В интернете появилась новая партия американских секретных документов, которые касаются Украины, стран Ближнего Востока и Китая, а также борьбы с терроризмом, сообщает The New York Times. В Минюсте США заявили, что начали расследование и поддерживают контакты с Пентагоном по этому вопросу.

Новая утечка произошла спустя сутки, как в Сети появились материалы о подготовке ВСУ к контрнаступлению. Украина назвала их «псевдосливом».