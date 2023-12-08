Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 653-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, этого планируется достичь к концу 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.
Эти условия должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, уточнил Файнер. С его слов, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».
Кремль требует признать «реалии на земле» и готов к переговорам на своих условиях.
Журналист Times снял видеоролик, на котором изображена украинская секретная база, на которой находятся десятки морских дронов. Утверждается, что она находится на Днепре.
Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что у Киева есть договоренности о совместном производстве на Украине 155-мм снарядов. Однако реализовать этот проект удастся через 2-3 года.
Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Херсоне.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Графовка Краснояружского района.
«Пострадавших нет. Есть разрушения: выбиты стекла и посечены заборы в трех частных домовладениях, также повреждена беседка и фронтон административного здания», — написал Гладков в телеграм-канале.
Боевые действия на Украине угрожают не только европейской безопасности, но и безопасности США, поэтому следует сосредоточиться на этом конфликте, заявил глава британского МИДа и бывший премьер Дэвид Кэмерон в интервью Sky News. Он добавил, что с таким посылом он приехал в Соединенные Штаты.
«Мы должны помогать Украине, для меня это борьба нашего поколения. <...> Мы знаем, как [может быть] с [президентом России Владимиром] Путиным — если мы не остановим его здесь, он вернется за добавкой», — считает глава Форин-офиса. По его словам, это достаточно сильный аргумент, который «хорошо заходит».
Накануне президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект, который включает помощь Украине в размере $60 млрд, заявил о риске атаки России на страны НАТО в долгосрочной перспективе. В Кремле его слова назвали «демонизацией» России, а США — «локомотивом» в вопросе «поощрения украинцев на войну».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины днем была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района. «Насчитали 10 прилетов. Повреждения получили 2 домовладения», - написал он в Telegram.
Представители Минобороны Украины на закрытой встрече в Вашингтоне представили США список вооружений, на которые рассчитывают в ближайшее время, сообщает Reuters. В него вошли не только танки Abrams, ракеты ATACMS и 155 мм снаряды, но также:
- военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster и С-130 Super Hercules;
- вертолеты Black Hawk и Apache;
- истребители F-18 Hornet;
- дроны MQ-9B Sky Guardian;
- cистемы ПВО THAAD
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в будущем будет учитывать позицию Китая по Украине, выстраивая отношения с Пекином. В КНР ранее заявили, что настаивают на прекращении огня и начале переговоров.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, три САУ Paladin, САУ Panzerhaubitze 2000, две САУ «Акация», четыре САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777. Средствами ПВО сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ в районах Синьковки и озера Лиман;
- на Краснолиманском направлении отражены две атаки в районах Дзержинска и Ямполовки;
- на Донецком направлении отражены две атаки в районе Клещеевки;
- на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Сладкое, Никольское, Урожайное;з
- на Запорожском направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Работино;
- на Херсонском направлении нанесен удар по позициям в районе населенного пункта Червоный маяк.
Главный военный священник РПЦ протоиерей Дмитрий Василенков в интервью ТАСС заявил, что на данный момент в зоне боевых действий работают около 100 священников. «Если говорить о потерях, то погибли у нас шесть священников», - сказал он.
По словам Василенкова, у священников, которые едут в зону военных действий «есть понимание огромного риска с учетом того, что у них отсутствуют социальные гарантии». «Боевые действия сами по себе не просто испытание, но это и вразумление для нашего народа, некое перерождение. И чем быстрее это возрождение наступит, тем быстрее и победа придет».
ФСБ сообщила о задержании ответственного за подрыв на Байкало-Амурской магистрали. В сообщении спецслужбы, которое приводят «РИА Новости», указывается, что взрывные устройства были заложены на цистерны грузовых поездов и активированы в Северомуйском тоннеле. Исполнитель теракта сообщил на допросе, что куратор преступления живет в Литве и действует вместе со спецслужбами Украины.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника в Петровском районе ранения получили две женщины.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Владимир Зеленский снял депутата Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной раде. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.
Как отмечает «Страна.ua», Вениславский за последнее время запомнился двумя резонансными заявлениями:
- резко осудил атаку депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой на главкома Валерия Залужного;
- предложил рассылать повестки военнообязанным через электронную почту.
Минюст США выдвинул обвинения в военных преступлениях в отношении четырех военнослужащих, «связанных с Россией». Их подозревают в похищении, пытках и жестоком обращении с американским гражданином в Херсонской области.
Обвиняемые — Сурен Мкртчан (значится в украинской базе «Миротворец») и Дмитрий Будник, которые, по данным американской стороны, командовали российскими воинскими частями, а также военнослужащие более низкого звания Валерий и Назар (их фамилии не приводятся).
Как сообщает Минюст, в апреле 2022 года четверо обвиняемых, предположительно, похитили гражданина США из его дома в селе Мыловое (находится в Бериславском районе в центральной части Херсонской области). Его несколько раз допрашивали и угрожали убить, потребовали произнести последние слова и «инсценировали казнь», утверждает американский Минюст.
Москва ранее неоднократно отвергала предположения о причастности российских военнослужащих к военным преступлениям на Украине.
Расследование убийства экс-депутата Рады Кивы передали в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.
В СК сообщили, что на теле Кивы обнаружено два огнестрельных ранения. На месте убийства нашли две гильзы, патрон и другие предметы.
ФСБ задержала жителя Калининградской области 2002 года рождения по подозрению в том, что он привлекал людей к диверсиям, сообщили в спецслужбе.
По версии следствия, молодой человек с помощью мессенджеров связался с сотрудником украинских спецслужб, после чего за вознаграждение искал людей, которые бы поджигали объекты связи и транспортной инфраструктуры. С февраля по март 2023 года он привлек к преступной деятельности лиц из 15 регионов.
Следствие также установило, что подозреваемый передал сотруднику украинских спецслужб данные о войсковой части, которая находится в Калининградской области и в которой он ранее сам служил.
Против молодого человека возбудили дела по ч. 4 ст. 281.1 (содействие в диверсионной деятельности) и ст. 275 УК (госизмена). По каждой из этих статей грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.