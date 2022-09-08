Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 197-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Также Служба безопасности Украины провела операцию, связанную с деятельностью некоторых находящихся под санкциями лиц, рассказал Зеленский. В результате были отстранены в том числе работники таможни, включая руководителей.
Россия запросила на 8 сентября заседание в Совбезе ООН по вопросу поставок иностранных вооружений Украине, сообщил постпред России при организации Василий Небензя.
Первый зампостпреда Дмитрий Полянский отметил, что западные дипломаты в Совбезе «обрадовались» запросу России заседания по проблеме поставок оружия Киеву.
В Мелитополе в Запорожской области прогремели пять взрывов, предположительно, из-за работы системы противовоздушной обороны, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Позднее он рассказал, что в городе был взорван штаб движения «Мы вместе с Россией».
По данным властей, пострадавших нет. Рогов также рассказал, что ПВО работала и в Бердянске.
Россия представит собственные аргументы на предстоящем в ночь на четверг заседании Совета Безопасности ООН, где планируется обсудить тему «фильтрации» украинцев на территории России, заявил в Telegram первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. «Они настояли на обсуждении якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России. Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», — написал дипломат.
Заседание начнется в 22:00 по московскому времени, его запросили США и Албания, сообщил Полянский.
По состоянию на 21.30 мск по Донецку были выпущены за вечер 7 сентября в общей сложности 12 снарядов. Как сообщают власти ДНР, украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 мм по Кировскому и Куйбышевскому районам города, а также шесть аналогичных снарядов по Петровскому району. О разрушениях не сообщается, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об одном пострадавшем при обстреле в Кировской районе мирном жителе.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Куйбышевского района города. «Повреждения получили шесть домов частного сектора. Осколками посечены кровли и фасады, выбито остекление окон, в одном из домов повреждена газовая труба», — написал он в Telegram.
В Голой Пристани в Херсонской области прогремело несколько взрывов, сообщает корреспондент «Известий». По предварительным данным, сработала система ПВО.
Главком ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский написали статью для агентства «Укринформ». Вот ее основные тезисы.
- Есть все основания полагать, что боевые действия на Украине будут продолжаться и в 2023 году.
- Целями российской армии помимо выхода на административную границу Донецкой области могут быть продвижение на Изюмском, Бахмутском и Запорожском направлениях, а также захват Киева. Также возможными целями в ВСУ считают Одессу и Николаев.
- В 2023 году авторы статьи считают необходимым попытаться захватить контроль над Крымом, который они называют одним из «центров тяжести» для России. Но для этого ВСУ потребуется больше людей и вооружений.
- Украина уже нанесла «серию успешных ракетных ударов по крымским авиабазам», в том числе по военному аэродрому Саки (российское Минобороны ранее заявляло, что «никакого огневого воздействия» по аэродрому не было).
- ВСУ нуждаются в ракетах значительно большей дальности, чем у них есть сейчас.
Из Грозного в Донбасс вылетели бойцы двух дислоцирующихся в Чечне подразделений Росгвардии — полка «Север» и батальона «Юг». Об этом сообщил Рамзан Кадыров.
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Данные о работе военных самолетов, полученные во время боевых действий на Украине, активно применяются для доработки этих машин. Об этом в интервью телеканалу РБК заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.
«Большой поток информации, связанной с реально работающими системами, и самолетными, и системами вооружения, связи и так далее, мы сейчас получаем. И, конечно, учитываем и при доработке самолетов буквально в онлайне, и при их совершенствовании уже в рамках КБ, реализации их на предприятиях и передаче их ВКС», — сказал он.
️Референдум о вхождении ДНР в состав России является вопросом времени, заявил глава республики Денис Пушилин.
«Мы всегда были верны курсу в сторону России и знали еще в 2014 году, проводя референдум о государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, что обязательно, рано или поздно, будет второй — реализующий нашу мечту вернуться домой в большую страну. Это желание с годами только окрепло, и сейчас, когда идет освободительная операция, это вопрос времени. И оно приближается с каждым метром, которые отвоевывают ребята на передовой», — сказал Пушилин.
Олаф Шольц провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Как сообщили в немецком кабмине, собеседники обсудили подготовку конференции по вопросам восстановления Украины, которая пройдет в Берлине 25 октября.
Канцлер ФРГ отметил, что Германия не перестанет оказывать Украине военную, финансовую и гуманитарную поддержку.
Данные газеты Financial Times о звонках Кремля уехавшим российским бизнесменам с просьбой вернуться — ерунда, заявил Дмитрий Песков.
«Многие из-за границы звонят сюда, это так, — отметил он. — А впрочем, лучше им самим позвонить и спросить. Кроме тех, кто сознательно порвал с нами полностью».
FT писала о просьбах к бизнесменам вернуться в Россию со ссылкой на двух людей, которые, по их словам, сами получали такие звонки из Кремля, и еще нескольких осведомленных собеседников. По данным издания, некоторые бизнесмены всерьез рассматривают такую возможность из-за западных санкций.