Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 135-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украина выступает против того, чтобы Канада вернула турбину Siemens для газопровода «Северный поток» после ремонта, узнал Reuters. По мнению Киева, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России.
В то же время, по данным источника агентства, Канада уже решила вернуть турбину. Оттава и Берлин не хотят, чтобы эта ситуация стала поводом для России прекратить поставки по трубопроводу.
Отставка Бориса Джонсона не повлияет на продолжение работы НАТО по поддержке Украины, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Наш альянс с Великобританией остается сильным. На историческом саммите НАТО в Мадриде участники договорились продолжать поддерживать Украину и это не изменится», — сообщила Жан-Пьер.
Санкции против России продлятся столько, сколько нужно для поддержки Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Телеведущая заявила Шольцу, что, согласно опросам, 47% граждан Германии хотели бы согласия Украины на уступки территории, чтобы санкции против России были отменены. Жителей Германии беспокоит рост цен, особенно на энергоносители.
«Мы будем сохранять солидарность столько, сколько это будет нужно, чтобы Украина могла защищаться», — заявил в ответ Шольц. Канцлер отметил, что поддержка Украины может продолжаться еще долго.
При этом ранее канцлер признал, что рост цен на энергоносители может грозить Германии социальными волнениями.
Еврокомиссия отказываются одобрять выделение Украине нового кредита на 1,5 млрд евро по линии Европейского инвестиционного банка из-за опасений, что Киев не сможет вернуть деньги, сообщает в четверг агентство Блумберг.
ЕК выступает гарантом для кредитов за пределами Евросоюза.
Россия живет обычной жизнью, а военные рискуют, защищая Родину, нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил, заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Государственной Думы.
«Страна живет обычной, мирной жизнью. Лето, курортный сезон, культурная жизнь, выставки. А ребята пашут там под пулями, понимаете? Жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины! Нужна — я почему к вам обращаюсь как к депутатам — не просто — это важно: консолидация общества очень важна — но нужна общенациональная повестка поддержки Вооруженных сил. Это чрезвычайно важно, чтоб воины наши чувствовали эту поддержку», — сказал Путин.
Путин поддержал идею приравнять в статусе военнослужащих ЛНР и ДНР к российским военным.
Газпромбанк с 15 июля повысит комиссии за проведение межбанковских переводов в иностранной валюте для физических лиц с 1 до 3%. Информация об этом содержится в опубликованных тарифах на официальном сайте кредитной организации. Такие переводы в большинстве случаев проводятся с помощью международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT.
При этом если раньше комиссия ограничивалась минимальной суммой 1 тыс. руб., а максимальной — 15 тыс. руб., то по новым правилам физическим лицам придется заплатить минимум 3 тыс. руб. (максимальное значение не меняется).
МВД объявило медиаменеджера Илью Красильщика в розыск.
Ранее против него было заведено дело о «фейках» про армию.
Владимир Путин о боевых действиях на Украине: «Мы по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали».
Экс-президент Молдавии Игорь Додон не исключил, что власти Молдавии обеспечивают поставку западного оружия на Украину через территорию республики.
«Наша власть <…> обеспечивает через Молдову логистику для украинской армии, и я уверен, что там не только ГСМ. <…> Идут закрытые фуры, которые не проверяются. Я не исключаю, там может быть оружие, которое поставляется на Украину», — сказал бывший президент (цитата по ТАСС).
Владимир Зеленский созвонился с Борисом Джонсоном, который сегодня объявил об отставке, сообщил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Telegram-канале Зеленского опубликовано его обращение к Джонсону. Украинский президент называет его другом и отмечает, что «все украинцы с грустью восприняли новость о сложении полномочий».
Он поблагодарил уходящего британского премьера «за решительную и бескомпромиссную помощь». «Отдельно благодарю за лидерство в отстаивании интересов Украины на международной арене», — отметил Зеленский.
Аппарат Госдумы закажет исследование о целесообразности дальнейшего выполнения Россией «ряда международных договоров» и оценке последствий их прекращения, следует из материалов сайта госзакупок. Максимальная стоимость экспертно-аналитического исследования составляет почти 4,9 млн руб., работа должна быть выполнена в срок до 14 октября.
«Совершение рядом иностранных государств и международных организаций недружественных действий, в том числе введение новых инструментов санкционного давления в отношении России, обусловили необходимость всестороннего анализа и оценки целесообразности дальнейшего выполнения РФ взятых на себя обязательств, содержащихся в ряде международных договоров», — уточняется в описании закупки.
Подрядчик будет должен проанализировать не менее десяти договоров в банковской, инвестиционной и торговой сферах, а также в области здравоохранения и защиты климата.
Владимир Путин: своими санкциями Запад только усугубил положение дел в сфере продовольствия в мире.
Владимир Путин как «изоляцию» и «геноцид» охарактеризовал происходившее с жителями Донбасса в последние восемь лет. «Люди там оказались между небом и землей. У них многих не было паспортов — ни украинских, ни российских. Они даже не могли купить билет на самолет. Не могли послать детей учиться», — сказал он.