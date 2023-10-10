 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 594-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:41

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

СК установил, что преступление «длительное время готовилось на территории Украины». Теракт организовывали «лица, не согласные с проведением специальной военной операции».

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем дело с обвинительным заключением передано для направления в суд, говорится в сообщении ведомства.

10:21

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили до 17:00 «для проведения восстановительных работ», сообщается в телеграм-канале оперативной информации о работе моста.

Накануне, 9 октября, автомобильную часть также перекрывали на семь часов для ремонта.

09:40

США могут связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщают The Washington Post (WP) и NBC со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов.

09:16

Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для складирования военной техники, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.

09:15

В Одессе ночью произошел взрыв. Поздно вечером в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призывал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии до отбоя тревоги.

Вчера 21:03

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что в регионе запущено производство ударных беспилотников, квадрокоптеров, разведывательных аппаратов. «Уверен, это окажет существенную поддержку не только батальону Судоплатова, но и вооруженным силам в работе на запорожском направлении», - сообщил он в Telegram.

Вчера 21:01

Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО украинского беспилотника над Белгородской областью.

Вчера 20:38

Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью The Wall Street Journal пригрозила жесткими мерами в отношении России за то, что она не соблюдает установленный странами G7 ценовой потолок и продает нефть дороже чем за 60 долларов.

Вчера 19:16

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет уничтожать на Украине зернохранилища и портовую инфраструктуру, если там будут храниться военная техника и боеприпасы. При этом он назвал грубым нарушением с точки зрения гуманитарного права размещение тяжелой техники и средств ПВО в жилых кварталах.

Вчера 18:46

Город Токмак в Запорожской области находится под обстрелом со стороны ВСУ, сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов.

По его словам, в городе прозвучало четыре взрыва.

Вчера 18:34

Украине нужно повысить налоговые и таможенные сборы, так как со временем международная поддержка будет сокращаться, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, слова которого приводит «Страна.ua».

Он отметил, что после окончания боевых действий будут расти потребности в финансировании социальных расходов.

«Поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования», — сказал Грей.

Вчера 17:44

Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК источник близкий к бизнесмену. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».

Вчера 17:25

В Саратове местного жителя приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов на железной дороге. Ранее судимый 55-летний мужчина познакомился с заказчиком преступления в Telegram. Ему было обещано 10 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости».

Вчера 16:02

Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил агентству ТАСС, что у властей его страны нет данных о том, что «Хамас» получал оружие, которое страны Запада передавали Украине.

Вчера 15:14

Владимир Зеленский своим указом сменил командующего силами территориальной обороны. Игоря Танцюру сменил Анатолий Баргилевич, ранее возглавлявший штаб восточной группировки ВСУ.

Вчера 15:00

Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что переданное странами НАТО Украине оружие активно применяется в Израиле. «Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва».

Вчера 14:58

Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ «Акация»

Вчера 14:50

По данным военного ведомства на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное;
  • на Запорожском направлении нанесен удар по позициям 65-й бригады ВСУ в районе Работино;
  • на Купянском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское, Макеевка;
  • на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
  • на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного.
Вчера 14:44

Минобороны сообщило об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе города Прилуки (Черниговская область).

Вчера 13:48

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил журналистам в Брюсселе, что эскалация палестино-израильского конфликта не повлияет на помощь ЕС Украине. «В этом нет ни грамма сомнения», - цитирует Мамера агентство ТАСС.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 10:59
СК закончил расследование дела об убийстве военкора Татарского Политика, 10:57
Как война на Ближнем Востоке отразится на экономике и рынках Pro, 10:54
«Величайший проспект в истории НБА» набрал 20 очков в первом матче Спорт, 10:48
Трейдеры за сутки потеряли $113 млн из-за скачков курсов криптовалют Крипто, 10:42
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье Недвижимость, 10:36
Подборка доступных квартир в пределах МКАД РБК и ПИК, 10:33
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 10:31
«Роскосмос» предложил продавать спутниковые снимки Земли госкорпорациям Технологии и медиа, 10:25
Премьер Ирака приехал в Москву на переговоры с Путиным Политика, 10:25
Эксперты объяснили неудачи Израиля подготовкой «не к той войне» Политика, 10:21
Эрмосо заявила, что Рубиалес просил ее о поддержке в скандале с поцелуем Спорт, 10:16
Как отказать соискателю, чтобы потом при необходимости его вернуть Pro, 10:16
Движение по Крымскому мосту приостановили на семь часов Общество, 10:15