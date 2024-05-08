СБУ заявила, что разоблачила «сеть агентов ФСБ», которые готовили убийства Владимира Зеленского, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, главы разведки Кирилла Буданова и других чиновников.

По делу задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины. Один из них, по версии СБУ, снабжал «агента» вооружением, в том числе дронами и минами.

Покушения, как заявляют в СБУ, планировались следующим образом: «агент» должен был отслеживать потенциальную жертву, после чего по переданным координатам планировался ракетный удар и атака дронами.

Одной из задач агентов, как говорится в сообщении украинской спецслужбы, был поиск военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.

Возбуждено дело о госизмене и подготовке к теракту, фигуранты арестованы, заявили в СБУ.