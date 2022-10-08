Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его слова о превентивных ударах по России были ошибочно поняты и впоследствии искажены. В интервью Би-би-си украинский лидер заявил, что призывал не к ядерным ударам, а к санкциям. «Я сказал, что вы должны наносить предупреждающие удары (kicks, с английского можно перевести как «толчки», «удары». — РБК), а не атаки (attacks). Мы не террористы», — сказал Зеленский, говоря с журналистом телекомпании на английском языке без переводчика.

«После такого перевода они [российская сторона] поступили по-своему, как им выгодно, и начали транслировать это по другим направлениям», — сказал украинский президент.

Зеленский заявил о необходимости «превентивных ударов» по России 6 октября. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» — сказал он.

В Кремле тогда слова Зеленского назвали «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми и чудовищными последствиями» и обвинили США и Великобританию в том, что они де-факто руководят деятельностью Украины. А в МИДе заявили, что президент Украины «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

На следующий день после заявления Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а имел в виду санкции, которые, по мнению Киева, следовало ввести против Москвы до 24 февраля.