Конгресс США должен принять законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и тихоокеанским союзникам, в обратном случае пострадает доверие со стороны стратегических партнеров. Об этом говорится в письме американских послов в Японии, Китае, Австралии, Малайзии, Вьетнаме, Южной Корее, Индии, Новой Зеландии и на Филиппинах, пишет New York Times.

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — сказано в обращении.

Дипломаты пояснили, что в свете «серьезности этого исторического момента» считают необходимым поделиться прямой и честной оценкой ситуации.