Белому дому известны сообщения о том, что Россия несет ответственность за разрушение плотины Каховской ГЭС, но пока США не могут сказать окончательно, что произошло.

«Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти сообщения. Мы не можем сказать окончательно, что произошло», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби на брифинге.