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Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Компания Абрамовича купила здание столовой дома Наркомфина Бизнес, 09:00
5 сериалов на выходные. «Чаки», «Игра на выживание» и другие Life, 09:00
Эксперты оценят состояние автодорожного полотна на Крымском мосту Общество, 08:59
НАК сообщил о подрыве грузовика и обрушении двух пролетов Крымского моста Политика, 08:56
В Крыму заявили об отсутствии пострадавших при пожаре на мосту Общество, 08:51
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:50
Власти подготовят паромную переправу из-за пожара на Крымском мосту Общество, 08:39
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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
В Федерации бокса России сообщили о 50 повестках для членов сборной Спорт, 08:18
ЕС запретил ввоз пластмассы из России почти на $1 млрд Бизнес, 08:00
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 07:55
Власти закрыли движение по Крымскому мосту из-за загоревшейся цистерны Общество, 07:45
Российский турист погиб в Турции при падении с парапланом на скалы Общество, 07:44
Губернатор Сахалина счел нелепыми заявления Киева о статусе Южных Курил Политика, 07:01
Военная операция на Украине ,  

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 226-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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09:02

Повреждения на Крымскмом мосту не носят тяжелого характера и будут оперативно восстановлены, заявил председатель госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

08:57

На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.

08:43

Предварительно, пострадавших на Крымском мосту нет, сказал советник главы Крыма Олег Крючков.

08:32

Движение по Крымскому мосту остановлено, прорабатывается вопрос запуска паромный переправы, заявил и.о. министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«Движение через Крымский мост остановлено до выяснения обстоятельств, на месте работают специальные службы. Прорабатывается вопрос запуска паромной переправы», — сказал он.

08:30

На Крымском мосту возник пожар, в «Крымской железной дороге» заявили, загорелась топливная цистерна, находившаяся в хвосте грузового поезда. Автомобильное движение по мосту приостановлено, там работают автодорожные службы и МЧС.

Вчера 22:06
Председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что порт Мариуполя начал принимать грузы с 7 октября. «Порт [Мариуполя] — сегодня он начинает функционировать, это большая наша ниша, которая пока не охвачена с учетом того, что много объектов в порту пострадало. Мы его восстанавливаем сегодня и принимаем первые грузы, как строительные, так и промышленные», — сказал Хоценко в эфире телеканала «Россия-24».
Вчера 21:25

Кремль считает преждевременной идею отмены новогодних и рождественских праздников в нынешнем году. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал источник в администрации президента. Он назвал эту инициативу преждевременной и непроработанной.

Ранее власти ряда регионов России объявили о решении отменить широкое празднование Нового года.

Вчера 21:11

Писателя Дмитрия Глуховского внесли в России в реестр СМИ-иноагентов. Вместе с ним в реестр попала журналистка Евгения Балтатарова и социолог Искэндэр Ясавеев, работающий в Центре молодежных исследований ВШЭ.

В реестр физлиц-иноагентов попал рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров), согласно сообщению на сайте Минюста, исполнитель финансируется Украиной. Вместе с Федоровым этот реестр пополнили бывшая журналистка и кандидат в депутаты, соосновательница проекта по защите прав женщин «Ты не одна» Алена Попова и Ирина Сторожева — участница и организатор протестных акций в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Вчера 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его слова о превентивных ударах по России были ошибочно поняты и впоследствии искажены. В интервью Би-би-си украинский лидер заявил, что призывал не к ядерным ударам, а к санкциям. «Я сказал, что вы должны наносить предупреждающие удары (kicks, с английского можно перевести как «толчки», «удары». — РБК), а не атаки (attacks). Мы не террористы», — сказал Зеленский, говоря с журналистом телекомпании на английском языке без переводчика.

«После такого перевода они [российская сторона] поступили по-своему, как им выгодно, и начали транслировать это по другим направлениям», — сказал украинский президент.

Зеленский заявил о необходимости «превентивных ударов» по России 6 октября. «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия... Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если они применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну вот держи от нас!» — сказал он.

В Кремле тогда слова Зеленского назвали «призывом к началу мировой войны с непредсказуемыми и чудовищными последствиями» и обвинили США и Великобританию в том, что они де-факто руководят деятельностью Украины. А в МИДе заявили, что президент Украины «превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету».

На следующий день после заявления Зеленского его пресс-секретарь Сергей Никифоров уточнил, что президент не призывал использовать ядерное оружие против России, а имел в виду санкции, которые, по мнению Киева, следовало ввести против Москвы до 24 февраля.

Вчера 20:41

Владимир Путин наделил командующих группировками войск правом в особом порядке от имени президента России вручать в районах боевых действий ордена и медали военнослужащим. Соответствующий указ главы государства опубликовали вечером 7 октября на официальном портале правовой информации. Согласно документу, командующие смогут вручать орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медаль «За отвагу» и медаль «За спасение погибавших».

Вчера 20:27

МАГАТЭ сообщило о повреждении линии электропередачи, подающей энергию для шестого энергоблока Запорожской АЭС. «Вчера при обстреле промзоны за пределами Запорожской атомной электростанции была повреждена ЛЭП, подающая электроэнергию в реакторный блок № 6. На блоке временно используют аварийные дизель-генераторы», — говорится в сообщении агентства в Twitter.

Вчера 20:20

Посол Индонезии в Объединенных Арабских Эмиратах Хусин Багис заявил англоязычному изданию National из Абу-Даби, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять участие в саммите лидеров стран G20 на Бали 15-16 ноября.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС вечером 7 октября, что Россия будет участвовать в саммите G20, однако формат этого участия пока не определен.

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров опроверг информацию о решении Зеленского посетить саммит G20. «Нет, окончательное решение еще не принято», — цитирует Никифорова издание «Страна.ua».

Позднее в National поменяли заголовок сообщения, из которого следует, что лидеры «готовятся» принять участие в саммите, а из цитаты посла убрали фразу о том, что оба лидера согласились присутствовать.

Вчера 20:06

Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию в начале следующей недели, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщает Reuters.

Накануне Гросси в Киеве встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам встречи глава МАГАТЭ сообщил, что ему удалось добиться прогресса в согласовании с украинскими властями вопроса о создании зоны безопасности вокруг АЭС, и теперь он планирует обсудить это в Москве.

Вчера 19:25
Украинские военные сообщили о сбоях в работе устройств спутниковой связи Starlink, произведенных компанией Илона Маска SpaceX и поставляемых с конца февраля Украине. Как пишет издание Financial Times, сбои препятствуют наступлению украинских войск, так как военнослужащие используют систему Starlink для коммуникаций, координации, наведения беспилотников и обмена оперативной информацией. По данным источников FT в правительстве Украины, отдельные перебои в работе приводили в последние недели к «катастрофической» потере связи с подразделениями. Больше всего сбоев фиксировалось в Херсонской о Запорожской областях, а также при действиях украинских сил у Харькова, в ДНР и ЛНР. Еще один источник FT заявил, что многочисленные сбои привели к волне «панических» звонков в службу поддержки Starlink от украинских военных.
Вчера 18:43

Макрон заявил, что необходимо усилить безопасность критической инфраструктуры, учитывая ситуацию с «Северным потоком» и нынешнюю геополитическую ситуацию.

Вчера 18:25

Президент Франции Эмманюэль Макрон на вопрос о том, как он относится к заявлениям о возможном «ядерном армагеддоне», заявил, что необходимо быть предельно благоразумным при обсуждении таких тем.

Вчера 17:46
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что за последний час по Донецку были выпущены 8 снарядов калибра 152 мм со стороны населенных пунктов Нетайлово и Красногоровка. Обстрелам подверглись Кировский и Куйбышевский районы города.
Вчера 17:24

Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев в интервью RTVI раскритиковал действия военкомов, которые ведут себя как «вышедшие из леса». «Они перебаламутили гораздо больше людей, чем надо, то есть вместо 300 тыс. повесток ушло больше миллиона, даже, я боюсь», — сказал он. Нечаев рассказал, что у него есть сын 1995 года рождения, который не служил в армии. «Если хочет ехать, я буду рад, не хочет ехать — буду рад, но иначе. От него какая там польза, подскажите мне?» — отметил Нечаев.

Вчера 16:54

В Крыму решили позаботиться о домашних питомцах мобилизованных. Питомцев на время участия в военных действиях можно будет оставить в государственных приютах на безвозмездной основе, сообщили власти региона. Принимать домашних животных от мобилизованных будут два приюта республики.

Аналогичную меру поддержки предложили и в Ямало-Ненецком автономном округе. Служба ветеринарии ЯНАО сообщила, что 13 приютов готовы содержать собак и кошек мобилизованных до конца службы их владельцев

Вчера 16:48

В администрации Энергодара агентству ТАСС сообщили, что в результате попадания украинского снаряда произошел взрыв в районе распределительного устройства, расположенного на ТЭС. В результате во всем Энергодаре и ближайших населенных пунктах пропал свет.

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