Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 805-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В пяти областях Украины прошедшей ночью были атакованы объекты энергетической инфраструктуры, сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко. Это объекты в Полтавской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях.
«Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией», — рассказал он.
По предварительным данным, пять сотрудниками нефтебазы в Луганске ранены в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) этого объекта, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Удар по базе нанесли вечером 7 мая, для его тушения задействовали все подразделения МЧС в городе.
Администрации Киева и Киевской области сообщили о работе систем ПВО. Взрывы также были слышны в Ивано-Франковской и Полтавской областях. Власти Львовской области сообщили о работе ПВО
Ранее ночью взрывы прогремели в Харькове и Полтавской области.
Никто не собирается идти в наступление с ядерным вооружением, это оружие нужно для защиты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы.
«Это оружие сдерживания, это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет. Делайте отсюда вывод», — сказал Лукашенко.
Он заверил, что внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия, объявленная 7 мая, носит «исключительно оборонительный характер».
Правительство Украины поддержало создание в ВСУ отдельного рода войск — Сил беспилотных систем, сообщил в соцсетях глава Минобороны Рустем Умеров.
Теперь Минобороны подготовит и вынесет на рассмотрение кабмина соответствующий законопроект.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города.
Издание «Страна.ua» сообщило о сильном пожаре в районе железнодорожного вокзала в Лимане (Красном Лимане), который находится под контролем Киева.
Александр Лукашенко заявил, что политики в некоторых странах возомнили себя хозяевами мира, грубо и бесцеремонно вмешиваются в дела суверенных государств. «Сегодня я хотел бы от имени белорусского миролюбивого народа обратиться к народам ближнего и дальнего зарубежья: надо остановить обезумевших политиканов, не дать им шанса превратить все живое на планете в пепел», — призвал белорусский лидер.
На сайте президента Украины появилась петиция с предложением попросить западные страны ввести свои войска на территорию страны. Петицию пока подписали несколько десятков человек. Чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский, она должна собрать не менее 25 тыс. подписей.
Минск проведет проверку армии с привлечением средств, способных применять тактические ядерные боеприпасы, мероприятия синхронизированы с Россией и носят оборонительный характер, сообщили в Совбезе Белоруссии.
Глава Чечни Рамзан Кадыров после инаугурации Владимира Путина заявил, что в течение месяца надо взять под контроль Одессу и Харьков.
«Я считаю, что нужно более активно нападать, бить надо жестко, пока есть время. В этом месяце нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать. Потом посадить этого Зеленского и заставить его подписать все бумаги, которые необходимы для России, для безопасности нашего государства, граждан, русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины», — сказал Кадыров.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1500 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков (один Leopard-1, один Abrams), три САУ «Гвоздика», три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Новоселовское;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Клещеевка, Раздоловка, Красное, Веселое;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка, Соловьево, отражена контратака в районе Очеретино;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Пречистовка, отражена контратака в районе Старомайорского;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Верховое.
СБУ заявила, что разоблачила «сеть агентов ФСБ», которые готовили убийства Владимира Зеленского, главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, главы разведки Кирилла Буданова и других чиновников.
По делу задержаны два полковника Управления государственной охраны Украины. Один из них, по версии СБУ, снабжал «агента» вооружением, в том числе дронами и минами.
Покушения, как заявляют в СБУ, планировались следующим образом: «агент» должен был отслеживать потенциальную жертву, после чего по переданным координатам планировался ракетный удар и атака дронами.
Одной из задач агентов, как говорится в сообщении украинской спецслужбы, был поиск военных, приближенных к охране Зеленского, которые могли бы взять его в заложники, а впоследствии убить.
Возбуждено дело о госизмене и подготовке к теракту, фигуранты арестованы, заявили в СБУ.
Американский писатель Стивен Кинг призвал Владимира Путина и Владимира Зеленского уладить разногласия с глазу на глаз. По его словам, просмотр такого поединка можно было бы сделать платным.
Владимир Путин в ходе инаугурационной речи заявил, что Россия готова к разговору с Западом по безопасности и стратегической стабильности. «Выбор за ними», — сказал он.
Комитет Верховной рады по обороне одобрил продление военного положения и мобилизации на Украине еще на 90 дней. 8 мая документ будет выставлен на голосование в парламенте.
Издание «Страна.ua» сообщило о возгорании в Конотопском районе Сумской области после обстрела резервуаров с дизелем.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что за последние сутки российские подразделения заняли более выгодные рубежи и нанесли удары по позициям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Водяного, Макаровки и Пречистовки.