Ангела Меркель не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом она заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, отметив, что не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».