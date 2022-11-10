Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время неожиданного визита в Киев «прощупывал почву» для возможности дипломатического решения конфликта с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

По словам украинского чиновника, на встречах с украинским руководством Салливан поднял вопрос о необходимости дипломатического урегулирования, поскольку, по его мнению, рычаги воздействия Украины на международное сообщество будут усилены, если она выразит готовность в конечном итоге вести переговоры с Россией.

Салливан не пытался оказать давление на Киев, чтобы тот немедленно вступил в переговоры или предпринял какие-то конкретные шаги, уточнил источник. В то же время США и их союзники не хотят, чтобы их рассматривали как подталкивающих Украину к дипломатическому решению, особенно если это предполагает формальную договоренность об уступке России украинских территорий, отметили собеседники телеканала.