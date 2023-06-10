Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:14
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:14
Глава «Клаустрофобии» — РБК: «Российская аудитория устала от ужасов» Технологии и медиа, 09:00
Почему растет доллар: эксперты объяснили рост выше ₽83 и дали прогноз Инвестиции, 09:00
«Сити» нужно бояться «Интер». Что говорят о финале Лиги чемпионов Спорт, 09:00
На Арабатской стрелке после обстрела загорелся дом. Видео Политика, 08:58
AP узнало о планах Блинкена посетить Китай 18 июня Политика, 08:56
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:35
Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ Политика, 08:26
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио Общество, 08:13
Банки стали запускать «патриотические вклады» Финансы, 08:00
Берлин получил новые улики против Польши и Украины по взрывам Nord Stream Политика, 07:57
Глава Крыма сообщил о двух сбитых баллистических ракетах Политика, 07:51
Си Цзиньпин поддержал идею Африки о мирных делегациях в Россию и Украину Политика, 07:21
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 472-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:14

Главное к 9:00:

  • Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, удары наносили с помощью ракет поставленных Британией ракет Storm Shadow.
  • Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные из украинской мобильной установки «Гром-2», сообщил глава республики Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.
  • Ночью взрывы прозвучали в Одессе, местная администрация сообщала о работе ПВО. Погибли три человека, 26 пострадали.
  • Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
  • Международный комитет Красного Креста готов оказать помощь всем пострадавшим после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на обоих берегах Днепра.
  • Исход боевых действий на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США, которые пройдут в следующем году, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд. «Если [Дональд] Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».

     



 

Вчера 21:15

Россиянин по имени Дмитрий Мишов обратился к властям Литвы с просьбой о предоставлении убежища, заявил замглавы МВД страны Арнолдас Абрамавичюс, передает Kauno Diena.

Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с человеком, которого называла «военным российской армии». Издание утверждало, что он Дмитрий Мишов, «лейтенант и пилот ВКС». Би-би-си писала, что Мишов нелегально пересек границу «одной из стран Балтии» 28 мая. Сам Мишов сказал в интервью Би-би-си, что не хотел участвовать в спецоперации на Украине.

«Упомянутый гражданин, гражданин Российской Федерации, находится в Литве, вчера [он] обратился в Вильнюсское отделение Департамента миграции с заявлением о предоставлении убежища, но оно не было зарегистрировано», — сказал Абрамавичюс

Вчера 20:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его слов об «Ахмате» и обвинил соратников последнего в нарушении достигнутых между ними договоренностей.

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения „Ахмат“ в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи.

По словам Кадырова, после «очередного заявления Пригожина» он ему позвонил, чтобы «поставить точку» в вопросах перехода на личности и в обсуждении действий российской армии и ее руководства.

«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры „Вагнера“ уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — заявил глава Чечни.

Вчера 19:54

В Западном военном округе прокомментировали сообщения о повестках по СМС в Петербурге.

«Пока система оповещения о повестках через СМС только разрабатывается, повестки жителям Петербурга таким способом не рассылаются», — сообщили РБК в пресс-службе ЗВО.

В военном комиссариате по Кронштадтскому и Курортному районам Петербурга в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию продолжили настаивать, что оповещение через СМС законно.

Ранее в военкомате заявили РБК, что уведомление о повестках по СМС «практикуется, городской военкомат это распоряжение дал».

Вчера 19:25

Вчера 19:00

В Луганске прогремел взрыв. Как сообщает «Луганскинформцентр», в городе сработало ПВО.

Вчера 18:41

Дмитрий Медведев в своем Twitter заявил, что власти США несут ответственность за гибель миллионов людей в региональных конфликтах последних десятилетий. «Их кровь на руках американских президентов, коррумпированных ублюдков и старых маразматиков из администрации США и Конгресса.

Вчера 18:13

США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд. Вооружение не будут поставлено немедленно со складов, на эту сумму будут заключаться контракты с производителями и зарубежными поставщиками. В пакет вошли в том числе ракеты для систем ПВО Patriot, систему ПВО Hawk, артиллерийские снаряды.

Вчера 17:49

Владимир Путин назвал значительными потери ВСУ за последние дни. По его словам, они значительно превышают формулу «три к одном», в соответствии с которой потери наступающей стороны в три раза превышают потери обороняющихся. По словам президента, это является трагедией Украины, ответственность за которую несут власти этой страны.

Вчера 17:44

Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом свидетельствует использование Киевом стратегических резервов. «Ни на одном из участков ВСУ не достигли поставленных задач», - отметил президент, объяснив это мужеством российских военных. Путин при этом подчеркнул, что наступательный потенциал украинской армии не исчерпан.

Вчера 16:58

Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину, пока ждет ответа на запрос о том, как бельгийские штурмовые винтовки попали к напавшим на Белгородскую область диверсантам. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.

«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — сказала она.

Вчера 16:45

Эстония запретила въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Глава РПЦ попал в список 58 россиян, которым запрещен въезд в Эстонию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.

Вчера 16:37

Вооруженные силы Украины обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — уточнил он.

Вчера 16:19

Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики и все производить сама, заявил Владимир Путин.

«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться — от мировой экономики — особенно от перспективный центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. <...> Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы — я так осторожно скажу — нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — сказал президент на встрече с премьерами стран ЕАЭС.

Вчера 16:14

В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал глава региона.

Старовойт заверил, что ситуация под контролем.

Вчера 15:52

В Белгороде на офисное здание упал беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — сообщил глава региона.

Вчера 15:23

Исландия объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.

«Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России», — сказала министр иностранных дел Тордис Гильфадоттир.

Вчера 15:09

В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Такое поручение мэрии дал губернатор Александр Гусев, чтобы «оперативно устранить повреждения» жилого дома после падения беспилотника.

По словам главы региона, в многоэтажке живут до 90 человек, сейчас проводится опись поврежденного имущества. В ближайшие часы начнутся ремонтные работы, они будут вестись круглосуточно и завершатся в течение нескольких дней.

Вчера 14:45

Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него, сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи.

Вчера 14:20

Минобороны России сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter