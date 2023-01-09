Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 320-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Прибывшую ночью технику ВСУ с подкреплением обнаружил наблюдатель из группы «Викинг» Западного военного округа с помощью тепловизора, пишет агентство, не уточняя, где именно это произошло. На место прибытия техники, по его данным, на тот момент уже навели российские реактивные системы залпового огня (РСЗО). Когда техника прибыла на место, по ней выпустили снаряды калибра 122 мм.
В телеграм-канале агентство опубликовало видео с кадрами удара. На записи он просматривается через тепловизор. На кадрах видны ярко-красные вспышки от разрыва снарядов. В середине записи корреспондент уточняет, что удар наносили по лесополосе с помощью РСЗО «Торнадо-Г».
«Вот что они сделали в российско-украинской войне? Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Все они помогают торговцам оружием. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат», — сказал он.
Издание напомнило, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему. Она работает при более высоком напряжении, чем в ЕС, что делает ее несовместимой с большинством западного оборудования, которое, в связи с этим, не может быть использовано для замены поврежденного.
Несмотря на то, что некоторые трансформаторы были направлены Украине из бывших коммунистических стран, к примеру — из Литвы, большинство разрушенных трансформаторов должны быть восстановлены.
Минобороны России обвинило Украину в фальсификации расстрелов и пыток с использованием эксгумированных тел.
В российском ведомстве утверждают, что украинские спецслужбы в канун православного Рождества провели вскрытие могил в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин в период нахождения в данных районах российских войск с 24 февраля по 6 сентября 2022 года.
«После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные «ямы» на окраинах указанных поселений для создания фальшивой «доказательной базы» якобы «пыток» и «расстрелов» мирного населения российскими военнослужащими», — говорится в заявлении министерства.
На Украине в ходе боевых действий заминировали территорию общей площадью 250 тыс. кв. км, сообщил в интервью южнокорейскому Yonhap премьер Денис Шмыгаль. Он отметил, что «это самое большое минное поле в мире» и оно не только мешает передвижениям людей, но и создает проблемы для сельского хозяйства.
Киев рассчитывает на помощь Сеула в разминировании, так как у Южной Кореи большой опыт в расчистке минных полей, а также есть необходимое оборудование и специалисты.
Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с Россией летно-тактические учения. В Минске сообщили, что сегодня в страну прибыла авиация российских Военно-космических сил.
Учения будут проходить с 16 января по 1 февраля, в них задействуют все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии.
Поселок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Никто не пострадал, повреждений в жилом секторе нет, однако обстрелом нарушено энергоснабжение поселка Теткино и прилегающего села Попово-Лежачи», — написал он в своем телеграм-канале.
В Киеве подтвердили обмен пленными с Россией. Глава офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 50 украинских военных. По его словам, среди них 33 офицера, а также 17 рядовых и сержантов.
Ермак уточнил, что Украина получила попавших в плен на Чернобыльской АЭС, а также в Мариуполе, под Бахмутом (Артемовск), в Киевской, Черниговской и Херсонской областях, а также других регионах.
В воскресенье, 8 января, в результате обмена пленными были освобождены 50 российских военных, сообщило Минобороны.
Их доставят в Москву для лечения и реабилитации.
Минобороны России сообщило об ударе по общежитиям в Краматорске, где располагались украинские военные. В одном из них находились более 700 военных, в другом — свыше 600. В Минобороны заявили, что в результате удара погибли более 600 украинских военных.
В ведомстве заявили, что провели обстрел в ответ на удар по Макеевке, где, по данным министерства, погибли 89 российских военных.
«Мы обсуждаем с Францией вопрос усовершенствования, с технической точки зрения, поставок систем ПВО, основанных на совместных [франко-итальянских] технологиях», — сказал Таяни.
Накануне газета La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал как можно скорее поставить Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T. Отвечая на вопрос о действиях США в этом направлении, Таяни сказал, что переговоры с Вашингтоном идут в постоянном режиме и проходят нормально.
В Белгородской области под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате обстрела никто не пострадал, повреждена крыша ангара для выращивания птицы.
Власти России могут предложить Украине «корейский вариант» урегулирования конфликта, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
«Так называемая условная «38-я параллель». Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно. Точно знаю, что один из вариантов, которые они могут нам предлагать — это «38-я параллель», — сказал он.
По 38-й параллели проходит демилитаризованная зона между КНДР и Южной Кореей, границу установили после соглашения о перемирии в 1953-м. Мирный договор между государствами не заключен до сих пор.
Курский губернатор Роман Старовойт вместе с группой сотрудников администрации региона прошел подготовку на базе ЧВК Вагнера. Он опубликовал кадры со стрельбой из гранатометов и стрелкового оружия. По словам Старовойта, на базе ЧВК он провел «первую неделю нового года», а всего обучение там прошли несколько сотен курян.
Две теплоэлектростанции получили повреждения в результате обстрела в ДНР, сообщает представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
Пострадала инфраструктура ТЭС в поселке Новый Свет и в городе Зугрэс.
Главное к 09:00:
- Ночью власти Харьковской области сообщили о двух «прилетах» в городе Мерефе, расположенном в 15 км от областного центра. В Краматорске (находится в неподконтрольной России части ДНР) в результате обстрел поврежден промышленный объект и здание образовательного учреждения. В подконтрольном Киеву Запорожье прогремело как минимум четыре взрыва, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
- В зону военной операции на Украине отправились более 300 бойцов чеченского ОМОНа «Ахмат-1», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре с Франческо Тало, дипломатическим советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони, призвал как можно скорее поставить Киеву зенитно ракетные комплексы (ЗРК) SAMP-T, пишет La Repubblica со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне.
- Экс-глава Госдепартамента США Кондолиза Райс и бывший министр обороны страны Роберт Гейтс считают, что президент России Владимир Путин «не может уступить Украине четыре восточные области, которые он объявил частью России», так как для него «поражение — это не вариант». Об этом Райс и Гейтс написали в колонке для The Washington Post.
Совет безопасности ООН проведет заседание, посвященное Украине, 13 января. Это следует из программы мероприятий Совбеза.
Заявленная тема заседания — «обеспечение мира и безопасности Украины».
Турция надеется на продление 36-часового режима прекращения огня, объявленного Россией на Украине, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для диалога, нацеленного на прекращение боевых действий.
«На наш взгляд, режим прекращения огня [в Украине] должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся воюющие стороны», — сказал Калын.
Польша не собирается самостоятельно поставлять на Украину танки Leopard II, заявил премьер Матеуш Моравецкий.
«Мы сами наши очередные танки пока не намерены передавать. Сами, как Польша, без широкой коалиции, мы не собираемся передавать», — сказал Моравецкий.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей польских властей сообщила, что Польша, которая уже передала Украине значительное количество тяжелого вооружения, рассматривает возможность поставить собственные танки Leopard немецкого производства — после того, как получит замену им из Южной Кореи и США.
Минфин США намерен предостеречь банки страны от излишне жесткого выполнения требований санкций, что приводит к частым и необоснованным отказам клиентам в обслуживании, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, высокопоставленные чиновники американского Минфина планируют в 2023 году встречи с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию». По их мнению, банки проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам, которые могут нуждаться в них больше всего.
Против российских компаний США последний раз вводили санкции 22 декабря 2022 года. Тогда в список SDN (Spicially Designated Nationals List), означающий блокировку всех принадлежащих активов и запрет американцам на взаимодействие с ними, попали десять компаний.