Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 776-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана.
Издание «Страна ua» сообщило о новом взрыве в Одессе.
Минобороны сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили над Брянской областью пять беспилотников самолетного типа.
Евросоюз начал работу над 14-м пакетом санкций против России и планирует принять его уже весной, сообщает Bloomberg. В нем будут содержаться меры для борьбу с обходом уже существующих санкций, в том числе касающихся экспорта российской нефти.
В Одессе прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Суспільне». Подробности пока неизвестны.
Власти Польши отменят несколько выплат для украинских беженцев. Об этом говорится в законопроекте, предложенном польским МВД, изменения в случае принятия вступят в силу 1 июля.
Документ предполагает, что украинцам перестанут выплачивать единоразовую помощь в размере 300 злотых (около 7 тыс. руб.), также отменится компенсация проживания и питания в коллективных центрах. Кроме того, власти Польши планируют отказаться от программы, по которой приютившим у себя беженцев с Украины полякам платили 40 злотых в сутки (около 900 руб.).
В СИЗО № 3 Белгорода совершил суицид волонтер Александр Демиденко, сообщает местный портал «Бел.ру» со ссылкой на региональное управление ФСИН.
Демиденко оказывал помощь украинским беженцам. Как пишет Би-би-си, он помогал им добраться из Белгорода до единственного работающего на границе КПП «Колотиловка» (с Сумской областью Украины), некоторым он разрешал переночевать у себя дома.
Его задержали в октябре прошлого года. Как пишет местный портал Fonar.tv, Демиденко обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. 3 ноября на сайте Шебекинского районного суда появилась публикация об аресте мужчины, который нашел взрывчатые устройства и хранил их у себя дома, так как не успел сдать их в полицию. По данным портала, в тексте шла речь о Демиденко. Би-би-си пишет, что у него нашли гранату. По ч. 1 ст. 222.1 УК, указанной судом, наказание может составлять до восьми лет лишения свободы.
Два человека пострадали в Шебекинском городском округе из-за атаки дронов-камикадзе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, два дрона ударили по микроавтобусу и автобусу на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате пострадали водитель микроавтобуса и женщина. Еще один беспилотник атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, никто не пострадал.
Футболисты пяти клубов Украины получили освобождение от мобилизации, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на соответствующие приказы Министерства молодежи и спорта Украины. Статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период получили киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс», а также Украинская ассоциация футбола. 11 клубов украинской премьер-лиги поблажки не получили.
Владимир Зеленский сообщил, что посетил Харьков. По его словам, в городе должны быть созданы все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии.
Минобороны сообщило о том, что около 16:00 дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил агентству «РИА Новости», что Швейцария не направляла России приглашения для участия в конференции по Украине. При этом он уточнил, что саму идею саммита в Москве считают неприемлемой, поскольку там «намерены продавливать нежизнеспособную «формулу мира» Зеленского», которая не учитывает российские интересы.
Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Климово в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Удар пришелся на самый центр поселка, кроме двух погибших, пострадали три человека.
В результате атаки произошло возгорание частного дома, повреждения получили несколько автомобилей.
Потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, две гаубицы М777, две САУ Paladin, САУ Krab, САУ «Акация», семь САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Константиновка, Селидово, Часов Яр, отражены четыре контратаки в районе Красного;
- на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, отражены 11 контратак в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское, Бердычи;
- на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Ивановка.
В Вильнюсе задержан человек, который бросил бутылку с зажигательной смесью в посольство России. Как сообщает LRT, это мужчина 1974 года рождения. Ему грозит штраф или лишение свободы.
Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о том, что украинский беспилотник атаковал крышу корпуса учебно-тренировочного центра электростанции, где находится тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в недавнем разговоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил семь систем Patriot. По мнению Борреля, страны ЕС могли бы предоставить их Киеву.