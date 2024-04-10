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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 776-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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10:52

Суд ЕС постановил отменить персональные санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана.

10:25

Издание «Страна ua» сообщило о новом взрыве в Одессе.

10:09

Минобороны сообщило, что за минувшую ночь средства ПВО сбили над Брянской областью пять беспилотников самолетного типа.

Вчера 20:44

Евросоюз начал работу над 14-м пакетом санкций против России и планирует принять его уже весной, сообщает Bloomberg. В нем будут содержаться меры для борьбу с обходом уже существующих санкций, в том числе касающихся экспорта российской нефти.

Вчера 20:31

В Одессе прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua» и «Суспільне». Подробности пока неизвестны.

Вчера 20:13

Власти Польши отменят несколько выплат для украинских беженцев. Об этом говорится в законопроекте, предложенном польским МВД, изменения в случае принятия вступят в силу 1 июля.

Документ предполагает, что украинцам перестанут выплачивать единоразовую помощь в размере 300 злотых (около 7 тыс. руб.), также отменится компенсация проживания и питания в коллективных центрах. Кроме того, власти Польши планируют отказаться от программы, по которой приютившим у себя беженцев с Украины полякам платили 40 злотых в сутки (около 900 руб.).

Вчера 19:58

В СИЗО № 3 Белгорода совершил суицид волонтер Александр Демиденко, сообщает местный портал «Бел.ру» со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Демиденко оказывал помощь украинским беженцам. Как пишет Би-би-си, он помогал им добраться из Белгорода до единственного работающего на границе КПП «Колотиловка» (с Сумской областью Украины), некоторым он разрешал переночевать у себя дома.

Его задержали в октябре прошлого года. Как пишет местный портал Fonar.tv, Демиденко обвинили в незаконном хранении взрывчатых веществ. 3 ноября на сайте Шебекинского районного суда появилась публикация об аресте мужчины, который нашел взрывчатые устройства и хранил их у себя дома, так как не успел сдать их в полицию. По данным портала, в тексте шла речь о Демиденко. Би-би-си пишет, что у него нашли гранату. По ч. 1 ст. 222.1 УК, указанной судом, наказание может составлять до восьми лет лишения свободы.

Вчера 19:41

Два человека пострадали в Шебекинском городском округе из-за атаки дронов-камикадзе, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, два дрона ударили по микроавтобусу и автобусу на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате пострадали водитель микроавтобуса и женщина. Еще один беспилотник атаковал парковку на территории сельхозпредприятия, никто не пострадал.

Вчера 18:27

Футболисты пяти клубов Украины получили освобождение от мобилизации, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на соответствующие приказы Министерства молодежи и спорта Украины. Статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период получили киевское «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь», «Кривбасс», а также Украинская ассоциация футбола. 11 клубов украинской премьер-лиги поблажки не получили.

Вчера 17:56

Вчера 17:43

Владимир Зеленский сообщил, что посетил Харьков. По его словам, в городе должны быть созданы все необходимые условия, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии.

Вчера 17:37

Минобороны сообщило о том, что около 16:00 дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области.

Вчера 17:32

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Графовка Краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, поврежден инфраструктурный объект связи.

Вчера 16:55

Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов заявил агентству «РИА Новости», что Швейцария не направляла России приглашения для участия в конференции по Украине. При этом он уточнил, что саму идею саммита в Москве считают неприемлемой, поскольку там «намерены продавливать нежизнеспособную «формулу мира» Зеленского», которая не учитывает российские интересы.

Вчера 15:19

Женщина и ребенок погибли при обстреле поселка Климово в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Удар пришелся на самый центр поселка, кроме двух погибших, пострадали три человека.

В результате атаки произошло возгорание частного дома, повреждения получили несколько автомобилей.

Вчера 14:25

Потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, две гаубицы М777, две САУ Paladin, САУ Krab, САУ «Акация», семь САУ «Гвоздика».

Вчера 14:13

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Константиновка, Селидово, Часов Яр, отражены четыре контратаки в районе Красного;
  • на авдеевском направлении улучшено тактическое положение, отражены 11 контратак в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Уманское, Бердычи;
  • на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Ивановка.
Вчера 12:54

В Вильнюсе задержан человек, который бросил бутылку с зажигательной смесью в посольство России. Как сообщает LRT, это мужчина 1974 года рождения. Ему грозит штраф или лишение свободы.

Вчера 11:50

Пресс-служба Запорожской АЭС сообщила о том, что украинский беспилотник атаковал крышу корпуса учебно-тренировочного центра электростанции, где находится тренажер реакторного зала. В результате атаки никто не пострадал.

Вчера 11:36

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в недавнем разговоре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просил семь систем Patriot. По мнению Борреля, страны ЕС могли бы предоставить их Киеву.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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