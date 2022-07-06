Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 133-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И на мероприятии глав внешнеполитических ведомств G20 рассчитывает донести до Пекина позицию США по ситуации вокруг Украины, сообщил его помощник.
При этом встречи Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым в Госдепе советуют не ждать.
«Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — заявил Рогов.
Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генштаба Украины о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомматов. Президент Украины публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений
«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию фразой министра иностранных дел послереволюционной Франции Шарля Талейрана: «Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным».
Переговоры по вопросу открытия «зернового коридора» в Черном море продолжаются, результат можно ожидать в течение семи — десяти дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы продолжим быть посредником, постараемся активизировать наши переговоры и завершить их в течение недели — десяти дней», — сказал турецкий президент.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась более чем на 10%, снизившись до $101,85 за баррель по состоянию на 20:45 мск. Последний раз ниже $102 за баррель цена на нефть марки Brent торговалась почти два месяца назад — 11 мая.
Цена на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре упала на 11,1%, до $95,32 за баррель.
В сети магазинов re:Store, которая продает технику Apple, сообщили РБК, что у нее в продаже есть продукция американской компании, поступившая на склады в июне, когда в России был разрешен параллельный импорт. Речь идет в первую очередь об iPhone и MacBook, добавили в компании.
О приостановке продажи своей продукции в России Apple объявила 1 марта.
Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинским войскам продолжить отступление, несмотря на заявления киевских властей о намерении вернуть территории.
«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал Кадыров в Telegram.
Британский премьер Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому новую партию военной техники. Как сообщает Reuters, речь идет о десяти самоходных артиллерийских установках.
На Украине уже арестовали активы россиян и Российской Федерации на 33 млрд руб. и это процесс продолжается, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
«Наша задача — выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства Украины. <...> По состоянию на эту минуту оценочная стоимость уже оцененных активов, арестованных в рамках уголовного производства правоохранительными органами Украины, составляет не менее 33 млрд руб.», — сообщила Венедиктова.
Власти Калининградской области в качестве «крайней» ответной меры на запрет транзита грузов через Литву предложили запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.
В регионе изучают и другие ответные меры, отметил он.
К вопросу использования российских активов для восстановления Украины необходимо подойти серьезно, для таких действий необходимы законные основания, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.
«Право на собственность — фундаментальное право, человеческое право, — сказал он. — Необходимо обеспечить защищенность граждан перед государственной властью. Это называется либеральная демократия».
Кассис отметил, что в некоторых случаях нарушать фундаментальные права можно — как, например, власти многих стран делали во время пандемии коронавируса. «Но нужно законное основание», — подчеркнул президент Швейцарии. Сейчас, по его словам, в Европе можно лишь заморозить активы, чтобы выяснить, «откуда они взялись» и связаны ли с российской спецоперацией на Украине.
Решение использовать российские активы в пользу Киева «было бы идеальным для ситуации на Украине», но это создает прецедент для «многих других ситуаций», отметил Кассис.
Владимир Зеленский заявил о провокациях со стороны Приднестровья.
«Провокации есть, провокации были. Скажу честно <...> провокации с Приднестровья есть. Они мелкие, но они есть. Их осуществляет Россия, специально», — сказал Зеленский, ссылаясь на информацию от президента Молдавии Майи Санду.
Владимир Путин подписал указ, которым разрешил ограничивать зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках. Полномочия вводить такие ограничения даются правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.
Также президент запретил резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, в мае покинувшая совет директоров «Роснефти», уехала из родной страны из-за угроз расправы. Об этом она сообщила газете Washington Post
Экономика Украины в этом году сократится на 35%, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первые месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, возобновить часть цепей производства и поставок, но все это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%, к сожалению», — сказал он.