время США и их союзники не хотят, чтобы их рассматривали как подталкивающих Украину к дипломатическому решению, особенно если это предполагает формальную договоренность об уступке России украинских территорий, отметили собеседники телеканала.
Власти Херсонской области запретили розничную продажу алкоголя и спиртосодержащей продукции на территории региона.
Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, так как опустошит собственные запасы, а у страны нет мощностей для дополнительного производства, заявил министр обороны Бени Ганц.
«Очевидно, что, даже если мы решим изменить нашу политику, невозможно опустошить наши запасы систем противовоздушной обороны», — сказал он.
МИД опроверг заявления США о поставках боеприпасов из КНДР в Россию для нужд военной операции.
«Никакого внятного обоснования этих утверждений представлено не было да и не могло быть, поскольку все сказанное американскими представителями — ложь от начала до конца, еще один пример фейков, спекуляций, которые распространяет Запад в отношении России», — сказала Мария Захарова.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ, которым запретил продажу алкоголя на территории региона. Об этом сообщает телеграм-канал херсонской телерадиокомпании «Таврия», к сообщению прикреплена фотография указа.
Документ также публикует в своем телеграме администрация Новой Каховки.
ДТП, в котором погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, могло произойти по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на пересечении двух трасс, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
По данным агентства, водитель Lexus, в котором сидел Стремоусов, пытался избежать столкновения с грузовиком и не справился с управлением.
Представитель обладминистрации Владимир Рогов подтвердил, что виновником ДТП стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. «Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси. Шансов выжить в такой катастрофе просто не было», — написал Рогов в телеграме.
Рамзан Кадыров поддержал решение Сергея Суровикина об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра.
«Полностью согласен с мнением господина Пригожина о решении Суровикина. Евгений Викторович очень точно заметил, что Суровикин спас тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении. <...> Считаю, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ему отвечать за людей. Ему виднее», — написал глава Чечни в телеграм-канале.
Ранее Кадыров и создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин неоднократно выступали с критикой действий российских военачальников, в том числе командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина.
МИД России объявил, что высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве.
Это стало ответом на высылку российского дипломата из Кишинева. Молдавские власти тогда объясняли демарш падением на территории республики обломков российской ракеты.
Петербуржец Алексей Рачеев, призыв которого по мобилизации был признан незаконным, покинул военную часть. Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров подтвердил РБК эту информацию.
«Он не самовольно покинул часть, а уволен в связи с незаконным призывом», — сказал Кокшаров, уточнив, что в места проведения военной спецоперации на Украине Рачеев не отправится.
«Фонтанка» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга писала, что Рачеева призвали на военную службу 29 сентября. Рачеев в суде потребовал отменить призыв, поскольку он был включен в список сотрудников банка, которым полагается отсрочка. Приморский суд признал решение комиссии о его призыве незаконным и пришел к выводу, что теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о мобилизации петербуржца.
В Харькове демонтировали бюст Александра Пушкина, установленный в 1904 году.
Как заявляют городские власти, пока памятник будет находиться «на хранении», а дальнейшую его судьбу харьковчане определят после окончания боевых действий.
Украинские войска снова обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Не менее шести снарядов упало на его [села] территории. К счастью, никто не пострадал. Однако повреждены балконы в двухэтажном доме, в другом частном домовладении выбиты стекла, разрушен сарай и забор», — написал он в «Телеграме».
«Значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал Суровикин.
По его словам, обстановка в зоне проведения военной операции в целом стабилизирована. Как заявил Суровикин, российские военные пресекли попытки наступления украинской армии на купянском и краснолиманском направлениях, а «на отдельных направлениях возобновили наступательные действия».
Фрагмент доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина министру обороны Сергею Шойгу.
Украинская сторона с августа потеряла на херсонском направлении более 9,5 тыс. военных и более 200 танков. Об этом сообщил командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин.
По его словам, потери российских войск в семь-восемь раз меньше, чем у ВСУ.
Потери украинских военных на всех направлениях за октябрь Суровикин оценил в 12 тыс. человек.
Сергей Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра.
Командующий группировкой российских войск в зоне спецоперации на Украине Суровикин объяснил, что, если Киев пойдет на более мощную ракетную атаку Каховского водохранилища, возникнет угроза всей группировке на правом берегу Днепра.
В связи с этим Суровикин предложил организовать оборону в районе Херсона на левом берегу Днепра и отвести войска с плацдарма на правом.
«Согласен с вашими выводами и предложениями», — ответил Шойгу.
Министр добавил, что главной задачей командования видит сохранение жизней военнослужащих, а также заботу о мирном населении.