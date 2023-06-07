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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 469-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
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07:36

Этим летом Соединенные Штаты запустят группу спутников-шпионов для отслеживания китайских или российских космических аппаратов, представляющих угрозу для орбитальных объектов.

Сеть спутников получила название Silent Barker. Предполагается, что они будут летать на высоте 35,4 тыс. км над Землей. Космические силы работали над созданием спутников вместе с Национальным управлением военно-космической разведки США, цель — «поиск и отслеживание объектов в космосе для своевременного обнаружения угроз», а также «отслеживание на орбите спутников противника».

07:34

Государства-партнеры Украины подтвердили, что готовы передать Киеву истребители F-16, сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал количество машин, которое может получить Украина, «мощным».

Вопрос поставки Украине самолетов обсуждался в рамках саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

«У меня была одна закрытая встреча с несколькими странами, которые точно подтвердили, что дадут нам F-16. <...> Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание по количеству. Оно мощное», — сказал Зеленский.
 

07:31

США и другие страны Запада увидели признаки начала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Они отметили значительную активизацию военных действий за последние 48 часов, сообщает CNN со ссылкой на источники в НАТО и военной разведке одной из стран Европы.

07:30

Российские войска ракетными и артиллерийскими ударами поразили позиции трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях, сообщило Минобороны.

Вчера 21:35

На востоке Крыма «заглушен и посажен» украинский беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксенов в телеграм-канале. Никто не пострадал, разрушений нет.

Вчера 21:20

Белому дому известны сообщения о том, что Россия несет ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но пока США не могут сказать окончательно, что произошло.

«Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. Мы не можем сказать окончательно, что произошло», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби на брифинге.

Главное о разрушении плотины Каховской ГЭС можно прочитать в материале РБК.

Вчера 21:06

Уровень воды в Новой Каховке начал понемногу спадать, ситуация находится под контролем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на мэра города Владимира Леонтьева.

Вчера 20:59

Власти США за три месяца до диверсий на «Северных потоках» получили информацию о планах Киева подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на данные из слитых в Сеть документов.

По данным газеты, подробности плана были собраны одной из европейских разведывательных служб и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат наиболее конкретные на сегодняшний день доказательства, связывающие правительство Украины с возможной атакой в Балтийском море, отмечает WP.

Вчера 20:32

МИД вызвал посла Бельгии и выразил протест «в связи со вскрывшимися фактами применения оружия бельгийского производства диверсионными группировками, осуществившими террористические вылазки на территории Белгородской области».

Брюссель ранее заявил, что попросит разъяснения у Киева из-за сообщений о применении автоматических винтовок бельгийского производства при атаке на Шебекино.

Вчера 20:16

Вчера 19:15

Три срочника из Свердловской области погибли при обстреле в Белгородской области, сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», — заявила омбудсмен. По ее словам, все эти срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, но в конце апреля их отправили в Белгородскую область.

В связи со случившимся Мерзлякова обратилась к начальнику Генштаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть к месту дислокации срочников, оказавшихся в граничащих с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях.

Вчера 18:38

Владимир Путин поговорил с участником военной операции на Украине, младшим лейтенантом Юрием Желановым, который, получив ранение, помог своим сослуживцам выйти из окружения. Об этом сам боец рассказал в сюжете, показанном на канале «Россия 24».

«Он интересовался, как, что произошло, интересовался за мое состояние, за медицинское обеспечение, медицинскую помощь, — рассказал Желанов. — Он меня похвалил, очень было приятно».

По словам Желанова, президент пообещал представить его «к высшей награде» и присвоить ему очередное воинское звание.

Вчера 18:01

Сообщения об оставлении российскими войсками населенного пункта Берховка (рядом с Артемовском/Бахмутом) не соответствуют действительности, сообщает Минобороны России.

Это село находится под полным контролем российских войск, заверили в ведомстве.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что контроль над частью Берховки был потерян.

Вчера 17:40

Финляндия вышлет 9 сотрудников российского посольства, сообщило правительство страны. Их обвинили в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Вчера 17:25

Минобороны России сообщило о ночном ударе высокоточным оружием по одному из центров принятия решений ВСУ.

Цель удара достигнута, добавили в ведомстве.

Вчера 17:20

Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе, как утверждают в ведомстве, танков Leopard.

Video

Вчера 17:04

Владимир Путин присвоил в общей сложности 65 генеральских званий военным, росгвардейцам, сотрудникам полиции, юстиции и таможенной службы. Еще семь адмиральских званий получили военные ВМФ России

Одно из высших генеральских званий — генерал-полковник — присвоено командующему военно-воздушными силами (замглавкома ВКС) Сергею Дронову. Воинские звания генерал-лейтенанта получили девять человек, генерал-майора — 28 человек.

Звания адмирала получили заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Владимир Касатонов и командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Контр-адмиралами стали три человека.
 

Вчера 16:43

Сергей Шойгу изложил свое видение причин подрыва Каховской ГЭС.

По словам российского министра, ВСУ, не добившись успеха в наступательных действиях, решили перебросить в район боев подразделения и технику с Херсонского направления, «существенно ослабив свои позиции» там.

«С целью недопущения на этом участке фронта наступательных действий российской армии киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привел к затоплению значительных территорий», — сказал Сергей Шойгу.

Кроме того, по его данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведет к еще большему затоплению территорий.

Главные новости о разрушении Каховской ГЭС можно почитать в онлайне РБК по этой теме.

Вчера 16:24

При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военный, 210 получили ранения, сообщил Сергей Шойгу.

Были подбиты 15 российских танков, девять бронемашин, два автомобиля и девять орудий, добавил он.

Украина же, по подсчетам российского министра, за три дня боевых действий потеряла до 3,7 тыс. человек, 52 танка и 207 боевых бронированных машин, пять самолетов и два вертолета.

Вчера 16:17

Украинские силы предприняли попытку наступления на пяти направлениях, но не добились успеха ни на одном из них, а также понесли значительные потери, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

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Редакция РБК
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