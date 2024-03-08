Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 744-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В ночь на 8 марта российские силы ПВО сбили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Волгоградской области, сообщили в Минобороны. Еще один был нейтрализован над Белгородской областью, добавили в ведомстве.
Владимир Зеленский заявил, что Валерий Залужный сам говорил о желании поработать на дипломатическом направлении.
Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года. Речь идет о солдатах, которые проходили срочную службу на момент начала военной операции и были оставлены в армии.
Владимир Зеленский назначил новым послом Украины в Великобритании бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.
Руководство Харьковской области объявило новую принудительную и обязательную эвакуацию родителей с детьми в районе Купянска. Речь идет о 18 населенных пунктах в Великобурлукской и Ольховатской общинах. Еще из 53 населенных пунктов должны уехать все местные жители.
МВД объявило в розыск журналиста Александра Кушнаря (включен Минюстом в реестр иноагентов). Его ищут по статье УК, но не указано, по какой.
Кушнарь живет за границей, ведет YouTube-канал, где освещает события в России, на Украине и в мире. Он неоднократно критиковал политику российских властей и военную операцию.
Село Козинка в Белгородской области подверглось обстрелу ВСУ, один человек получил осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Несколько часов назад глава региона рассказывал, что дрон-камикадзе атаковал окраину села Наумовка, там тоже один человек получил ранения.
Главная оппозиционная фракция в Бундестаге ХДС/ХСС на следующей неделе снова внесет на голосование резолюцию по поставкам Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Об этом Rheinische Post заявил парламентский секретарь фракции Торстен Фрай.
Бундестаг уже рассматривал вопрос о передаче Украине ракет Taurus 22 февраля. Его также ставила на голосование фракция блока ХДС/ХСС. Тогда за отправку ракет проголосовали только 182 депутата; 480 выступили против, пятеро воздержались.
Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что его страна выступает за международную конференцию, в которой примут участие и Россия, и Украина, для честного и беспристрастного обсуждения мирных планов.
Минобороны Казахстана опровергло сообщения о переговорах с Украиной касательно поставок через зарегистрированные в Астане компании комплектующих для самолетов Су-24 и МиГ-29.
Дмитрий Медведев заявил, что никакого удара по кортежу Владимира Зеленского не было. «Была бы цель поставлена — попали бы… Кровавый паяц — лишь кокаиновая тень своего хозяина, слепое антироссийское оружие… В принципе неважно, кто занимает должность главаря неонацистского режима».
Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Сумах. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
Инцидент на заводе «Северстали» в Череповце произошел из-за попадания беспилотника, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, передает ТАСС.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 800 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков, артиллерийская система М777, две САУ «Гвоздика», ЗРК «Стрела-10», станция РЭБ «Анклав-В».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах Новоселовского и Стельмаховки, отражены шесть контратак в районе Синьковки;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи, отражена атака в районе Новомихайловки, нанесены удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Озаряновка, Курдюмовка, Георгиевка, Победа;
- на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское, Орловка, отражены атаки в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского;
- на южно-донецком направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Шевченко, Старомайорское, Урожайное, Новодаровка, отражена контратака в районе Водяного;
- на херсонском направлении заняты более выгодные позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Новоданиловка, Степовое, Новотягинка.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новом обстреле поселка Теткино Глушковского района. Повреждены линии электропередачи, 11 домовладений. Один дом существенно пострадал после прямого попадания снаряда.
Минобороны сообщило, что около 14:00 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке окраины села Наумовка с помощью дрона-камикадзе. «В результате его падения с последующей детонацией ранение получил мирный житель — у мужчины осколочные ранения брюшной полости. Бригадой скорой его доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал он в Telegram.
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее он сообщил, что сигнал отменен.
Два населенных пункта в Курской области — поселок Теткино и село Попово-Лежачи — остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт.
По предварительной информации, также повреждены частный дом и хозяйственная постройка. Власти обещали помочь хозяевам в восстановлении.