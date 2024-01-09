Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 685-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Детей из Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам, разместят в оздоровительных лагерях в Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне он рассказал, что только за сутки белгородским властями поступило 1300 заявок с просьбой отправить детей из Белгорода в школьные лагеря из других регионов. Принять детей ранее согласились власти Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областей.
Трое пострадавших, получивших ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района вечером 8 января, находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это женщина и двое мужчин.
Сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома обсудили помощь Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса США, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь, по данным собеседников агентства, шла о беспилотниках и решении проблем разминирования.
На встрече присутствовал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джонатан Файнер, а также представители компаний, развивающих оборонные технологии, — Palantir Technologies Inc., Anduril Industries Inc. В переговорах участвовали сотрудники в том числе производителя беспилотников Skydio.
Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
В результате новой атаки на Белгород, по предварительным данным, есть трое пострадавших — двое мужчин и женщина. Их доставляют в больницу. В двух многоквартирных домах и одном частном выбиты окна, осколками повреждены три автомобиля, четыре грузовика загорелись, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Над Белгородской областью уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir, запущенных Киевом, сообщило Министерство обороны.
В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что «значительная часть» региона осталась без света из-за аварии на электросетях, возможны перебои со связью. Специалисты выясняют масштабы ситуации и занимаются решением проблемы, добавил он.
Национальный банк Украины (НБУ) готов включиться в обсуждение законопроекта о мобилизации в стране, который в качестве одной из мер предусматривает блокировку банковских счетов тех, кто уклоняется от мобилизации. Об этом, как сообщает издание «Страна», в эфире телемарафона заявил глава НБУ Андрей Пышный.
По его словам, темы мобилизации не входят в компетенцию украинского Центробанка, однако в законопроекте есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания.
В таком случае, пояснил Пышный, Нацбанк готов участвовать в обсуждении, чтобы в ходе дискуссии выйти «на оптимальный вариант формулировок законопроекта».
Силы ПВО сбили два беспилотника над Климовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
Село Лемешовка Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены дома, хозпостройки и машины.
Российские военные нанесли утром групповой удар гиперзвуковыми «Кинжалами» и другим оружием морского и воздушного базирования по объектам ВПК Украины, сообщило Минобороны России.
В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Луганскимформцентр». Оба задержанных — граждане Украины. Против них завели дела по ст. 276 УК («Шпионаж»). Виновным грозит до 20 лет лишения свободы
Над городом Рубежное в ЛНР произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250» с самолета ВКС России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что пострадавших нет, жителей близлежащих домов эвакуировали.
Воздушная тревога с раннего утра была объявлена во всех регионах Украины, она продлилась более двух часов. О взрывах сообщили в Харькове, Кривом Роге, Запорожье, Херсоне и Хмельницкой области.
Системы ПВО перехватили в 7 утра украинскую ракету над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, речь идет о переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракете С-200.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил в интервью «РИА Новости».
Одессу Пушилин назвал русским городом, который появился «по повелению» императрицы Екатерины II. Николаевские земли, указал он, были «отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи».
«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», — сказал глава ДНР.
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа при попытке атаковать объекты на территории Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале.
Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Запорожской области.