SpaceX предприняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, поскольку сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила президент компании Гвинн Шотвелл

Использование интернета для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, пояснила она. Контракт предназначался для выполнения гуманитарных целей — представления широкополосного интернета больницам, банкам и пострадавшим от боевых действий украинцам.