Украине нужно повысить налоговые и таможенные сборы, так как со временем международная поддержка будет сокращаться, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, слова которого приводит «Страна.ua».

Он отметил, что после окончания боевых действий будут расти потребности в финансировании социальных расходов.

«Поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования», — сказал Грей.