Если Илон Маск действительно ограничивал Украине доступ к сервису спутниковой связи Starlink, то он последний здравомыслящий человек в Северной Америке, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее CNN со ссылкой на биографию Маска, написанную журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что бизнесмен отключал ВСУ доступ к Starlink вблизи Крыма. Киев хотел атаковать российский флот, но дроны потеряли связь и их выбросило на берег. Маск опасался ядерного удара Москвы в ответ.

«Если то, что Айзексон написал в своей книге, правда, то, похоже, Маск — последний вменяемый человек в Северной Америке. Или как минимум в гендерно-нейтральной Америке он последний, у кого есть «шары», — написал Медведев в соцсети X.