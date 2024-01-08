Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 684-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Системы ПВО перехватили в 7 утра украинскую ракету над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, речь идет о переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракете С-200.
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что убежден в необходимости взять под контроль Одессу и Николаев. Об этом заявил в интервью «РИА Новости».
Одессу Пушилин назвал русским городом, который появился «по повелению» императрицы Екатерины II. Николаевские земли, указал он, были «отбиты у крымского ханства, которое на тот момент было вассалом Османской империи».
«Это наши русские города, которые в силу разных обстоятельств, причем, может быть, и ошибок — нужно откровенно говорить об этом — советского руководства, отдельных деятелей, вот к этому все это привело», — сказал глава ДНР.
Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинский беспилотник самолетного типа при попытке атаковать объекты на территории Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки перехватили шесть противокорабельных ракет «Нептун», а также 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке в телеграм-канале.
Кроме того, по данным министерства, российские ПВО сбили украинские самолеты Су-25 в районе Днепра (бывший Днепропетровск) и Су-27 в районе Кривого Рога, а также уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов противника в Харьковской области, Донецкой народной республике, Луганской народной республике и Запорожской области.
В Днепре раздались взрывы, сообщают «Суспільне» и «Страна.ua». Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в регионе работает ПВО.
Утром 7 января воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины.
В Белгороде по запросам родителей начнут формировать группы школьников для отправки на каникулы в другие российские регионы. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
️«Вчера на Почтовой ко мне подошла женщина, представилась и сказала, что она мама троих детей. Конечно, очень переживает, что с 9 января, когда все выйдут уже на работу, дети останутся в связи с продленными каникулами дома <...> Мое предложение: мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов», — сообщил Гладков, напомнив, что детей из приграничных с Украиной территорий, в том числе из Шебекинского и Грайворонского округов Белгородской области, вывозили летом.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитой на подлете к Белгороду воздушной цели. «Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - написал он в своем Telegram. По его словам, по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.
Среди уничтоженной военной техники ВСУ в сводке Минобороны упомянуты в том числе три танка, РСЗО «Ольха», две САУ «Гвоздика». Средствами ПВО в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на Купянском направлении отражены четыре контратаки ВСУ в районе Синьковки;
- на Краснолиманском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах Серебрянского лесничества Червоной Дибровы;
- на Донецком направлении отражены две контратаки и нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Клещеевка и Курдюмовка;
- на Южно-Донецком направлении нанесен удар по позициям бригады ВСУ в районе Новомихайловки;
- на Запорожском направлении нанесены удары по позициям украинской армии в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка.
В Харьковской области прогремели по меньшей мере два взрыва на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило издание «Суспiльне» со ссылкой на своего корреспондента.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов написал в своем телеграм-канале об «ударах между населенными пунктами». По последним данным, пострадавших нет, добавил он.
Минобороны России о каких-либо ударах по Украине в субботу не сообщало. Ранее оборонное ведомство неоднократно подчеркивало, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Минобороны сообщило, что в ночь на 6 января была пресечена попытка осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. «Дежурными средствами ПВО четыре украинские ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом», - говорится в заявлении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на фоне продолжающихся обстрелов со стороны Украины сообщил о возобновлении в регионе курсов по оказанию срочной доврачебной помощи.
«Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодежных инициатив в Белгороде мы провели», - написал он в своем Telegram.
Помощник главы ДНР Ян Гагин заявил агентству ТАСС, что после интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников украинские военные были вынуждены отвести системы ПВО вглубь тыловых территории и оставить без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов вблизи линии соприкосновения.
Город Шебекино в Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ, пострадал один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, есть один пострадавший — это охранник одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение нижней конечности», — написал он в своем телеграм-канале. Пострадавшего отправили в больницу.
На территории трех промышленных предприятий зафиксированы повреждения, также пострадала линия электропередачи — света нет на ряде центральных улиц.
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Зарегистрированный в Люксембурге холдинг ABH, cреди миноритарных акционеров которого российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины на более $1 млрд из-за национализации Sense Bank (бывший «Альфа-банк Украина»).
Сигнал воздушной тревоги в Севастополе отключили, предупреждение действовало около 13 минут.
В Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Губернатор Вячеслав Гладков показал последствия ночного обстрела Белгорода.
По его словам, в результате взрыва рядом с многоквартирным домом на пер. Макаренко повреждено очень много окон и балконов, основной удар пришелся на парковку рядом с домом — там повреждены машины.
Также повреждены машины на ул. Почтовой, один из автомобилей перевернуло взрывной волной.
В Севастополе отключили сигнал воздушной тревоги, предупреждение действовало 20 минут.