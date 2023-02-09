Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 351-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
SpaceX предприняла меры, чтобы помешать украинским военным использовать спутниковый интернет от Starlink для управления беспилотниками, поскольку сервис «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила президент компании Гвинн Шотвелл
Использование интернета для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины, пояснила она. Контракт предназначался для выполнения гуманитарных целей — представления широкополосного интернета больницам, банкам и пострадавшим от боевых действий украинцам.
По словам Клингбайля, население Германии все меньше принимает, когда власти «обсуждают поставки основных боевых танков сразу после бронетранспортеров, а затем сразу же об истребителях». Он подчеркнул, что немецкий канцлер Олаф Шольц сделал «четкое заявление», отказавшись поставлять самолеты-истребители.
За год военного конфликта на Украине западные страны предоставили Украине военной, финансовой и гуманитарной помощи примерно на $120 млрд, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с американским госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Европейские страны стали убежищем для почти 5 млн украинских беженцев, приняли беспрецедентные санкции и отказываются от газа и нефти из России, продолжил Столтенберг. По его мнению, такие действия демонстрируют, «как много мы можем делать», когда Европа и Северная Америка «стоят плечом к плечу».
В Бердянске слышна серия взрывов, сообщил член областной администрации Владимир Рогов.
«Сегодня около 21:00 в разных частях города была слышна серия взрывов. Подробности позже», — написал он в своем телеграм-канале.
Позднее Рогов уточнил, что речь идет о работе ПВО «по вражеским БПЛА-камикадзе».
Британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте, сообщил британский премьер Риши Сунак.
«По всему Соединенному Королевству украинские мужчины и женщины сейчас учатся управлять оружием НАТО», — заявил он.
В 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 1% по сравнению с 2021 годом. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».
По итогам «досанкционного» 2021 года доходы показали максимальный за восемь лет рост — на 3,2%.
Россия добьется, чтобы от Украины больше не исходила угроза для страны и ее союзников. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.
«Мы сделаем так, чтобы никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку. Никогда больше там не будет происходить героизация пособников Гитлера, уничтожавших сотни тысяч евреев, русских, поляков и украинцев», — сказал он.
Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс по приглашению России выступил на заседании Совбеза ООН. Как передает ТАСС, в своей речи он призвал к немедленному прекращению огня на Украине.
«Мы растили дочерей и сыновей не для того, чтобы они стали пушечным мясом для ваших пушек. По нашему мнению, единственный разумный путь действий сегодня — это немедленное перемирие на Украине. Никаких «но», никаких «если», — сказал музыкант.
«Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, Евросоюз — все вы, пожалуйста, измените курс сейчас, договоритесь о перемирии на Украине сегодня», — добавил Уотерс.
Минфин США сообщил об исключении певца Григория Лепса из санкционного списка SDN (Spicially Designated Nationals List, попадание в него означает блокировку всех принадлежащих активов).
В санкционном списке он фигурировал под разными именами — в том числе и как «Гриша».
Наряду с Лепсом из санкционного списка SDN удалены следующие люди:
- Владислав Леонтьев (Минфин США перечисляет следующие его прозвища: Белобрысый, Вадик Белый);
- Александр Мануйлов (Саша Самарский).