Германия справится с задачей замещения поставок газа из России с помощью соседних стран, использования плавучих терминалов с сжиженным газом и мер экономии. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине германский вице-канцлер Роберт Хабек.

Он отметил, что поставки газа из России «больше не играют роли», и остановка прокачки через «Северный поток» не стала неожиданностью. «Германия должна справиться и справится [с обеспечением энергоснабжения]», — сказал Хабек.