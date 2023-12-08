США намерены убедить Россию пойти на мирные переговоры по Украине на выгодных для Киева условиях, этого планируется достичь к концу 2024 года, сообщил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Эти условия должны быть приемлемы для Украины и опираться на Устав ООН в части суверенитета и территориальной целостности страны, уточнил Файнер. С его слов, Вашингтон хочет подтолкнуть Москву к выбору: либо этот вариант с переговорами, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление».

Кремль требует признать «реалии на земле» и готов к переговорам на своих условиях.