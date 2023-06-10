Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 472-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00:
- Украинские силы утром 10 июня нанесли удары по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке, погибла женщина, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По предварительным данным, удары наносили с помощью ракет поставленных Британией ракет Storm Shadow.
- Силы ПВО сбили две баллистические ракеты, запущенные из украинской мобильной установки «Гром-2», сообщил глава республики Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.
- Ночью взрывы прозвучали в Одессе, местная администрация сообщала о работе ПВО. Погибли три человека, 26 пострадали.
- Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
- Международный комитет Красного Креста готов оказать помощь всем пострадавшим после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области на обоих берегах Днепра.
- Исход боевых действий на Украине будет зависеть от итогов выборов президента США, которые пройдут в следующем году, заявил бывший французский лидер Франсуа Олланд. «Если [Дональд] Трамп будет избран, он скажет: мы на этом останавливаемся; все, что есть у россиян, они могут оставить себе», — сказал Олланд, добавив, что конфликт «обходится слишком дорого».
Россиянин по имени Дмитрий Мишов обратился к властям Литвы с просьбой о предоставлении убежища, заявил замглавы МВД страны Арнолдас Абрамавичюс, передает Kauno Diena.
Ранее Русская служба Би-би-си опубликовала интервью с человеком, которого называла «военным российской армии». Издание утверждало, что он Дмитрий Мишов, «лейтенант и пилот ВКС». Би-би-си писала, что Мишов нелегально пересек границу «одной из стран Балтии» 28 мая. Сам Мишов сказал в интервью Би-би-си, что не хотел участвовать в спецоперации на Украине.
«Упомянутый гражданин, гражданин Российской Федерации, находится в Литве, вчера [он] обратился в Вильнюсское отделение Департамента миграции с заявлением о предоставлении убежища, но оно не было зарегистрировано», — сказал Абрамавичюс.
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем разговоре с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным после его слов об «Ахмате» и обвинил соратников последнего в нарушении достигнутых между ними договоренностей.
Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения „Ахмат“ в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи.
По словам Кадырова, после «очередного заявления Пригожина» он ему позвонил, чтобы «поставить точку» в вопросах перехода на личности и в обсуждении действий российской армии и ее руководства.
«Поговорили вроде по-мужски. Пришли к согласию. Пообещали в том числе не критиковать и даже не упоминать ни „Ахмат“, ни „Вагнер“ в заявлениях. Как инициатор разговора, я уже хотел заявить переживающей аудитории о том, что недопонимание улажено, но... Пригожин решил меня опередить и объявил об этом первым, а командиры „Вагнера“ уже на следующий день сделали ряд циничных заявлений», — заявил глава Чечни.
В Западном военном округе прокомментировали сообщения о повестках по СМС в Петербурге.
«Пока система оповещения о повестках через СМС только разрабатывается, повестки жителям Петербурга таким способом не рассылаются», — сообщили РБК в пресс-службе ЗВО.
В военном комиссариате по Кронштадтскому и Курортному районам Петербурга в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию продолжили настаивать, что оповещение через СМС законно.
Ранее в военкомате заявили РБК, что уведомление о повестках по СМС «практикуется, городской военкомат это распоряжение дал».
В Луганске прогремел взрыв. Как сообщает «Луганскинформцентр», в городе сработало ПВО.
Дмитрий Медведев в своем Twitter заявил, что власти США несут ответственность за гибель миллионов людей в региональных конфликтах последних десятилетий. «Их кровь на руках американских президентов, коррумпированных ублюдков и старых маразматиков из администрации США и Конгресса.
США предоставили Украине новый пакет военной помощи на $2,1 млрд. Вооружение не будут поставлено немедленно со складов, на эту сумму будут заключаться контракты с производителями и зарубежными поставщиками. В пакет вошли в том числе ракеты для систем ПВО Patriot, систему ПВО Hawk, артиллерийские снаряды.
Владимир Путин назвал значительными потери ВСУ за последние дни. По его словам, они значительно превышают формулу «три к одном», в соответствии с которой потери наступающей стороны в три раза превышают потери обороняющихся. По словам президента, это является трагедией Украины, ответственность за которую несут власти этой страны.
Владимир Путин заявил, что украинское наступление началось. По его словам, об этом свидетельствует использование Киевом стратегических резервов. «Ни на одном из участков ВСУ не достигли поставленных задач», - отметил президент, объяснив это мужеством российских военных. Путин при этом подчеркнул, что наступательный потенциал украинской армии не исчерпан.
Бельгия продолжит поставлять оружие на Украину, пока ждет ответа на запрос о том, как бельгийские штурмовые винтовки попали к напавшим на Белгородскую область диверсантам. Об этом заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в интервью газете Le Soir.
«Бельгия не будет приостанавливать военную помощь Украине в ожидании ответа украинской стороны», — сказала она.
Эстония запретила въезд в страну Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Глава РПЦ попал в список 58 россиян, которым запрещен въезд в Эстонию в связи с делом юриста Сергея Магнитского.
Вооруженные силы Украины обстреляли пионерский лагерь в Херсонской области тремя ракетами, предположительно — Storm Shadow, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«Одну ракету cбила ПВО, две попали в гражданский объект. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — уточнил он.
Россия не собирается отгораживаться от мировой экономики и все производить сама, заявил Владимир Путин.
«Мы, безусловно, не собираемся ни от кого отгораживаться — от мировой экономики — особенно от перспективный центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все любой ценой должны производить у себя. Ничего подобного нет в наших планах. <...> Но по критически важным направлениям, конечно, лучше бы — я так осторожно скажу — нам быть независимыми, потому что самодостаточность — это основа суверенитета», — сказал президент на встрече с премьерами стран ЕАЭС.
В Курске беспилотник упал в районе нефтебазы, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте», — написал глава региона.
Старовойт заверил, что ситуация под контролем.
В Белгороде на офисное здание упал беспилотник, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Детонации не произошло, но сам беспилотник загорелся. Его уже потушили. Пострадавших нет, есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля», — сообщил глава региона.
Исландия объявила о приостановке работы посольства в Москве с 1 августа.
«Это непростое решение, поскольку Исландия поддерживает богатые отношения с народом России с момента обретения нами независимости в 1944 году. Однако нынешняя ситуация просто не позволяет небольшой дипломатической службе Исландии иметь посольство в России», — сказала министр иностранных дел Тордис Гильфадоттир.
В Воронеже введут режим чрезвычайной ситуации районного масштаба. Такое поручение мэрии дал губернатор Александр Гусев, чтобы «оперативно устранить повреждения» жилого дома после падения беспилотника.
По словам главы региона, в многоэтажке живут до 90 человек, сейчас проводится опись поврежденного имущества. В ближайшие часы начнутся ремонтные работы, они будут вестись круглосуточно и завершатся в течение нескольких дней.
Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него, сказал Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко в Сочи.
Минобороны России сообщило о ночном ударе по украинским складам боеприпасов и военной техники иностранного производства, в том числе беспилотников.