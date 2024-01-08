Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил в интервью «РИА Новости».

Одессу Пушилин назвал русским городом, который появился «по повелению» императрицы Екатерины II. Николаевские земли, указал он, были «отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи».

«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», — сказал глава ДНР.