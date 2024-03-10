Турция готова провести мирные переговоры с участием Украины и России, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским, который 8 марта прилетел в Стамбул.

«Мы готовы провести мирный саммит с участием России», — сказал он.