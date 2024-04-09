В Швейцарии ведется подготовка первого мирного саммита по Украине на высоком уровне, сообщили РБК в пресс-службе МИД страны.

«По просьбе Украины Швейцария согласилась принять у себя первую конференцию высокого уровня по вопросам регулирования на Украине. В настоящее время ведется подготовка», — уточнили в ведомстве.

О дате и месте проведения саммита, а также о государствах-участниках будет сообщено «в надлежащее время», добавили в МИДе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию на высоком уровне по миру на Украине 16–17 июня. Он состоится, вероятнее всего, в Люцерне.

На встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран, в основном южных.