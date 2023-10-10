Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 594-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
СК установил, что преступление «длительное время готовилось на территории Украины». Теракт организовывали «лица, не согласные с проведением специальной военной операции».
Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем дело с обвинительным заключением передано для направления в суд, говорится в сообщении ведомства.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили до 17:00 «для проведения восстановительных работ», сообщается в телеграм-канале оперативной информации о работе моста.
Накануне, 9 октября, автомобильную часть также перекрывали на семь часов для ремонта.
США могут связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля, вариант такого запроса в конгресс рассматривают в Белом доме, сообщают The Washington Post (WP) и NBC со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов.
Украина использует зернохранилища и портовую инфраструктуру для складирования военной техники, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации по Украине.
В Одессе ночью произошел взрыв. Поздно вечером в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Глава областной военной администрации Олег Кипер призывал жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов находиться в укрытии до отбоя тревоги.
Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, что в регионе запущено производство ударных беспилотников, квадрокоптеров, разведывательных аппаратов. «Уверен, это окажет существенную поддержку не только батальону Судоплатова, но и вооруженным силам в работе на запорожском направлении», - сообщил он в Telegram.
Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО украинского беспилотника над Белгородской областью.
Министр финансов США Джанет Йеллен в интервью The Wall Street Journal пригрозила жесткими мерами в отношении России за то, что она не соблюдает установленный странами G7 ценовой потолок и продает нефть дороже чем за 60 долларов.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия будет уничтожать на Украине зернохранилища и портовую инфраструктуру, если там будут храниться военная техника и боеприпасы. При этом он назвал грубым нарушением с точки зрения гуманитарного права размещение тяжелой техники и средств ПВО в жилых кварталах.
Город Токмак в Запорожской области находится под обстрелом со стороны ВСУ, сообщил представитель региональной администрации Владимир Рогов.
По его словам, в городе прозвучало четыре взрыва.
Украине нужно повысить налоговые и таможенные сборы, так как со временем международная поддержка будет сокращаться, заявил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, слова которого приводит «Страна.ua».
Он отметил, что после окончания боевых действий будут расти потребности в финансировании социальных расходов.
«Поэтому Украине нужно развивать собственные внутренние ресурсы для самофинансирования», — сказал Грей.
Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль, рассказал РБК источник близкий к бизнесмену. Информацию об этом подтвердили и в «Альфа-групп» и уточнили, что «сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно».
В Саратове местного жителя приговорили к 12 годам лишения свободы за поджог релейных шкафов на железной дороге. Ранее судимый 55-летний мужчина познакомился с заказчиком преступления в Telegram. Ему было обещано 10 тысяч рублей, сообщают «РИА Новости».
Посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил агентству ТАСС, что у властей его страны нет данных о том, что «Хамас» получал оружие, которое страны Запада передавали Украине.
Владимир Зеленский своим указом сменил командующего силами территориальной обороны. Игоря Танцюру сменил Анатолий Баргилевич, ранее возглавлявший штаб восточной группировки ВСУ.
Дмитрий Медведев написал в своем Telegram, что переданное странами НАТО Украине оружие активно применяется в Израиле. «Ведь и раньше коррумпированные власти Украины торговали всем, что получили. Воровали газ и нефть, продукты, материалы. Воровали всё, что плохо лежит. Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты з Києва».
Общие потери украинской армии за сутки в Минобороны оценили более чем в 600 человек убитыми и ранеными. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ «Акация»
По данным военного ведомства на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:
- на Донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное;
- на Запорожском направлении нанесен удар по позициям 65-й бригады ВСУ в районе Работино;
- на Купянском направлении отражены пять атак в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское, Макеевка;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы;
- на Южно-Донецком направлении отражена атака в районе Приютного.
Минобороны сообщило об ударе по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе города Прилуки (Черниговская область).
Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил журналистам в Брюсселе, что эскалация палестино-израильского конфликта не повлияет на помощь ЕС Украине. «В этом нет ни грамма сомнения», - цитирует Мамера агентство ТАСС.