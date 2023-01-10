Если Великобритания положительно решит вопрос о поставках боевых танков Challenger 2 на Украину, то за ними могут последовать и решения о передаче ВСУ американских танков M1 Abrams и немецких Leopard II, рассказал газете The Finacial Times информированный источник. Единого решения о поставке Украине танков западного образца нет, в каждом конкретном случае Киев ведет переговоры отдельно, утверждает собеседник издания.

Еще один источник предположил, что объем первой партии может составить около десяти танков Challenger 2. По его словам, само по себе это не «изменит правила игры», но этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор мешал союзникам предоставлять западные танки Украине из-за страха, что Россия сочтет такие действия чрезмерной эскалацией.