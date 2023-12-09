Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 654-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны».
Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.
Министерство молодежи и спорта Украины назвало «безответственным» решение о допуске россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже. Глава ведомства Матвей Бедный заявил, что в этой связи решение об участии Украины в соревнованиях будет принято позже, после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.
Депутаты болгарского парламента отклонили вето президента страны Румена Радева и вторично проголосовали за поставке Украине бронетранспортеров советского производства. За проголосовали 162 человека, против 55.
Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Речь идет лишь о тех спортсменов, кто сумеет пройти квалификацию в своих видах спорта. Пока таких всего несколько человек.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделенной Украине помощи было потрачено в самих Соединенных Штатах, что привело к созданию дополнительных рабочих мест и росту экономики.
МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен.
Статья в карточке розыска не указана. Но в сентябре Shot писал, что против Гессен завели уголовное дело о дискредитации армии из-за высказываний в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом).
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что не считает возможным включение Украины в ЕС, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире. Ранее утверждалось, что именно на этой встрече Макрон хотел переубедить венгерского премьера.
Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли в том числе 1750 снарядов, 70 гранатометов, 11 беспилотников, 100000 аптечек.
Владимир Путин заявил, что российские бойцы в зоне военной операции «полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники». «Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», - сказал глава государства.
Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) на Украину, передает Helsingin Sanomat. Суд постановил, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека.
Воислава Тордена 20 июля задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки.
После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.
В Кремле назвали абсолютно нереалистичными заявления, что Россия может пойти на переговоры на условиях Украины.
Так Дмитрий Песков прокомментировал слова первого зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен убедить Москву пойти на мирные переговоры на выгодных для Киева условиях и планирует добиться.
У стран-членов ЕС могут появиться полномочия блокировать импорт газа из России и Белоруссии, пишет Financial Times.
Брюссель предложил дать возможность любой стране блока «частично или, где это оправдано, полностью» ограничивать доступ российским и белорусским компаниям к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ).
Это предложение могло бы обеспечить основания для энергетических компаний блока прекратить контакты с поставщиками без необходимости выплачивать огромную компенсацию, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС.
На Россию по-прежнему приходится примерно 10% поставок газа, включая СПГ. Как указывает FT, Бельгия и Испания, где расположены крупные регазификационные СПГ-терминалы, в этом году стали крупнейшими импортерами российского сжиженного природного газа после Китая. ЕК хочет подтолкнуть государства-члены к прекращению оставшегося импорта газа, указывает газета.
Украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» переправила через границу с Польшей первую партию фур, которые на территорию Польши не пропускают польские протестующие. На 23 платформы было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Поезд перевозит фуры между пунктами Скнилов (Украина) и Славкув (Польша).
К середине ноября на границе двух стран скопилось почти 3 тыс. грузовиков. Погранпункты заблокировали польские перевозчики, которые требовали ввести ограничения для украинских дальнобойщиков на перевозки грузов внутри Польши и ЕС. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на услуги последних, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля прошлого года.
Угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна, как сейчас, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В Киеве и области работают силы ПВО, сообщила областная военная администрация.
Администрация США рассматривает возможность уступок по миграционной политике ради согласия конгрессменов-республиканцев одобрить выделение Украине военной помощи, пишет Reuters. Белый дом может согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения и ужесточение процедуры проверок беженцев. Российская сторона требует перестать оказывать военную поддержку Украине.
США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, этого планируется достичь к концу 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Эти условия должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, уточнил Файнер. С его слов, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».
Кремль требует признать «реалии на земле» и готов к переговорам на своих условиях.
Журналист Times снял видеоролик, на котором изображена украинская секретная база, на которой находятся десятки морских дронов. Утверждается, что она находится на Днепре.
Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что у Киева есть договоренности о совместном производстве на Украине 155-мм снарядов. Однако реализовать этот проект удастся через 2-3 года.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Херсоне.