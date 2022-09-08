В Мелитополе в Запорожской области прогремели пять взрывов, предположительно, из-за работы системы противовоздушной обороны, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Позднее он рассказал, что в городе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией».

По данным властей, пострадавших нет. Рогов также рассказал, что ПВО работала и в Бердянске.







