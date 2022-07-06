Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генштаба Украины о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомматов. Президент Украины публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений

«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию фразой министра иностранных дел послереволюционной Франции Шарля Талейрана: «Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным».