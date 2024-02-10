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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 717-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:27

В Харькове произошла серия взрывов на автозаправке. В результате загорелись 14 частных жилых домов. Площадь пожара достигает 3,7 тыс. кв. м.

09:15

Публичный конфликт президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным произошел в самый неподходящий момент, когда США, финансовая опора Киева, никак не могут согласовать помощь, сообщает Bloomberg.

Агентство описывает разрыв отношений как «крупнейшую внутреннюю встряску» со времен начала военных действий на Украине. Украинский лидер упрекал генерала в том, что тот осмелился использовать слово «тупик», описывая ситуацию на поле боя, в интервью The Economist в ноябре прошлого года.

Залужный пользуется огромной поддержкой. Некоторые западные дипломаты предполагают, что его популярность достигла и Зеленского, которого один чиновник назвал «тонкокожим». Однако источники, близкие к военному руководству, связывают раскол с предпочтением Зеленским «более смелого военного плана», который противоречит тому, что более осторожный Залужный рассчитывал предпринять в предстоящие месяцы.

09:11

Министр обороны Сергей Шойгу посетил предприятие ОПК в Удмуртии, где собирают беспилотники.

09:08

В Курской области пресекли попытку атаки дронов, два украинских беспилотника сбиты, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

01:10

Мэр Харькова Игорь Терехов и украинские СМИ сообщают о взрывах в городе. После серии взрывов над городом видно зарево от крупного пожара, передает УНИАН

Вчера 18:37

Число погибших при обстреле кафе-пекарни в Луганске достигло 29. Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сообщило о смерти в больнице 36-летнего мужчины. Его состояние оценивалось как тяжелое. Медики боролись за его жизнь, однако ранения оказались слишком серьезными.

Вчера 18:23

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о прощании в городе с младшим сержантом Александром Кривошаповым, который погиб на Херсонском направлении. Кривошапов родился и вырос в Казахстане, а в Крым его семья переехала в 2015 году. Контракт с Минобороны он заключил в 2022 году, после чего отправился в зону военной операции.

Вчера 18:06

На площади Независимости (майдане Незалежности) в Киеве собрались люди, выступающие против отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Как сообщает «Страна ua», около 20 человек с плакатами скандируют «Зелю геть».

Вчера 16:27

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники сообщило, что Александра Сырского на посту командующего сухопутными войсками Украины сменит Александр Павлюк, который является заместителем министра обороны.

Вчера 16:11

Владимир Рогов сообщил об обстреле со стороны ВСУ населенного пункта Просторное Токмакского района. В результате повреждены жилые дома. Сведений о пострадавших нет.

Вчера 15:57

Министерство обороны Норвегии сообщило о решении отправить Украине дополнительные системы ПВО NASAMS на сумму в $326 млн. Часть будет взята из резервов армии, на остальные будет сделан заказ производителю.

Вчера 15:13

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка.

Вчера 15:04

Минобороны сообщило о том, что на различных направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены пять атак трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
  • на Краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены две атаки в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Григоровка;
  • на Донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Кирово, Белогоровка, Клещеевка;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад в районах Приютного и Старомайорского.
Вчера 14:58

Воздушная тревога на Украине объявлена в центральных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях.

Вчера 13:47

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский изложил свои планы на новом посту:

  • четкое планирование действий всех органов военного управления, соединений и частей с учетом поставок западного оружия;
  • соблюдение баланса между выполнением боевых задач и восстановлением частей и подразделений с интенсификацией обучения и подготовки личного состава;
  • применение беспилотных систем и современных средств РЭБ;
Вчера 13:12

Владимир Зеленский присвоил Валерию Залужному звание героя Украины.

Вчера 13:06

Минобороны сообщило, что освобожденных военнослужащих доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях военного ведомства.

Вчера 12:23

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Вчера 12:12

Отставка Валерия Залужного и назначение Александра Сырского главкомом ВСУ не изменят ход спецоперации, заявил Дмитрий Песков.

Вчера 11:10

В ближайшие месяцы сократится способность Украины продолжать конфликт со снижением зарубежной помощи, приводит Financial Times оценку западных чиновников.

«Это отчаянная ситуация на линии фронта для украинцев, гораздо хуже, чем они преподносят», — считает высокопоставленный дипломат НАТО. Европейский дипломат заявил, что Евросоюзу будет нелегко заменить США, у которых закончились согласованные средства на помощь Киеву.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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