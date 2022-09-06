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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 194-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
03:46
Город Новая Каховка в Херсонской области был трижды обстрелян за ночь, сообщили пророссийские власти населенного пункта. Они сообщили о более чем 28 взрывах и работе ПВО.
Вчера 21:58

Германия справится с задачей замещения поставок газа из России с помощью соседних стран, использования плавучих терминалов с сжиженным газом и мер экономии. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине германский вице-канцлер Роберт Хабек.

Он отметил, что поставки газа из России «больше не играют роли», и остановка прокачки через «Северный поток» не стала неожиданностью. «Германия должна справиться и справится [с обеспечением энергоснабжения]», — сказал Хабек.

Вчера 21:44

«Зерновой коридор» из Украины функционирует бесперебойно, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Механизм действует без проблем, к настоящему моменту из украинских портов было отгружено более 2 млн т зерна», — сказал министр на совместной с главой МИД Франции Катрин Колонна пресс-конференции в Анкаре.

Вчера 21:21

В контролируемой российскими войсками части Запорожской области задержан местный житель, подозреваемый в корректировке артиллерийских ударов ВСУ по населенным пунктам Каменско-Днепровского района. Об этом сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В результате проверки информации правоохранителями установлена переписка в социальных сетях, в которой задержанный указывал место положение населенных пунктов Каменско-Днепровского района, а также места для нанесения ударов», — написал Рогов.

Подозреваемый содержится под стражей, проводится проверка.

Вчера 20:52
Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в России двух автобронетанковых ремонтных заводов. Их учредителем должно стать Министерство обороны, суммарная штатная численность сотрудников — почти 600 человек.
Вчера 20:40

Сегодня около 19:00 мск ВСУ был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Зафиксировано не менее 12 прилетов. Система оповещения сработала вовремя, пострадавших нет. Однако есть повреждения в нескольких домовладениях: пострадали окна, крыши, заборы, надворные постройки, есть попадание в колодец с водой», — написал он в телеграме.

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

Вчера 20:19
Из районов Харьковской области, которые сейчас находятся под контролем российской армии, сегодня эвакуировались 753 человека. Об этом, как передает Укринформ, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Вчера 20:13

Продолжение эксплуатации одной из турбин «Северного потока» создает угрозу пожара или взрыва, предупредил «Газпром».

Речь идет об агрегате Trent 60 на компрессорной станции «Портовая», на котором, как ранее сообщала компания, обнаружена утечка масла.

«Отметим, что рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла — порядка 288 градусов… В соответствии с письмом компании Siemens устранение причин утечки масла возможно произвести только в условиях специализированного ремонтного предприятия», — заявляют в «Газпроме».

Вчера 19:54

Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с уходящим британским премьером Борисом Джонсоном. Как украинский президент написал в своем Twitter, он ждет сотрудничества с Джонсоном в его новом статусе.

Вчера 19:44

Один из энергоблоков Запорожской АЭС работает на 80% после обстрела со стороны Украины, радиоактивный фон в порядке, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что все «прилеты» пришлись на территорию вблизи станции, однако прямых попаданий не было, также нет жертв в результате инцидента. Балицкий отметил, что силы химической и радиоактивной защиты, находящиеся на АЭС, находятся в полной готовности на случай чрезвычайной ситуации.
 

Вчера 19:39

Владимир Путин поручит правительству обеспечить трудовые гарантии гражданам, желающим пойти добровольцами для участия в военных действиях на Украине, сообщил Дмитрий Песков.

По словам Пескова, такое решение президент принял после встречи в Петропавловске-Камчатском с одним из сотрудников регионального управления МЧС, который рассказал ему, что хотел бы принять участие в военных действиях.

«При этом он столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть представлен длительный отпуск и не может быть гарантировано возвращение к той должности, которую он занимал до участия в специальной военной операции. Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство РФ необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», — сказал пресс-секретарь президента.

Вчера 19:18

Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом.

Россия в этой концепции характеризуется как «хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия цивилизации», в котором существует «приоритет духовного над материальным».

Среди основных задач российской гуманитарной политики за рубежом – защита идеалов «русского мира».

Вчера 18:24

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвав Россию «фашистским государством», полностью обнулил себя как дипломат, заявил Дмитрий Песков.

«Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер» — добавил он.

Боррель сделал свое заявление на межпарламентской конференции в Праге. Видеозапись опубликована на портале Еврокомиссии. В ходе выступления на мероприятии по видеосвязи глава дипломатии ЕС перешел на родной испанский язык «для экономии времени». После этого звук речи Борреля в трансляции был отключен — вместо него звучал лишь синхронный перевод на английский. Согласно этому переводу, Боррель сказал, что у ЕС нет «конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».

Вчера 18:09
Десятки российских дипломатов будут вынуждены уехать из США к концу 2022 года, сообщил посол России в Вашингтоне.
Вчера 17:56

Военно-гражданская администрация Энергодара утверждает, что под обстрел попал спецкорпус Запорожской АЭС.

«Зафиксированы артиллерийские удары в следующих местах: спец. корпус АЭС, коммуникационное перекрытие правее спец. корпуса, бетонное ограждение. Повреждена емкость с дистиллированной водой в непосредственной близости от второго энергоблока. Пострадавших нет», — сообщает ВГА в своем Telegram-канале.

В данный момент угрозы технологическому процессу нет, отмечается в сообщении.

Вчера 17:17
Эмманюэль Макрон провел полуторачасовой телефонный разговор с Владимиром Зеленским. В беседе он заявил, что уход российских войск с Запорожской АЭС — единственный способ добиться безопасности на электростанции.
Вчера 16:46

Российская военная операция на Украине продолжается уже 194-й день. О каких продвижениях войск за это время сообщило Минобороны России — в инфографике РБК.

Вчера 16:24
Еврокомиссия и Украина подписали соглашение, в рамках которого Киев получит €500 млн помощи, объявил представитель ЕК Эрик Мамер.
Вчера 16:15

Худрук Театра Табакова Владимир Машков пообещал гастроли в ДНР и ЛНР, когда это будет безопасно для артистов и зрителей. Также он анонсировал гастроли в Москве Донецкого театра с чувственным спектаклем о событиях, которые происходят сейчас.

Video

Вчера 16:04

В настоящее время 492 тыс. украинских школьников находятся за границей, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

«На сегодняшний день детей, оставшихся за пределами таможенной территории Украины, 492 тыс. 77 человек. У меня сдержанный оптимизм, поскольку более 170 тыс. детей школьного возраста уже вернулись в Украину», — заявил министр (цитата по УНН).

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