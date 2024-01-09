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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 685-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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09:04

Детей из Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам, разместят в оздоровительных лагерях в Липецкой, Тульской и Пензенской областях. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне он рассказал, что только за сутки белгородским властями поступило 1300 заявок с просьбой отправить детей из Белгорода в школьные лагеря из других регионов. Принять детей ранее согласились власти Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областей.
 

08:22

Трое пострадавших, получивших ранения при обстреле Белгорода и Белгородского района вечером 8 января, находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Это женщина и двое мужчин.

07:18

Сотрудники Совета национальной безопасности Белого дома обсудили помощь Украине с представителями компаний военно-промышленного комплекса США, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Речь, по данным собеседников агентства, шла о беспилотниках и решении проблем разминирования.

На встрече присутствовал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и его заместитель Джонатан Файнер, а также представители компаний, развивающих оборонные технологии, — Palantir Technologies Inc., Anduril Industries Inc. В переговорах участвовали сотрудники в том числе производителя беспилотников Skydio.

03:15

Минобороны Украины впервые закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы, сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Вчера 22:20

В результате новой атаки на Белгород, по предварительным данным, есть трое пострадавших — двое мужчин и женщина. Их доставляют в больницу. В двух многоквартирных домах и одном частном выбиты окна, осколками повреждены три автомобиля, четыре грузовика загорелись, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вчера 22:06

Над Белгородской областью уничтожены 10 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampir, запущенных Киевом, сообщило Министерство обороны.

Вчера 21:36

В Белгороде и окрестностях объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 19:00

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что «значительная часть» региона осталась без света из-за аварии на электросетях, возможны перебои со связью. Специалисты выясняют масштабы ситуации и занимаются решением проблемы, добавил он.

Вчера 18:41

Национальный банк Украины (НБУ) готов включиться в обсуждение законопроекта о мобилизации в стране, который в качестве одной из мер предусматривает блокировку банковских счетов тех, кто уклоняется от мобилизации. Об этом, как сообщает издание «Страна», в эфире телемарафона заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, темы мобилизации не входят в компетенцию украинского Центробанка, однако в законопроекте есть положения о блокировке счетов в качестве меры принуждения и наказания.

В таком случае, пояснил Пышный, Нацбанк готов участвовать в обсуждении, чтобы в ходе дискуссии выйти «на оптимальный вариант формулировок законопроекта».

Вчера 17:29

Силы ПВО сбили два беспилотника над Климовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 16:59

Город Шебекино попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадавших нет, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 16:29

Село Лемешовка Брянской области попало под обстрел со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены дома, хозпостройки и машины.

Вчера 13:09

Российские военные нанесли утром групповой удар гиперзвуковыми «Кинжалами» и другим оружием морского и воздушного базирования по объектам ВПК Украины, сообщило Минобороны России.

Вчера 12:02

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух местных жителей по подозрению в шпионаже в пользу Украины, сообщает «Луганскимформцентр». Оба задержанных — граждане Украины. Против них завели дела по ст. 276 УК («Шпионаж»). Виновным грозит до 20 лет лишения свободы

Вчера 10:31

Над городом Рубежное в ЛНР произошел «внештатный сход авиационного боеприпаса ФАБ-250» с самолета ВКС России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он заявил, что пострадавших нет, жителей близлежащих домов эвакуировали.

Вчера 10:03

Воздушная тревога с раннего утра была объявлена во всех регионах Украины, она продлилась более двух часов. О взрывах сообщили в Харькове, Кривом Роге, Запорожье, Херсоне и Хмельницкой области.

Вчера 08:58

Системы ПВО перехватили в 7 утра украинскую ракету над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, речь идет о переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракете С-200.

Вчера 08:55

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил в интервью «РИА Новости».

Одессу Пушилин назвал русским городом, который появился «по повелению» императрицы Екатерины II. Николаевские земли, указал он, были «отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи».

«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», — сказал глава ДНР.

07.01 14:50

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа при попытке атаковать объекты на территории Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. 

07.01 14:05

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале.

Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Запорожской области. 

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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