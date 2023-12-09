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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 654-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:13

Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны».

Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.

Вчера 20:15

Министерство молодежи и спорта Украины назвало «безответственным» решение о допуске россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже. Глава ведомства Матвей Бедный заявил, что в этой связи решение об участии Украины в соревнованиях будет принято позже, после консультаций с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны.

Вчера 19:14

Депутаты болгарского парламента отклонили вето президента страны Румена Радева и вторично проголосовали за поставке Украине бронетранспортеров советского производства. За проголосовали 162 человека, против 55.

Вчера 17:36

Российские спортсмены будут допущены до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе, сообщает пресс-служба МОК. Речь идет лишь о тех спортсменов, кто сумеет пройти квалификацию в своих видах спорта. Пока таких всего несколько человек.

Вчера 16:47

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что 90% выделенной Украине помощи было потрачено в самих Соединенных Штатах, что привело к созданию дополнительных рабочих мест и росту экономики.

Вчера 15:51

МВД России объявило в розыск журналистку Машу Гессен. 

Статья в карточке розыска не указана. Но в сентябре Shot писал, что против Гессен завели уголовное дело о дискредитации армии из-за высказываний в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом).

Вчера 15:04

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что не считает возможным включение Украины в ЕС, поскольку это одна из самых коррумпированных стран в мире. Ранее утверждалось, что именно на этой встрече Макрон хотел переубедить венгерского премьера.

Вчера 14:02

Германия выделила новый пакет военной помощи для Украины. В него вошли в том числе 1750 снарядов, 70 гранатометов, 11 беспилотников, 100000 аптечек.

Вчера 13:47

Владимир Путин заявил, что российские бойцы в зоне военной операции «полностью развеяли миф о неуязвимости западной военной техники». «Солдаты и офицеры, бойцы, участвующие в специальной военной операции, в том числе наши совсем молодые ребята, обладают такой же силой духа, таким же характером, которые на протяжении веков отличали защитников Отечества. Их подвиги по-настоящему поражают, ими гордится вся страна», - сказал глава государства.

Вчера 13:00

Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислава Тордена (Яна Петровского) на Украину, передает Helsingin Sanomat. Суд постановил, что если выдать его Украине, то он будет содержаться в ненадлежащих условиях, что противоречит Конституции Финляндии и Конвенции о защите прав человека.

Воислава Тордена 20 июля задержали финские пограничники, заподозрившие его в нарушении норм миграционного законодательства при попытке вылететь в Ниццу из Хельсинки.

После этого, 15 августа, Украина обратилась к Финляндии с просьбой экстрадировать Тордена. Украинские власти обвиняют его в «террористических преступлениях» в Донбассе в 2014 и 2015 годах.

Вчера 12:54

В Кремле назвали абсолютно нереалистичными заявления, что Россия может пойти на переговоры на условиях Украины.

Так Дмитрий Песков прокомментировал слова первого зампомощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера о том, что Вашингтон намерен убедить Москву пойти на мирные переговоры на выгодных для Киева условиях и планирует добиться.

Вчера 12:21

У стран-членов ЕС могут появиться полномочия блокировать импорт газа из России и Белоруссии, пишет Financial Times.

Брюссель предложил дать возможность любой стране блока «частично или, где это оправдано, полностью» ограничивать доступ российским и белорусским компаниям к своим газопроводам и терминалам сжиженного природного газа (СПГ).

Это предложение могло бы обеспечить основания для энергетических компаний блока прекратить контакты с поставщиками без необходимости выплачивать огромную компенсацию, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС.

На Россию по-прежнему приходится примерно 10% поставок газа, включая СПГ. Как указывает FT, Бельгия и Испания, где расположены крупные регазификационные СПГ-терминалы, в этом году стали крупнейшими импортерами российского сжиженного природного газа после Китая. ЕК хочет подтолкнуть государства-члены к прекращению оставшегося импорта газа, указывает газета.

Вчера 11:24

Украинская железнодорожная компания «Укрзалізниця» переправила через границу с Польшей первую партию фур, которые на территорию Польши не пропускают польские протестующие. На 23 платформы было загружено 13 тягачей с полуприцепами. Поезд перевозит фуры между пунктами Скнилов (Украина) и Славкув (Польша).

К середине ноября на границе двух стран скопилось почти 3 тыс. грузовиков. Погранпункты заблокировали польские перевозчики, которые требовали ввести ограничения для украинских дальнобойщиков на перевозки грузов внутри Польши и ЕС. Протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной вызваны проигрышем в конкуренции с украинскими перевозчиками из-за низких цен на услуги последних, отмечала Politico. По данным польской транспортной отрасли, украинские грузовики за год пересекли границу около 900 тыс. раз по сравнению с 180 тыс. машин до февраля прошлого года.

Вчера 09:57

Угроза прямого столкновения России и НАТО никогда не была столь реальна, как сейчас, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Вчера 08:46

В Киеве и области работают силы ПВО, сообщила областная военная администрация.

Вчера 07:46

Администрация США рассматривает возможность уступок по миграционной политике ради согласия конгрессменов-республиканцев одобрить выделение Украине военной помощи, пишет Reuters. Белый дом может согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения и ужесточение процедуры проверок беженцев. Российская сторона требует перестать оказывать военную поддержку Украине.

Вчера 07:27

США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, этого планируется достичь к концу 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Эти условия должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, уточнил Файнер. С его слов, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Кремль требует признать «реалии на земле» и готов к переговорам на своих условиях.

07.12 21:12

Журналист Times снял видеоролик, на котором изображена украинская секретная база, на которой находятся десятки морских дронов. Утверждается, что она находится на Днепре.

07.12 19:59

Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что у Киева есть договоренности о совместном производстве на Украине 155-мм снарядов. Однако реализовать этот проект удастся через 2-3 года.

07.12 19:32

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Херсоне.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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