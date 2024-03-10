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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 746-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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09:18

Село Гордеевка в Курской области попало под обстрел со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Никто из жителей не пострадал. Насчитано 6 прилетов. В одном из домовладений повреждена крыша, выбиты окна, осколками посечены забор и личный автомобиль. Обязательно окажем помощь собственникам в ремонте имущества», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

09:04

Главное к 9:00 мск:

  • Украинский дрон упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
  • Под обстрел со стороны Украины попало село Кульбаки Глушковского района Курской области. По словам главы региона, в результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом, погибла местная жительница. Ее супруг получил обширные ожоги, ему оказывают медицинскую помощь.
  • За ночь с 9 на 10 марта российские средства ПВО пресекли попытки атак двух украинских беспилотников самолетного типа в Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны России.
  • Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон в феврале тайно летал в Венесуэлу на переговоры с ее лидером Николасом Мадуро, сообщает The Times со ссылкой на источники. По данным издания, темой переговоров была ситуация на Украине. Встреча прошла на фоне беспокойства на Западе из-за возможных поставок оружия Венесуэлой России, а также оказания иной помощи.
  • В Одессе раздались взрывы, сообщают местные издания РБК-Украина и Суспільне. Также «Зеркало недели» пишет о взрывах в Харькове.
    Кроме того, взрывы были слышны в городе Снигиревка Николаевской области, заявил глава городской военной администрации Иван Кухта в телеграм-канале. Позже он сообщил, что в Павловском сельском округе была повреждена линия электропередач, поэтому в близлежащих населенных пунктах возможны временные отключения электричества.


     
Вчера 03:34

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что силами ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. «Последствия на земле уточняются», — сообщил он. В ночь на 9 марта жители города писали о взрывах в Таганроге

Вчера 02:51

В небе над Курском ПВО сбила украинский беспилотник, сообщил губернатор Старовойт. Перед этим в области объявили ракетную опасность.

Роман Старовойт
08.03 21:57

Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул.

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал он.

08.03 20:14

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе встречи с президентом России Владимирлм Путиным призвал украинскую и российскую стороны к военной сдержанности у Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба агентства.

«Он также повторил свой призыв к максимальной военной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных Советом Безопасности Организации Объединенных Наций 30 мая 2023 года», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Встреча Гросси с Путиным прошла 6 марта в Сочи.

08.03 19:58

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность уволить Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в офисе главы государства.

По их утверждению, у руководства страны «очень много вопросов» к Кулебе, в том числе по кандидатурам послов, которые предоставляет министерство. Офис президента «в целом недоволен дипломатической службой», сказал один из источников.

По данным «Страны», власти планировали назначить Кулебу послом Украины в Великобритании, но передумали. Эта должность досталась Валерию Залужному.

08.03 19:20

Центральное бюро расследований (CBI) Индии заявило о раскрытии сети вербовщиков, которые «заманивали» граждан страны в Россию обещаниями работы, поступления в частные вузы и помощи с бесплатным продлением визы, а впоследствии эти люди оказывались в зоне военных действий на Украине. Сотрудники спецслужб провели обыски в ряде городов, в том числе в Нью-Дели и Мумбаи, задержали нескольких подозреваемых и изъяли 50 млн рупий ($605 тыс.) наличными.

08.03 19:06

В Яковлевском округе (к северу от Белгорода) силы ПВО сбили два беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08.03 18:31

Выплаты по утвержденной в Евросоюзе четырехлетней программе помощи Украине на €50 млрд (Ukraine Facility) начнутся в марте, сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции с украинским премьером Денисом Шмыгалем. До конца месяца Украина получит €4,5 млрд, а в апреле — €1,5 млрд, сказал Домбровскис.

08.03 17:47

В Брянской области под обстрел попало село Каменский хутор, пострадавших нет, повреждены два дома, сообщил губернатор Александр Богомаз.

08.03 17:11

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Самолет с Зеленским приземлился в аэропорту Ататюрк, президента сопровождает украинский министр обороны Рустем Умеров.

Офисе президента Украины сообщил, что Зеленский и Эрдоган в ходе встречи обсудят «формулу мира», а также организацию первого саммита по ней.

08.03 15:39

Два человека погибли в результате обстрела села Рождественка в Белгородской области. Один человек получил тяжелые ранения.

08.03 15:20

Сводка Минобороны России:

  • За неделю военные нанесли 34 групповых удара по объектам, где велись сборка и подготовка безэкипажных катеров, арсеналы и базы топлива для военной техники, пункты дислокации украинских военных.
  • На купянском и южно-донецком направлениях войска «улучшили положение по переднему краю». На донецком, авдеевском и херсонском — «заняли более выгодные рубежи».
  • За минувшую неделю был сбиг украинский МиГ-29 и перехвачено пять ракет Storm Shadow.
08.03 14:34

Беспилотник атаковал поселок Маслова Пристань в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08.03 14:06

В Скадовске Херсонской области был обстрелян порт, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо. «Пострадавших нет, пожар не возник, строение получило существенные повреждения», — написал он.

08.03 13:45

Обсуждение возможности отправки наземных войск стран Запада на Украину не означает отправку солдат для участия в конфликте, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню. По его словам, французские компании создадут партнерства, три из которых будут поставлять «беспилотники, наземную технику», все «совместно с украинскими компаниями». «Мы будем создавать запчасти, может быть, даже боеприпасы», — добавил министр.

08.03 13:30

Еще два дрона сбиты в Белгородской области. Пострадавших, предварительно, нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

08.03 12:36

В районе Белгорода сбили два дрона, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08.03 11:21

Ракетная опасность объявлена и в Курской области.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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