Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 561-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Власти Днепропетровской области сообщили, что число пострадавших в результате ударов по административным зданиям в Кривом Роге достигло 32.
Страны ЕС усиленно работают над введением ограничений против алмазной отрасли России, заявил глава Евросовета Мишель. Ранее против санкций в отношении российских алмазов выступала Бельгия, опасаясь влияния на торговлю в Антверпене.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки в Борисовском, Волоконовском, Краснояружском районах, Валуйском, Грайворонском, Шебекинском округах. В селе Новопетровка выбиты окна в трех частных жилых домовладениях,
Владимир Рогов сообщил, что в Запорожье после утренних взрывов в нескольких районах города начались перебои с подачей электричества и воды.
МВД Украины сообщило, что в Кривом Роге ракетный удар пришелся по зданию полиции. Утверждается, что один человек погиб, шесть ранены.
ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. Как сообщил Центр общественных связей ФСБ, по заданию военной разведки Украины он в том числе осуществлял сбор сведений об объектах и подразделениях Минобороны России.
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн. В него войдут оборудование для усиления средств ПВО Украины, артиллерийские боеприпасы и другие средства, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Минобороны России уточнило информацию по атаке украинских беспилотников в Брянске.
По данным ведомства, всего было два ударных дрона. Оба их перехватили средства ПВО, один беспилотник уничтожили в воздухе.
Украинские военные с помощью БПЛА атаковали промышленный объект в Брянске, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В результате произошло возгорание административного здания. Пострадавших нет», — написал он в Telegram.
Число беспилотников губернатор не уточнил.
Если Илон Маск действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он последний здравомыслящий человек в Северной Америке, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что бизнесмен отключал ВСУ доступ к Starlink вблизи Крыма. Киев хотел атаковать российский флот, но дроны потеряли связь и их выбросило на берег. Маск опасался ядерного удара Москвы в ответ.
«Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или как минимум в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары», — написал Медведев в соцсети X.
Военный парад на Дворцовой площади в Петербурге 27 января 2024 года, в день 80-летия снятия блокады Ленинграда, проводиться не будет, сообщил губернатор Александр Беглов. Он объяснил это просьбой Минобороны.
«По просьбе Министерства обороны оргкомитет принял решение не проводить 27 января военный парад на Дворцовой площади. Но в такой день Дворцовая площадь не должна пустовать. Комитету по законности и комитету по молодежной политике дано поручение организовать 27 января на Дворцовой площади выставку военной ретротехники», — сообщил Беглов (цитата по «РИА Новости»).
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил еще об одном обстреле с украинской стороны. По его словам, село Случевск Погарского района было обстреляно из РСЗО «Град».
«К счастью, пострадавших нет. В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение», — написал он в телеграм-канале.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
КНДР поддерживает борьбу России «против общего врага», заявил посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.
«Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости. Также мы будем больше укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага», — сказал он на торжественном приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания республики.
Праздничные мероприятия на День города отменили в Курске, сообщил в телеграм-канале мэр города Игорь Куцак.
«Друзья, в этом году День города мы отпразднуем 24 сентября. 25 сентября состоится традиционный Крестный ход с иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной. Поскольку мы живем в приграничном регионе, то от широкого празднования решено отказаться», — написал он.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об обстреле села Демьянки Стародубского муниципального округа.
«Пострадавших нет. В результате обстрела один из снарядов попал в крышу жилого дома. Детонации взрывчатого вещества, к счастью, не произошло», — написал он в телеграм-канале.
Ранее сегодня он сообщал о предотвращении нескольких атак на регион с использованием беспилотников.
Избирательная комиссия Белгородской области отложит голосование на выборах совета депутатов Шебекинского городского округа и в земское собрание Журавлевского сельского поселения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Она объяснила это решение введением на территории Белгородской области режима повышенной готовности.
Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с Риши Сунаком. Как украинский президент написал в телеграм-канале, обсуждались ситуация на поле боя, оборонное сотрудничество и другие договоренности Киева с Лондоном.
«Черное море и украинский вклад в защиту свободы мореходства и продовольственной безопасности. Многое сделано. Но с усилением ПВО для защиты Одесской области сможем сделать еще больше», — отметил Зеленский.
«Готовимся и координируем позиции перед важными международными событиями осени», — добавил он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над Брянском силами РЭБ был подавлен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В результате он упал в районе в районе железнодорожного полотна вокзала «Брянск I». Пострадавших и разрушений, по словам главы региона, нет.