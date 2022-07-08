Украина выступает против того, чтобы Канада вернула турбину Siemens для газопровода «Северный поток» после ремонта, узнал Reuters. По мнению Киева, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России.

В то же время, по данным источника агентства, Канада уже решила вернуть турбину. Оттава и Берлин не хотят, чтобы эта ситуация стала поводом для России прекратить поставки по трубопроводу.

