Власти Польши отменят несколько выплат для украинских беженцев. Об этом говорится в законопроекте, предложенном польским МВД, изменения в случае принятия вступят в силу 1 июля.

Документ предполагает, что украинцам перестанут выплачивать единоразовую помощь в размере 300 злотых (около 7 тыс. руб.), также отменится компенсация проживания и питания в коллективных центрах. Кроме того, власти Польши планируют отказаться от программы, по которой приютившим у себя беженцев с Украины полякам платили 40 злотых в сутки (около 900 руб.).