Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 90,29 (+2,16) Инвестиции, 07 апр, 16:12 Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 82,4 (+1,73) Инвестиции, 07 апр, 16:12
Дзюба против «Зенита» и московское дерби. Главные интриги тура РПЛ Спорт, 09:30
Снайперы ликвидировали группу разведчиков ВСУ в ДНР Политика, 09:21
Спрос на российские горные курорты вырос на 15% Бизнес, 09:18
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:11
5 сериалов на выходные. Один из них снят по песне Басты «Сансара» Life, 09:00
Чего ждать от рынка рискованных высокодоходных облигаций Pro, 09:00
Внезапные лидеры: 10 лучших российских акций за первый квартал 2023 года Инвестиции, 09:00
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Российские магазины столкнулись с дефицитом игры «Монополия» Технологии и медиа, 09:00
Может ли развитие ИИ привести к возникновению новых религий Индустрия 4.0, 09:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:54
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 08:25
Глава МВФ предупредила, что мировая экономика скоро сделает «бум» Экономика, 08:19
Глава Uber рассказал о работе таксистом Бизнес, 07:39
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 07:39
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 409-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:54
Если Россия и Украина договорятся о прекращении огня в текущих условиях, это не приведет к «справедливому и прочному миру», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью немецкому Funke.
08:54
Власти Франции не ожидали, что визит президента Эмманюэля Макрона в Китай изменит позицию Пекина по отношению к вооруженному конфликту Москвы и Киева и действиям России, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника.Однако, по словам собеседника, те пять часов, которые Макрон провел в обсуждениях с председателем Китая Си Цзиньпином, «подготовили почву» для дальнейшей совместной работы по достижению мира. Как сообщил чиновник, в конце последней встречи Макрона и Си в пятницу, 7 апреля, последний поблагодарил французского лидера за «разъяснение некоторых вопросов».
08:52
Прошлой осенью украинские военные предприняли попытку занять Запорожскую атомную электростанцию, которая с конца февраля 2022 года находится под контролем российских войск, сообщает The Times со ссылкой на представителей украинских спецслужб, в том числе военной разведки, и Военно-морских сил.В ночь на 19 октября ВСУ попытались высадиться на левый берег Днепра и занять территорию станции, но столкнулись с сопротивлением России. 
08:52

В интернете появилась новая партия американских секретных документов, которые касаются Украины, стран Ближнего Востока и Китая, а также борьбы с терроризмом, сообщает The New York Times. В Минюсте США заявили, что начали расследование и поддерживают контакты с Пентагоном по этому вопросу.

Новая утечка произошла спустя сутки, как в Сети появились материалы о подготовке ВСУ к контрнаступлению. Украина назвала их «псевдосливом».

Вчера 21:32
Райффайзенбанк с 10 апреля отказывается от подключения новых зарплатных проектов и прекращает выдавать зарплатные карточки в России, сообщили РБК в банке. Банковские карточки, на которые выплачиваются зарплаты сейчас, продолжат работать до истечения срока их действия
Вчера 21:22

Городской совет Полтавы принял решение снести памятники генералу Николаю Ватутину и Александру Пушкину. Как сообщает «Страна ua», министр культуры Украины Александр Ткаченко уже выразил пожелание, чтобы снесли и памятник Петру I.

Вчера 21:05

Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

«Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении Минюста.

Вчера 20:28

Член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф в январе предлагал Владимиру Путину план спасения российского автопрома, утверждает Spiegel.

Для этого топ-менеджер счел необходимым возродить советскую марку автомобилей «Волга» совместно с ГАЗ. Для этого Вольф предлагал задействовать бывшие заводы Volkswagen в Нижегородской и Калужской областях. Стоимость такого плана он оценил в 60 млрд руб.

Холдинг Porsche SE, в набсовет которого входит Вольф, контролирует автоконцерн Volkswagen AG. В Volkswagen заявили Spiegel, что совет директоров ничего не знал о письме Вольфа и его содержании.

Вчера 20:06

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели жителя региона Александра Тухтарова в боевых действия против Украины.

«Соболезную родным и близким павшего бойца. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал Лимаренко в телеграм-канале.

Вчера 19:42

Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд города с требованием ограничить доступ к сайту Reddit в России. Рассмотрение иска назначено на 11 мая, следует из данных картотеки суда, внимание на которые обратил ТАСС.

Как отмечает агентство, прокурор просит заблокировать Reddit, признав информацию оттуда запрещенной к распространению на территории России.

По данным сервиса SimilarWeb, Reddit — 19-й по популярности сайт в мире.

Вчера 19:20

Россия не сомневается в том, что США и НАТО прямо и косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков в комментарии для CNN, отвечая на вопрос об утечке в соцсети секретных документов о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.

«У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — сказал Песков.

Секретные документы, которые касались нужд украинской армии при подготовке контрнаступления, были опубликованы в Twitter и Telegram ранее на текущей неделе. Как сообщила газета The New York Times, американское военное ведомство начало собственное расследование по этому поводу, а также ведет работу по удалению данных.
 

Вчера 19:02

Военная разведка США передавала Украине цели для ударов по ВС России, в результате которых «гибли российские генералы». Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.

«На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях», — пишет газета.

По данным издания, ВСУ при помощи американских разведданных наносили удары по российским силам, в результате чего гибли высокопоставленные военные и Москва была вынуждена «перемещать запасы боеприпасов дальше от линий боевого соприкосновения».

Вчера 18:46

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК объяснил, к каким задачам будут привлекать срочников, участвующих в миротворческих миссиях.

Ранее он заявил, что срочников-миротворцев не будут привлекать к задачам, связанным с угрозой для жизни.

Video

Картаполов пояснил, что для участия в миротворческой миссии срочник должен будет подать рапорт и пройти дополнительную подготовку. «Он [срочник] будет выполнять задачи, которые сходны с теми, которые он выполняет в обычной обстановке в мирное время у себя в части, где проходит службу. Там много задач, которые связаны с функцией обеспечения. Вот этими функциями и будут заниматься те срочники, которые получат такую возможность, на добровольной основе и прошедшие дополнительную подготовку», — рассказал Картаполов.

В качестве примера таких задач он назвал транспортировку грузов для миротворческих сил.

Участие военнослужащих срочной службы в миротворческих миссия будет исключительно добровольным, добавил Картаполов.
 

Вчера 18:33
Вчера 17:56

Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта на Украине.

«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — цитирует SCMP слова китайского лидера на встрече с Макроном.

Вчера 17:41

Кабмин Украины поддержал решение внести на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Сирии, сообщает УНН.

Среди недружественных действий Дамаска глава межведомственной группы по санкционной политике, вице-премьер Юлия Свириденко назвала признание ДНР и ЛНР, «всестороннюю поддержку режима Путина». Также Свириденко утверждает, что арабская республика поставляла России оружие, а сирийские суда участвовали в вывозе зерна с территорий, занятых российскими войсками.

Вчера 17:12

Суд в Брянске арестовал пилота украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области 5 апреля, до 4 мая.

Украинского пилота обвиняют в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ).

Вчера 16:58
Дмитрий Песков заявил, что «степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине значительно растет». «Это не окажет влияния на результаты спецоперации», - цитирует пресс-секретаря президента агентство «РИА Новости».
Вчера 16:55
Минфин предварительно оценил дефицит бюджета в первом квартале 2023 года в 2,4 трлн руб. По сравнению с предварительными данными на конец февраля дефицит сократился на 180 млрд руб.
Вчера 16:34

Китай и Франция в совместном заявлении призвали исключить вооруженные нападения на гражданские ядерные объекты и поддержали стремление МАГАТЭ играть конструктивную роль в обеспечении их безопасности.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter