Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 321-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Салливан напомнил, что в американском бюджете на 2023 год на нужды обороны будет выделено $858 млрд, Украина и союзники по НАТО согласно документу получат экстренную помощь примерно на $45 млрд. Около $9 млрд из этой суммы планируется направить на различные нужды ВСУ, в том числе обучение, вооружение, зарплаты и материально-техническое обеспечение. Почти $12 млрд потратят на восполнение американской техники и оборудования, направленного на Украину президентом США из запасов Пентагона.
«Более широкая динамика заключается в том, что на суверенной украинской территории остаются тысячи и тысячи российских военных, и российская военная техника регулярно обстреливает украинские города, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Так что это, конечно же, та самая динамика, которую мы стремимся изменить <...> за счет предоставления дополнительной помощи в сфере безопасности», — заявил Прайс.
Если Великобритания положительно решит вопрос о поставках боевых танков Challenger 2 на Украину, то за ними могут последовать и решения о передаче ВСУ американских танков M1 Abrams и немецких Leopard II, рассказал газете The Finacial Times информированный источник. Единого решения о поставке Украине танков западного образца нет, в каждом конкретном случае Киев ведет переговоры отдельно, утверждает собеседник издания.
Еще один источник предположил, что объем первой партии может составить около десяти танков Challenger 2. По его словам, само по себе это не «изменит правила игры», но этот шаг позволит преодолеть барьер, который до сих пор мешал союзникам предоставлять западные танки Украине из-за страха, что Россия сочтет такие действия чрезмерной эскалацией.
На прошлой неделе США анонсировали передачу Киеву боевых машин пехоты Bradley, речь может идти о 50 БМП. Stryker могут войти в следующий пакет помощи, рассказал один из собеседников. Не исключено, что администрация президента Джо Байдена объявит об этом в конце следующей недели, примерно во время следующего заседания Контактной группы по обороне Украины в Германии.
«Если для [президента России Владимира] Путина Чайковский, Пушкин, Достоевский являются орудием его борьбы против Украины, очевидно, что должны быть введены временные ограничения исполнения их произведений в ведущих театрах», — считает украинский министр.
«После неудачной попытки захватить Соледар и отступления враг провел перегруппировку, восполнил потери, перекинул дополнительно штурмовые отряды, изменил тактику и начал мощный штурм», — сказала она.
Постоянный представитель при ООН Василий Небензя отказался комментировать идею украинских властей организовать трибунал против России. «Они фонтанируют различными нелепыми идеями, которые у меня нет времени комментировать», — цитирует дипломата агентство «РИА Новости».
Украинские войска в понедельник обстреляли центр контролируемого российской армией города Васильевка в Запорожской области. Собеседник агентства ТАСС в местной администрации не уточнил, есть ли пострадавшие в результате обстрела.
Заключенные, участвующие в спецоперации, были помилованы еще до того, как их выпустили из колоний, сообщила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева.
Она добавила, что указы об этом являются секретными, поскольку касаются обороны.
Ранее 5 января основатель ЧВК Вагнера, бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что первая группа участников спецоперации из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек.
В Польше решили сформировать первую дивизию пехоты легионов, которая будет дислоцирована у границы с Белоруссией и Литвой.
«Нет сомнений, что мы имеем дело с попыткой восстановить Российскую империю. <...> Наша задача, задача польских властей — построить сильную польскую армию. Чтобы агрессор не решился напасть на нашу страну», — сказал глава Минобороны республики Мариуш Блащак.
Варшава пытается «насытить» восточную часть страны военными, для чего и создаются новые воинские части, пояснил он. Еще в июле 2022 года Блащак пообещал создать в стране самые сильные сухопутные войска среди европейских стран НАТО.
В начале апреля Варшава закупила у Вашингтона 250 танков Abrams, их поставки планируется завершить в 2026 году. В конце июля США направили Польше истребители пятого поколения Boeing F-22 Raptor в поддержку миссии НАТО «по сдерживанию российской агрессии на восточном фланге альянса».
Украинские военные врачи успешно провели операцию по удалению из тела военнослужащего неразорвавшейся гранаты ВОГ, сообщает в своем телеграм-канале Минобороны Украины.
Как отмечает ведомство, выпущенный из гранатомета боеприпас застрял «в области сердца».
Операция проводилась в присутствии двух саперов, страховавших безопасность медицинского персонала.
Импорт СПГ в Европу в прошлом году был эквивалентен 137 млрд куб. м природного газа, что близко к объемам поставок газа из России в 2021 году (около 140 млрд куб. м). В 2022 году они сократились более чем вдвое, до 60 млрд куб. м.
Большая часть получаемой Украиной от западных стран военной техники относительно старая, а у некоторого оборудования истек срок годности, заявил украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко.
«У части оборудования просроченный срок годности. Мы шутим, что, если хотите его утилизировать, отдайте нам. Мы направим в нужное русло», — сказал он.
По словам Пристайко, расширение западной военной помощи Украине с включением в нее более современного оружия неизбежно и жизненно важно для «предотвращения замороженного конфликта».
Военнослужащие срочной службы и так имеют возможность подписать контракт, заявил ТАСС Дмитрий Песков в ответ на вопрос, обсуждается ли вариант разрешить призывникам при желании направляться в зону боевых действий.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев высказал уверенность, что многие срочники хотят принять участие в военной операции. Он предложил «как-то решить этот вопрос» и упростить заключение контракта для срочников.
В Брянской области россиянина задержали при попытке выехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ.
В ведомстве отметили, что в течение 2022 года мужчина не раз пытался попасть на Украину через Белоруссию. Против него возбудили уголовное дело по статье о госизмене.
Министерство обороны России предложило с 1 октября 2023 года увеличить оклады сотрудникам силовых ведомств на 10,5%. Проект постановления был опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Как указано в паспорте проекта, соисполнителями выступят работники МВД, МЧС, ФТС, ФСБ, ФСИН, ФССП, Государственной фельдъегерской службы, СВР, Главного управления специальных программ президента, СК, Генпрокуратуры и Росгвардии.
Ранее о том, что правительство закладывает на 2023 год повышение оплаты труда военных и силовиков на 10,5%, говорилось в материалах к проекту федерального бюджета на следующие три года, которые есть в распоряжении РБК (подлинность документа подтвердил источник, близкий к правительству). К военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Службы внешней разведки и ФСО.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о прошедших в регионе похоронах двоих военных, погибших во время новогоднего удара по Макеевке.
«Сегодня простились с героями: подполковником Алексеем Бачуриным в Самаре и рядовым Юрием Симоновым в селе Приволжье», — рассказал Азаров.
1 января в 00:01 мск украинские военные нанесли удар по пункту временной дислокации в Макеевке. Из-за взрыва боевых частей снарядов РСЗО HIMARS перекрытия здания, где располагались военные, обрушились. 4 января Минобороны сообщило, что число погибших достигло 89 человек.