Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время переговоров в Киеве обсудили создание специального хаба, где будет осуществляться ремонт военной техники и обучение украинских военных. Об этом Моравецкий сообщил на совместном брифинге с Зеленским и президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает УНН.

«Мы разговаривали сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для проведения учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами», — сказал Моравецкий.