Мобилизация на Украине будет сложной, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона. По словам советника, если граждане хотят жить в свободном государстве, то нужно «вкладываться в защиту страны».

Ранее «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам.