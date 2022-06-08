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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 105-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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08:08

Ангела Меркель не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом она заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу.

«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, отметив, что не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».

07:47
Украина приостановит продажу угля и газа за границу, чтобы пережить «самую сложную зиму», заявил президент республики Владимир Зеленский в своем обращении.

«Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — сказал Зеленский.
07:27
Министерство культуры и информационной политики инициировало создание нового совещательного органа — Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Совет будет создан при министерстве и Украинском институте национальной памяти.

«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого, и далее координировать его с Советом», — пояснили в Минкульте.

Там уточнили, что на фоне начала военной операции России запрос на замену советского и российского наследия на украинское «значительно активизировался». 
07:25
Украина хочет купить у Израиля его систему противоракетной обороны «Железный купол», сообщил посол Украины в стране Евгений Корнийчук.

Он заявил, что тема военных действий на Украине почти полностью ушла из израильских СМИ. По его мнению, это стало отражением обеспокоенности правительства из-за происходящего и желания «отодвинуть на второй план» украинскую повестку.

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности, — сказал посол. — Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая помощь; нам нужен «Железный купол» <...>».

При этом Корнийчук подчеркнул, что Киев не нуждается в «пожертвовании», а хочет купить систему ПРО.
Вчера 22:40
Первый поезд с зерном отправился с подконтрольной российским военным части Запорожской области в Крым. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона, созданной после входа российских сил, Евгений Балицкий в эфире программы «Соловьев Live».

«В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны,11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов», — сказал он. 
Вчера 22:27
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко посетил Мелитополь сообщила мэр города Данильченко, передает «РИА Новости». По ее словам, регион начинает готовиться к референдуму.
Вчера 22:12

Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич прокомментировал  решение запретить пролет над территорией страны самолета его российского коллеги, Сергея Лаврова, намеревавшегося отправиться в Сербию.

Кривокапич заявил, что его удивила реакция Москвы и напомнил, что Лавров мог бы отправиться в Белград поездом, поскольку железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Сербии не ограничено.

Вчера 21:54
На Украине будет создан совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации, сообщила пресс-служба украинского Минкультуры. В числе основных направлений его работы — принятие решений «о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого».
Вчера 20:55

С начала военных действий 24 февраля по 6 июня на Украине погибли 4253 мирных жителя, сообщило Управление ООН по правам человека.

Погибли 1617 мужчин, 1064 женщины, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1300 взрослых, пол которых эксперты пока не смогли установить.

Еще 5141 гражданских лиц получили ранения.

Вчера 20:40

Центробанк увеличил порог переводов в валюте за рубеж. С 8 июня россияне могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Раньше лимит составлял $50 тыс.

Эти же правила действуют для нерезидентов из «дружественных стран», уточнил ЦБ.

Вчера 20:29

У ООН нет данных, которые бы подтверждали заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Представители ООН видели сообщения об этом в СМИ и обсуждали вопрос с коллегами из Всемирной продовольственной программы (World Food Programm), сообщил Дюжаррик. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил он.
 

Вчера 20:06

Министерство финансов США опубликовало рекомендации американским финансовым управляющим, в которых говорится, что покупка любых российских долговых обязательств или акций российских компаний запрещена в соответствии с санкциями Вашингтона в отношении Москвы, пишет Reuters.

Гражданам США запрещены новые инвестиции в Россию, в том числе покупка ценных бумаг на вторичном рынке.

 

Вчера 19:30

Президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной Financial Times, заявил, что армия его страны уступает российской в техническом плане, поэтому нуждается в помощи Запада.

«Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать. Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — сказал Зеленский.

Вчера 19:01
Более 1,5 тыс. сдавшихся в плен украинских военных содержатся на территории ЛНР, сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в республике Виктория Сердюкова.
Вчера 18:55
Польша поставит Украине оружия почти на $470 млн, для страны это один из крупнейших контрактов за последние 30 лет, заявил вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин
Вчера 18:21

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» МВД ЛНР присвоило главе Чечни Рамзану Кадырову звание «Почетный динамовец».

Так общество решило отметить его «весомый личный вклад в развитие физкультуры и спорта в Луганской Народной Республике», передает «Луганскинформцентр».

Вчера 17:59

В Верховном суде ДНР начался суд над иностранцами, принимавшими участие в боевых действиях на стороне украинской армии. На скамье — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Их обвиняют в наемничестве, им может грозить смертная казнь.

В судебном заседании заявлены пять свидетелей, никто из них на заседание не явился. Трое из них сейчас находятся в следственном изоляторе в Таганроге, причина неявки двух остальных неизвестна, следует из видео, предоставленного пресс-службой суда.

Video

Вчера 17:44

Международные резервы Украины за май сократились на 7%, до $25,1 млрд, сообщает Национальный банк.

«В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров», — говорится в сообщении.

Вчера 17:20
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что ЕС необходимо начинать работу над седьмым пакетом антироссийских санкций, сообщает «Польское радио». По его мнению, помимо прекращения импорта российского газа он также должен включать в себя отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
Вчера 17:06
Сергей Шойгу провел телефонный разговор с турецким коллегой Хулуси Акаром. В военном ведомстве сообщили, что министры обсудили в том числе безопасность судоходства в Черном море в контексте проблем с вывозом зерна с Украины.
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