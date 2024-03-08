МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (включен Минюстом в реестр иноагентов). Его ищут по статье УК, но не указано, по какой.

Кушнарь живет за границей, ведет YouTube-канал, где освещает события в России, на Украине и в мире. Он неоднократно критиковал политику российских властей и военную операцию.