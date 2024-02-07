Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 714-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном случае пострадает доверие со стороны стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times.
«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении.
Дипломаты пояснили, что в свете «серьезности этого исторического момента» считают необходимым поделиться прямой и честной оценкой ситуации.
Киеву продолжает поступать американская военная помощь в рамках долгосрочных контрактов, рассчитанных на несколько лет. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
«Так что да, все еще есть некоторые возможности, которые поступят на Украину по мере завершения этих контрактов», — сказала она.
В Харькове и Николаеве после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы. Оповещение о ракетной опасности действует в Киеве, Кировограде, Кривом Роге и Сумах.
Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби заявил, что Белый дом продолжит искать способы продолжить поддержку Украины несмотря на позицию Конгресса. При этом он отказался отвечать на вопрос, чем грозит отсутствие поддержки Киева со стороны Запада, сообщает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Волоконовка Чернянского района подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. «В результате падения первого с последующей детонацией есть повреждения на инфраструктурном объекте. Пострадавших нет. Второй БПЛА был уничтожен в воздухе».
Если Украина перестанет получать помощь от Запада, то ей придется защищаться водяными пистолетами или громкими речами, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Поставки оружия Украине он назвал «моральным долгом Европы, обязанностью каждого европейца перед будущими поколениями», а направленные Киеву средства — «инвестицией в безопасность ЕС».
В Авдеевку вошли российские военные, информацию об этом подтвердил глава военной администрации Виталий Барабаш в эфире украинского телемарафона на телеканале «Рада».
Барабаш при этом утверждает, что украинским военным удается не допустить прорыва российских подразделений. По его словам, перестрелки в основном идут с небольшими группами. «Можете это называть уличными боями», — сказал он.
Владимир Путин 31 января заявил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. Президент рассказывал, что на тот момент российской группе «Ветераны» удалось выйти на окраины города и занять 19 домов.
2 февраля Владимир Зеленский сообщил, что Валерий Залужный доложил ему о сложной ситуации в Авдеевке. Как писала Bild, главком ВСУ предлагал отвести войска из города и организовать оборону за его пределами, чтобы выровнять фронт. Однако Зеленский выступил против этого.
Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак призвал власти всех стран Евросоюза депортировать на родину граждан Украины призывного возраста.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в руководстве страны не смогут повлиять на отношения с западными партнерами. По его словам, президент Владимир Зеленский является верховным главнокомандующим, курирует оборону и имеет гарантированное Конституцией право принимать решения, необходимые для обеспечения эффективности управления.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка, две САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», артиллерийская система М777, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении отражено шесть атак в районах населенных пунктов Синьковка и Терны;
- на краснолиманском направлении улучшено положение по переднему краю, отражено две атаки в районе Ямполовки;
- на донецком направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Курдюмовка, Новгородское, Георгиевка, Катериновка;
- на южнодонецком направлении улучшено положение по переднему краю, отражены атаки в районах населенных пунктов Старомайорское, Урожайное, Приютное;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Киевском районе повреждены два легковых автомобиля и один автобус.
Верховная рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации, сообщает «Страна.ua». По факту это означает, что документ, предложенный правительством, будет рассмотрен парламентом уже на этой неделе.
Посольство Украины в Грузии прокомментировало заявление о предотвращении попытки провоза через страну взрывчатки из Одессы, предназначенной для теракта в Воронеже. Там призвали грузинские власти воздержаться от политизации дела и выразили готовность к «конструктивному взаимодействию с целью беспристрастного и всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, а также установления реальных его организаторов».
Власти ЛНР сообщили об обстреле в районе Старобельска автозаправочной станции. В результате произошел пожар, который удалось оперативно потушить. Вследствие случившегося повреждено оказалось и расположенное рядом здание хлебопекарни.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично нарушено энергоснабжение.
СБУ сообщила, что в различных регионах Украины были задержаны пять бывших и нынешних сотрудников ГУР Минобороны, Службы внешней разведки и СБУ, которые работали на ФСБ. Утверждается, что они передавали данные об украинской армии и энергообъектах, сообщает «Страна ua».
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа.
«Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы», — написал он в телеграм-канале.