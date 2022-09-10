Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 199-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Действующая на подконтрольной российским военным ВГА Харьковской области призвала жителей, находящихся в зоне обстрелов со стороны ВСУ, покинуть свои дома. В ВГА заявили, что уведомили погранслужбу России о беженцах из Харьковской области.
- Военно-гражданская администрация Запорожской области, действующая на подконтрольной российским военным территории, заявила, что Украина в одностороннем порядке перестала принимать электроэнергию с Запорожской АЭС. «Энергоатом» о прекращении получения энергии с ЗАЭС пока не сообщал.
- США выделили Украине $1,2 млрд на пополнение запасов американского вооружения. Речь идет в том числе о ракетах для комплексов Javelin и Stinger, а также системы HIMARS.
- США пригрозили штрафами за закупку российской нефти выше предельных цен, когда будет объявлен их уровень. При этом, если стоимость сырья будет ниже или на уровне установленного потолка, то американские компании смогут перевозить нефть. Запрет на морские перевозки нефти администрация США введет с 5 декабря.
Администрация Новой Каховки Херсонской области сообщила об обстрелах, работает ПВО.
«В 22:29 в Новой Каховке снова работает ПВО. Около десяти воздушных взрывов. В 22:31 еще четыре взрыва», — сообщили власти.
Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени гендиректору турецкой компании «Байкар» Халуку Байрактару, сообщает офис украинского президента.
Зеленский и Байрактар также обсудили строительство на Украине завода по производству ударных беспилотников Bayraktar.
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время переговоров в Киеве обсудили создание специального хаба, где будет осуществляться ремонт военной техники и обучение украинских военных. Об этом Моравецкий сообщил на совместном брифинге с Зеленским и президентом Латвии Эгилсом Левитсом, передает УНН.
«Мы разговаривали сегодня об организации специального хаба, который служил бы для ремонта военной техники и для проведения учений с нашими немецкими, голландскими и украинскими партнерами», — сказал Моравецкий.
Под обстрел попала больница им. Калинина в Донецке, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram.
Он также прикрепил видео, на котором видно, как пожарные тушат возгорание на крыше трехэтажного здания.
«Нафтогаз Украины» подал прошение в Международный арбитражный суд о разбирательстве против «Газпрома».
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», — заявляет украинская компания.
Глава украинской компании Юрий Витренко отметил, что транзитный контракт был подписан в 2019 году на условиях «качай или плати», однако «Газпром» с мая платит меньше, чем предусматривает соглашение.
Реальный ВВП России упал во втором квартале к тому же периоду предыдущего года на 4,1% вслед за ростом на 3,5% в первом, сообщил Росстат.
Лидерами снижения оказались отрасли оптовой и розничной торговли (минус 14,1% к тому же периоду 2021 года), коммунальный сектор (водоснабжение, утилизация отходов и т.д.) — минус 9,2%, транспортировка и хранение — минус 3,9%, что могло быть связано в том числе со снижением поставок «Газпромом» трубопроводного газа в Европу.
Рост показали сельское хозяйство (плюс 1,7%), строительство (плюс 3,4%), финансовый и страховой секторы (плюс 4,4%). Сектор госуправления, социального обеспечения и обеспечения военной безопасности, в который входят в том числе управление, контроль и регулирование вопросов, связанных с обороной и деятельностью Вооруженных сил, вырос на 1,1%.
Украинская армия ведет обстрел всех населенных пунктов Харьковской области, находящихся под российским контролем. Об этом заявил глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
«Каждый населенный пункт в Харьковской области находится под массированным артобстрелом», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Ганчева, за последние два дня интенсивность обстрелов возросла примерно в пять раз. «В таких условиях даже эвакуацию проводить очень сложно», — добавил он.
Еврокомиссия опубликовала рекомендации по выдаче виз россиянам:
- консульства могут рассматривать заявление на визу до 45 дней;
- люди, которые запрашивают визы по несущественным мотивам, в том числе для путешествий, будет получать более низкий приоритет при записи на визу;
- консульства могут запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка, чтобы «обеспечить высокий уровень проверки, в частности, в случаях возможных угроз общественному порядку и международным отношениям»;
- странам ЕС следует воздерживаться от выдачи виз для многократного въезда, поскольку россияне могут в дальнейшем перестать соответствовать критериям для ее получения;
- стране следует аннулировать визу россиянина, если «становится очевидным, что он больше не отвечает критериям для получения визы, в частности представляет угрозу безопасности».
Российская военная операция на Украине продолжается уже 198-й день. О каких продвижениях войск за это время сообщило Минобороны России — в инфографике РБК.
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе были вручены ключи от первых квартир в новостройках. «Сегодня сданы три таких дома, и мы заселяем в 278 квартир семьи с детьми. Спасибо строителям Министерства обороны за профессионализм. Работы еще много, но уже сегодня видно, что город восстанавливается», — написал он в своем Telegram-канале.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины в Ворошиловском районе Донецка два человека погибли, пять получили ранения.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов Запорожской АЭС из-за ситуации с электроснабжением.
По его словам, обстрел привел к полному отключению электричества в Энергодаре и подверг риску нормальную работу Запорожской АЭС. Из-за обстрелов подвергаются опасности операторы станции и их семьи, что делает сложным нормальное обслуживание станции.
«Вместе это существенно увеличивает риск ядерной аварии. Обстрелы вокруг Запорожской АЭС должны остановиться», — сказал Гросси.
Министры финансов ЕС согласовали предоставление Украине макрофинансовой помощи в виде кредита на €5 млрд, сообщает Reuters.
Министр финансов Чехии Збынек Станюра отметил, что еще предстоит решить, как оставшиеся €3 млрд можно распределить на кредиты или гранты.
Кредит, подтвержденный гарантиями стран — членов ЕС, является частью общего пакета помощи в €9 млрд, о котором было объявлено в мае. €1 млрд уже передали Киеву в начале августа.
В Варшаве сожалеют, что некоторые страны ЕС не хотят полностью запрещать въезд россиянам.
«Нам жаль, что Германия, Франция или другие страны Европейского союза не имеют смелости, чтобы полностью отменить туристические визы для россиян», — заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
Поскольку некоторые страны ЕС до сих пор выдают визы, Эстония, Литва, Латвия и Польша решили согласовать определенные принципы пропуска россиян через свои границы. Например, немецкая виза, выданная гражданину России, «не будет реализована во время пересечения российско-польской или российско-литовской границы», пояснил пресс-секретарь. Однако, как отметил Мюллер, если россиянин будет двигаться из Германии в Польшу, «эта проверка будет не такой простой, поскольку эта граница открыта».
Отвечая на вопрос о границе Польши с Белоруссией, Мюллер заявил, что Варшава расценивает ее как «границу с Россией».
Министры энергетики ЕС не согласовали потолок цен на российский трубопроводный газ, сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
По ее словам, Еврокомиссия представит новые предложения по борьбе с энергетическим кризисом на следующей неделе.
Владимир Путин на заседании Совбеза: некоторые партнеры подвергают сомнению договоренности по поставкам зерна, но «у нас каждый ход записан».
Россия в этом году поставила за границу 30 млн т зерна, готова нарастить этот показатель до 50 млн т и больше, добавил президент.