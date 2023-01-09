Минобороны России обвинило Украину в фальсификации расстрелов и пыток с использованием эксгумированных тел.

В российском ведомстве утверждают, что украинские спецслужбы в канун православного Рождества провели вскрытие могил в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.

«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении министерства.