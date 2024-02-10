Публичный конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент, когда США, финансовая опора Киева, никак не могут согласовать помощь, сообщает Bloomberg.

Агентство описывает разрыв отношений как «крупнейшую внутреннюю встряску» со времен начала военных действий на Украине. Украинский лидер упрекал генерала в том, что тот осмелился использовать слово «тупик», описывая ситуацию на поле боя, в интервью The Economist в ноябре прошлого года.

Залужный пользуется огромной поддержкой. Некоторые западные дипломаты предполагают, что его популярность достигла и Зеленского, которого один чиновник назвал «тонкокожим». Однако источники, близкие к военному руководству, связывают раскол с предпочтением Зеленским «более смелого военного плана», который противоречит тому, что более осторожный Залужный рассчитывал предпринять в предстоящие месяцы.