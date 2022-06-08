Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 105-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Ангела Меркель не собирается быть посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом она заявила в интервью немецкому журналисту Александру Осангу.
«В моем представлении я не должна делать вещи, о которых меня не просит германское правительство», — сказала Меркель, отметив, что не планирует связываться с российским президентом Владимиром Путиным. По ее мнению, такие переговоры «не принесут пользы».
«Это действительно будет самая сложная зима за все годы независимости <...>. В это время у нас не будет продажи нашего газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности наших граждан», — сказал Зеленский.
«Органы местного самоуправления в диалоге с обществом должны приходить к общему решению о демонтаже или переносе памятников и других объектов советского прошлого, и далее координировать его с Советом», — пояснили в Минкульте.
Там уточнили, что на фоне начала военной операции России запрос на замену советского и российского наследия на украинское «значительно активизировался».
Он заявил, что тема военных действий на Украине почти полностью ушла из израильских СМИ. По его мнению, это стало отражением обеспокоенности правительства из-за происходящего и желания «отодвинуть на второй план» украинскую повестку.
«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности, — сказал посол. — Нам нужна помощь Израиля. Я имею в виду, что нам нужна военно-техническая помощь; нам нужен «Железный купол» <...>».
При этом Корнийчук подчеркнул, что Киев не нуждается в «пожертвовании», а хочет купить систему ПРО.
«В направлении Крыма пошли первые железнодорожные вагоны,11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора. Можно прогнозировать, что в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз. Это будет не 11 вагонов, а сотни, тысячи вагонов», — сказал он.
Министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич прокомментировал решение запретить пролет над территорией страны самолета его российского коллеги, Сергея Лаврова, намеревавшегося отправиться в Сербию.
Кривокапич заявил, что его удивила реакция Москвы и напомнил, что Лавров мог бы отправиться в Белград поездом, поскольку железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Сербии не ограничено.
С начала военных действий 24 февраля по 6 июня на Украине погибли 4253 мирных жителя, сообщило Управление ООН по правам человека.
Погибли 1617 мужчин, 1064 женщины, 100 девочек и 105 мальчиков, а также 67 детей и 1300 взрослых, пол которых эксперты пока не смогли установить.
Еще 5141 гражданских лиц получили ранения.
Центробанк увеличил порог переводов в валюте за рубеж. С 8 июня россияне могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте. Раньше лимит составлял $50 тыс.
Эти же правила действуют для нерезидентов из «дружественных стран», уточнил ЦБ.
У ООН нет данных, которые бы подтверждали заявления Киева о том, что Россия экспортирует украинское зерно, заявил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Представители ООН видели сообщения об этом в СМИ и обсуждали вопрос с коллегами из Всемирной продовольственной программы (World Food Programm), сообщил Дюжаррик. «У них нет возможности подтвердить эти обвинения», — добавил он.
Министерство финансов США опубликовало рекомендации американским финансовым управляющим, в которых говорится, что покупка любых российских долговых обязательств или акций российских компаний запрещена в соответствии с санкциями Вашингтона в отношении Москвы, пишет Reuters.
Гражданам США запрещены новые инвестиции в Россию, в том числе покупка ценных бумаг на вторичном рынке.
Президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции, организованной Financial Times, заявил, что армия его страны уступает российской в техническом плане, поэтому нуждается в помощи Запада.
«Мы уступаем в оснащении и поэтому не способны наступать. Мы понесем еще больше потерь, а люди — мой приоритет», — сказал Зеленский.
Физкультурно-спортивное общество «Динамо» МВД ЛНР присвоило главе Чечни Рамзану Кадырову звание «Почетный динамовец».
Так общество решило отметить его «весомый личный вклад в развитие физкультуры и спорта в Луганской Народной Республике», передает «Луганскинформцентр».
В Верховном суде ДНР начался суд над иностранцами, принимавшими участие в боевых действиях на стороне украинской армии. На скамье — подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Саадун Брагим. Их обвиняют в наемничестве, им может грозить смертная казнь.
В судебном заседании заявлены пять свидетелей, никто из них на заседание не явился. Трое из них сейчас находятся в следственном изоляторе в Таганроге, причина неявки двух остальных неизвестна, следует из видео, предоставленного пресс-службой суда.
Международные резервы Украины за май сократились на 7%, до $25,1 млрд, сообщает Национальный банк.
«В течение мая они сократились на 7%, в первую очередь из-за продажи валюты на межбанковском валютном рынке, что частично компенсировано финансированием от международных партнеров», — говорится в сообщении.