 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 776-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:37

В Теплодаре (Одесская область) сирену воздушной тревоги на одной из многоэтажек задули монтажной пеной. Как сообщает «Страна ua», местные жители заявили, что она мешала им спать.

10:28

Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что члены Альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. «И мы этого не хотим», — сказал он. Каволи подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и преследует цель предотвращать конфликты с Россией.

Вчера 21:01

В Швейцарии ведется подготовка первого мирного саммита по Украине на высоком уровне, сообщили РБК в пресс-службе МИД страны.

«По просьбе Украины Швейцария согласилась принять у себя первую конференцию высокого уровня по вопросам регулирования на Украине. В настоящее время ведется подготовка», — уточнили в ведомстве.

О дате и месте проведения саммита, а также о государствах-участниках будет сообщено «в надлежащее время», добавили в МИДе.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию на высоком уровне по миру на Украине 16–17 июня. Он состоится, вероятнее всего, в Люцерне.

На встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран, в основном южных.

Вчера 20:23

Минобороны сообщило об уничтожении склада тяжелых беспилотников и цеха по их производству в Запорожье. В ведомстве рассказали, что удар был нанесен из комплекса «Искандер».

Video

Вчера 19:12

Вчера 18:08

Представитель МИД Швейцарии Пьер Эльчингер заявил агентству ТАСС, что в стране ведут подготовку конференции по Украине. При этом он не подтвердил информацию о том, что встреча намечена на 16–17 июня.

Вчера 16:49

Владимир Рогов сообщил, что над Запорожской АЭС был сбит дрон-камикадзе ВСУ. Его обломки упали на крышу шестого энергоблока.

Вчера 16:12

Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, 16–17-го числа, сообщили источники Bloomberg.

По данным агентства, предполагается, что на нее приедут представители 80–100 стран, в основном глобального Юга, однако пока окончательно не ясно, сколько лидеров примут участие. В частности, под вопросом присутствие Китая.

О готовности организовать мирную конференцию по Украине Швейцария объявила в середине января, изначально планировалось провести ее до лета. Россия, как указывали в МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что там будет обсуждаться «ультимативная» «формула мира» Владимира Зеленского.

Вчера 15:07

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 890 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две гаубицы М777, две САУ M109 Paladin. САУ Krab, две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».

Вчера 15:05

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
  • на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного;
  • на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены пять контратак пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Бердычи;
  • на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Павловка.
Вчера 14:28

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк предложил всем жителям Украины осознать, что «отсидеться от мобилизации никому не удастся». По его словам, система ТЦК (военкоматов) не идеальна, но командование работает над ее совершенствованием.

Вчера 14:16

Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами молочный комбинат «Степной» в Энергодаре. Молокозавод прекратил свою работу.

Вчера 13:42

На Украине продлили броню от мобилизации для работников телеканалов, участвующих в создании так называемого телемарафона. По данным издания «Страна.ua», такое решение объясняется попыткой удержать людей на работе на фоне проблем с зарплатами — деньги либо не платят, либо снизили выплаты до минимума.

Вчера 13:28

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Вчера 13:14

Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил о взрывах в Запорожье и Одессе.

Вчера 12:50

При Минобороны Украины создали аудиторский комитет, который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве, сообщает «Страна ua». В его состав вошли в том числе руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик/оценщик надзорных программ Офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли.

Вчера 12:17

Дмитрий Песков назвал опасной провокацией обстрел Запорожской АЭС в минувшие выходные. По его словам, у сотрудников МАГАТЭ была возможность засвидетельствовать сам факт атаки с украинской стороны.

Вчера 12:03

Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате обстрелов было повреждено оборудование высоковольтной подстанции в Запорожской области, отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области.

Вчера 10:41

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал.

Вчера 10:27

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при худшем для Киева сценарии блэкаута на Украине не будет. Объяснил он это тем, что более 50% электроэнергии производят АЭС.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 100,22 (+0,1) Инвестиции, 08 апр, 16:31 Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 92,58 (+0,17) Инвестиции, 08 апр, 16:31
Челябинск стал первым в рейтинге городов по росту цен на жилье за год Недвижимость, 11:08
Комплексное развитие территорий в Москве: что делать владельцам объектов Pro, 11:03
Бумаги «Эталона» подорожали на 3% после сообщения о рекордных продажах Инвестиции, 11:02
Клуб НБА впервые в истории предложит женщине стать главным тренером Спорт, 10:59
Разбирать обрушившийся мост в Вязьме приехали 300 человек Общество, 10:53
Криптовалюта Ethereum подорожала на 60% с начала года Крипто, 10:53
Певец Евгений Кунгуров покончил с собой Общество, 10:46
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Белоруссия запретила продажу чая лидера российского рынка Бизнес, 10:41
Схема «мидий из Белоруссии» устарела. Как импорт попадает в Россию Pro, 10:38
В НАТО призвали удвоить оборонные бюджеты из-за «двойной угрозы» Политика, 10:37
Суд в Новосибирске арестовал активы фермы на ₽3 млрд за слив сточных вод Общество, 10:35
Путин предложил кандидата на пост главы Верховного суда Политика, 10:31
Тренер «Ан-Насра» раскритиковал арбитра за удаление Роналду Спорт, 10:29
Турция ввела ограничения на экспорт в Израиль до прекращения огня в Газе Политика, 10:28