Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 409-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В интернете появилась новая партия американских секретных документов, которые касаются Украины, стран Ближнего Востока и Китая, а также борьбы с терроризмом, сообщает The New York Times. В Минюсте США заявили, что начали расследование и поддерживают контакты с Пентагоном по этому вопросу.
Новая утечка произошла спустя сутки, как в Сети появились материалы о подготовке ВСУ к контрнаступлению. Украина назвала их «псевдосливом».
Городской совет Полтавы принял решение снести памятники генералу Николаю Ватутину и Александру Пушкину. Как сообщает «Страна ua», министр культуры Украины Александр Ткаченко уже выразил пожелание, чтобы снесли и памятник Петру I.
Минюст России включил в реестр иностранных агентов журналиста Аркадия Бабченко (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
«Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации», — сказано в сообщении Минюста.
Член наблюдательного совета автоконцерна Porsche SE и бывший председатель совета директоров «Группы ГАЗ» Зигфрид Вольф в январе предлагал Владимиру Путину план спасения российского автопрома, утверждает Spiegel.
Для этого топ-менеджер счел необходимым возродить советскую марку автомобилей «Волга» совместно с ГАЗ. Для этого Вольф предлагал задействовать бывшие заводы Volkswagen в Нижегородской и Калужской областях. Стоимость такого плана он оценил в 60 млрд руб.
Холдинг Porsche SE, в набсовет которого входит Вольф, контролирует автоконцерн Volkswagen AG. В Volkswagen заявили Spiegel, что совет директоров ничего не знал о письме Вольфа и его содержании.
Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко сообщил о гибели жителя региона Александра Тухтарова в боевых действия против Украины.
«Соболезную родным и близким павшего бойца. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал Лимаренко в телеграм-канале.
Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона обратилась в Ленинский районный суд города с требованием ограничить доступ к сайту Reddit в России. Рассмотрение иска назначено на 11 мая, следует из данных картотеки суда, внимание на которые обратил ТАСС.
Как отмечает агентство, прокурор просит заблокировать Reddit, признав информацию оттуда запрещенной к распространению на территории России.
По данным сервиса SimilarWeb, Reddit — 19-й по популярности сайт в мире.
Россия не сомневается в том, что США и НАТО прямо и косвенно вовлечены в конфликт на Украине. Об этом сообщил Дмитрий Песков в комментарии для CNN, отвечая на вопрос об утечке в соцсети секретных документов о подготовке контрнаступления Вооруженных сил Украины.
«У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — сказал Песков.
Секретные документы, которые касались нужд украинской армии при подготовке контрнаступления, были опубликованы в Twitter и Telegram ранее на текущей неделе. Как сообщила газета The New York Times, американское военное ведомство начало собственное расследование по этому поводу, а также ведет работу по удалению данных.
Военная разведка США передавала Украине цели для ударов по ВС России, в результате которых «гибли российские генералы». Об этом пишет New York Times со ссылкой на источники.
«На протяжении всего конфликта Соединенные Штаты предоставляли Украине информацию о командных пунктах, складах боеприпасов и других ключевых узлах на российских военных линиях», — пишет газета.
По данным издания, ВСУ при помощи американских разведданных наносили удары по российским силам, в результате чего гибли высокопоставленные военные и Москва была вынуждена «перемещать запасы боеприпасов дальше от линий боевого соприкосновения».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью программе «ЧЭЗ» на телеканале РБК объяснил, к каким задачам будут привлекать срочников, участвующих в миротворческих миссиях.
Ранее он заявил, что срочников-миротворцев не будут привлекать к задачам, связанным с угрозой для жизни.
Картаполов пояснил, что для участия в миротворческой миссии срочник должен будет подать рапорт и пройти дополнительную подготовку. «Он [срочник] будет выполнять задачи, которые сходны с теми, которые он выполняет в обычной обстановке в мирное время у себя в части, где проходит службу. Там много задач, которые связаны с функцией обеспечения. Вот этими функциями и будут заниматься те срочники, которые получат такую возможность, на добровольной основе и прошедшие дополнительную подготовку», — рассказал Картаполов.
В качестве примера таких задач он назвал транспортировку грузов для миротворческих сил.
Участие военнослужащих срочной службы в миротворческих миссия будет исключительно добровольным, добавил Картаполов.
Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов поддержать любой мирный план Парижа, который приведет к политическому урегулированию конфликта на Украине.
«Политическое урегулирование — единственный правильный выход. Что касается Украины, то Китай никогда не занимался данным вопросом из личных интересов, а всегда выступает за честность и справедливость», — цитирует SCMP слова китайского лидера на встрече с Макроном.
Кабмин Украины поддержал решение внести на рассмотрение СНБО предложения по применению санкций против Сирии, сообщает УНН.
Среди недружественных действий Дамаска глава межведомственной группы по санкционной политике, вице-премьер Юлия Свириденко назвала признание ДНР и ЛНР, «всестороннюю поддержку режима Путина». Также Свириденко утверждает, что арабская республика поставляла России оружие, а сирийские суда участвовали в вывозе зерна с территорий, занятых российскими войсками.
Суд в Брянске арестовал пилота украинского легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области 5 апреля, до 4 мая.
Украинского пилота обвиняют в незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК РФ).
Китай и Франция в совместном заявлении призвали исключить вооруженные нападения на гражданские ядерные объекты и поддержали стремление МАГАТЭ играть конструктивную роль в обеспечении их безопасности.