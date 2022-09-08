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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 197-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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06:23
Украина ввела санкции против 606 представителей российской политической элиты, сообщил президент Владимир Зеленский. В их числе — 28 членов Совета безопасности, 154 сенатора и 424 депутата.

Также Служба безопасности Украины провела операцию, связанную с деятельностью некоторых находящихся под санкциями лиц, рассказал Зеленский. В результате были отстранены в том числе работники таможни, включая руководителей.
 
04:22
На территории Луганской народной республики находятся более 1 тыс. добровольно сложивших оружие украинских военных, включая командиров, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова.
03:20
Референдум о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей можно провести 4 ноября, заявил глава запорожской военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. Ранее эту дату предложил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

 
00:17

Россия запросила на 8 сентября заседание в Совбезе ООН по вопросу поставок иностранных вооружений Украине, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.

Первый зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что западные дипломаты в Совбезе «обрадовались» запросу России заседания по проблеме поставок оружия Киеву.
 

Вчера 23:11

В Мелитополе в Запорожской области прогремели пять взрывов, предположительно, из-за работы системы противовоздушной обороны, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Позднее он рассказал, что в городе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией».

По данным властей, пострадавших нет. Рогов также рассказал, что ПВО работала и в Бердянске. 



 

Вчера 21:59

Россия представит собственные аргументы на предстоящем в ночь на четверг заседании Совета Безопасности ООН, где планируется обсудить тему «фильтрации» украинцев на территории России, заявил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», — написал дипломат.

Заседание начнется в 22:00 по московскому времени, его запросили США и Албания, сообщил Полянский.

Вчера 21:36

По состоянию на 21.30 мск по Донецку были выпущены за вечер 7 сентября в общей сложности 12 снарядов. Как сообщают власти ДНР, украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам города, а также шесть аналогичных снарядов по Петровскому району. О разрушениях не сообщается, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле в Кировской районе мирном жителе.

Вчера 21:13

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского района города. «Повреждения получили шесть домов частного сектора. Осколками посечены кровли и фасады, выбито остекление окон, в одном из домов повреждена газовая труба», — написал он в Telegram.

Вчера 20:51
С начала 2022 года страны Евросоюза сократили поставки российского газа на 48%, а если учесть еще и Великобританию — на 49%, сообщил в своем Telegram-канале «Газпром». По результатам первого квартала Еврокомиссия сообщила о росте импорта газа в ЕС на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 88 млрд куб. м. При этом поставки из России сократились на 31%, а их доля в общем импорте упала до 28%, и они впервые уступили производителям СПГ.
Вчера 20:29

В Голой Пристани в Херсонской области прогремело несколько взрывов, сообщает корреспондент «Известий». По предварительным данным, сработала система ПВО.

Вчера 20:19

Главком ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский написали статью для агентства «Укринформ». Вот ее основные тезисы.

  • Есть все основания полагать, что боевые действия на Украине будут продолжаться и в 2023 году.
  • Целями российской армии помимо выхода на административную границу Донецкой области могут быть продвижение на Изюмском, Бахмутском и Запорожском направлениях, а также захват Киева. Также возможными целями в ВСУ считают Одессу и Николаев.
  • В 2023 году авторы статьи считают необходимым попытаться захватить контроль над Крымом, который они называют одним из «центров тяжести» для России. Но для этого ВСУ потребуется больше людей и вооружений.
  • Украина уже нанесла «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам», в том числе по военному аэродрому Саки (российское Минобороны ранее заявляло, что «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было).
  • ВСУ нуждаются в ракетах значительно большей дальности, чем у них есть сейчас.
Вчера 19:50
С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%, сообщил «Газпром».
Вчера 19:35

Из Грозного в Донбасс вылетели бойцы двух дислоцирующихся в Чечне подразделений Росгвардии — полка «Север» и батальона «Юг». Об этом сообщил Рамзан Кадыров.

Вчера 19:19

Данные о работе военных самолетов, полученные во время боевых действий на Украине, активно применяются для доработки этих машин. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Большой поток информации, связанной с реально работающими системами, и самолетными, и системами вооружения, связи и так далее, мы сейчас получаем. И, конечно, учитываем и при доработке самолетов буквально в онлайне, и при их совершенствовании уже в рамках КБ, реализации их на предприятиях и передаче их ВКС», — сказал он.

Вчера 19:06
Представители ООН и России провели в Женеве консультации по экспорту российского продовольствия и удобрений, который является частью сделки по украинскому зерну. Как передает Reuters со ссылкой на представителя ООН, переговоры были «позитивными и конструктивными».
Вчера 18:54
Более десяти взрывов прогремели в Херсоне, предположительно, сработала система ПВО, передает корреспондент «РИА Новости».
Вчера 18:38

️Референдум о вхождении ДНР в состав России является вопросом времени, заявил глава республики Денис Пушилин.

«Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну. Это желание с годами только окрепло, и сейчас, когда идет освободительная операция, это вопрос времени. И оно приближается с каждым метром, которые отвоевывают ребята на передовой», — сказал Пушилин.

Вчера 18:12

Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщили в немецком кабмине, собеседники обсудили подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Берлине 25 октября.

Канцлер ФРГ отметил, что Германия не перестанет оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку.

Вчера 18:04

Данные газеты Financial Times о звонках Кремля уехавшим российским бизнесменам с просьбой вернуться — ерунда, заявил Дмитрий Песков.

«Многие из-за границы звонят сюда, это так, — отметил он. — А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью».

FT писала о просьбах к бизнесменам вернуться в Россию со ссылкой на двух людей, которые, по их словам, сами получали такие звонки из Кремля, и еще нескольких осведомленных собеседников. По данным издания, некоторые бизнесмены всерьез рассматривают такую возможность из-за западных санкций.

Вчера 18:00
Биржевая цена газа в Европе резко упала. Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала от уровня закрытия предыдущих торгов сразу на 14%, достигнув отметки €205,3 за 1 МВт·ч, или $2130 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса, свидетельствуют данные биржи ICE.


 
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