Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 776-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Теплодаре (Одесская область) сирену воздушной тревоги на одной из многоэтажек задули монтажной пеной. Как сообщает «Страна ua», местные жители заявили, что она мешала им спать.
Командующий силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи заявил, что члены Альянса не считают, что находятся в состоянии войны с Россией. «И мы этого не хотим», — сказал он. Каволи подчеркнул, что НАТО является оборонным альянсом и преследует цель предотвращать конфликты с Россией.
В Швейцарии ведется подготовка первого мирного саммита по Украине на высоком уровне, сообщили РБК в пресс-службе МИД страны.
«По просьбе Украины Швейцария согласилась принять у себя первую конференцию высокого уровня по вопросам регулирования на Украине. В настоящее время ведется подготовка», — уточнили в ведомстве.
О дате и месте проведения саммита, а также о государствах-участниках будет сообщено «в надлежащее время», добавили в МИДе.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что власти Швейцарии планируют провести конференцию на высоком уровне по миру на Украине 16–17 июня. Он состоится, вероятнее всего, в Люцерне.
На встречу пригласят представителей от 80 до 100 стран, в основном южных.
Минобороны сообщило об уничтожении склада тяжелых беспилотников и цеха по их производству в Запорожье. В ведомстве рассказали, что удар был нанесен из комплекса «Искандер».
Представитель МИД Швейцарии Пьер Эльчингер заявил агентству ТАСС, что в стране ведут подготовку конференции по Украине. При этом он не подтвердил информацию о том, что встреча намечена на 16–17 июня.
Владимир Рогов сообщил, что над Запорожской АЭС был сбит дрон-камикадзе ВСУ. Его обломки упали на крышу шестого энергоблока.
Швейцария планирует провести мирную конференцию по Украине в середине июня, 16–17-го числа, сообщили источники Bloomberg.
По данным агентства, предполагается, что на нее приедут представители 80–100 стран, в основном глобального Юга, однако пока окончательно не ясно, сколько лидеров примут участие. В частности, под вопросом присутствие Китая.
О готовности организовать мирную конференцию по Украине Швейцария объявила в середине января, изначально планировалось провести ее до лета. Россия, как указывали в МИДе, в конференции участие не примет, даже если ее пригласят. Это связано с тем, что там будет обсуждаться «ультимативная» «формула мира» Владимира Зеленского.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 890 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, две гаубицы М777, две САУ M109 Paladin. САУ Krab, две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Клещеевки и Красного;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, отражены пять контратак пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново, Бердычи;
- на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Степовое, Павловка.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк предложил всем жителям Украины осознать, что «отсидеться от мобилизации никому не удастся». По его словам, система ТЦК (военкоматов) не идеальна, но командование работает над ее совершенствованием.
Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами молочный комбинат «Степной» в Энергодаре. Молокозавод прекратил свою работу.
На Украине продлили броню от мобилизации для работников телеканалов, участвующих в создании так называемого телемарафона. По данным издания «Страна.ua», такое решение объясняется попыткой удержать людей на работе на фоне проблем с зарплатами — деньги либо не платят, либо снизили выплаты до минимума.
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Украинский телеканал «Суспiльне» сообщил о взрывах в Запорожье и Одессе.
При Минобороны Украины создали аудиторский комитет, который будет давать консультации и советы по реформе финансового контроля в ведомстве, сообщает «Страна ua». В его состав вошли в том числе руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО Франсуа Готье, аналитик/оценщик надзорных программ Офиса генерального инспектора Департамента обороны США Джозеф Ингигноли.
Дмитрий Песков назвал опасной провокацией обстрел Запорожской АЭС в минувшие выходные. По его словам, у сотрудников МАГАТЭ была возможность засвидетельствовать сам факт атаки с украинской стороны.
Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате обстрелов было повреждено оборудование высоковольтной подстанции в Запорожской области, отключились две высоковольтные линии в Днепропетровской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что минувшей ночью украинский беспилотник сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода недалеко от села Гуево Суджанского района. Возникший в помещении недействующего заводского клуба пожар был оперативно потушен. Никто из жителей не пострадал.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что при худшем для Киева сценарии блэкаута на Украине не будет. Объяснил он это тем, что более 50% электроэнергии производят АЭС.