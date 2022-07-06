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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 133-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
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07:12

Американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Китая Ван И на мероприятии глав внешнеполитических ведомств G20 рассчитывает донести до Пекина позицию США по ситуации вокруг Украины, сообщил его помощник.

При этом встречи Блинкена с российским коллегой Сергеем Лавровым в Госдепе советуют не ждать.

06:00
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов предложил военнообязанным с подконтрольных Киеву территорий выехать в ту часть региона, которую контролирует Россия.

«Не получайте повестки, не находитесь по адресу регистрации, где вас могут легко найти. Если есть возможность — уезжайте из города на освобожденную территорию», — заявил Рогов.
 
00:02
Обращения Великобритании к посольству России по поводу британцев, приговоренных в ДНР к смертной казни по обвинению в наемничестве, переадресованы в Донецк, сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин. «Мы подробно объясняли, что речь идет не о нашей юрисдикции, о юрисдикции ДНР, и предлагали обратиться туда», — заявил он, добавив, что на этом диалог с британской стороной завершился.


 
Вчера 23:30

Владимир Зеленский вмешался в ситуацию с решением Генштаба Украины о запрете военнообязанным покидать место жительства без разрешения военкомматов. Президент Украины публично попросил Генштаб без него не принимать подобных решений

«Я вижу, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поручил министру обороны, начальнику Генштаба и главнокомандующему ВСУ завтра доложить мне все детали относительно решения о порядке получения разрешений. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении к украинскому народу.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию фразой министра иностранных дел послереволюционной Франции Шарля Талейрана: «Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным».

Вчера 23:19
Правительство Финляндии арестовало 865 российских товарных вагонов.
Вчера 23:10
Канада стала первой страной, которая официально ратифицировала протокол о присоединении Швеции и Норвегии к НАТО.
Вчера 22:12
В Верховную раду внесли законопроект, уточняющий порядок выезда военнообязанных, призывников и резервистов с места проживания в пределах Украины. Ранее украинский Генштаб подтвердил наличие законодательного запрета на выезд за пределы места пребывания мужчин призывного возраста без разрешения военкомата в период действия военного положения.
Вчера 21:57

Переговоры по вопросу открытия «зернового коридора» в Черном море продолжаются, результат можно ожидать в течение семи — десяти дней, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Мы продолжим быть посредником, постараемся активизировать наши переговоры и завершить их в течение недели — десяти дней», — сказал турецкий президент.

Вчера 21:43

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures обвалилась более чем на 10%, снизившись до $101,85 за баррель по состоянию на 20:45 мск. Последний раз ниже $102 за баррель цена на нефть марки Brent торговалась почти два месяца назад — 11 мая.

Цена на фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре упала на 11,1%, до $95,32 за баррель.

Вчера 20:40

В сети магазинов re:Store, которая продает технику Apple, сообщили РБК, что у нее в продаже есть продукция американской компании, поступившая на склады в июне, когда в России был разрешен параллельный импорт. Речь идет в первую очередь об iPhone и MacBook, добавили в компании.

О приостановке продажи своей продукции в России Apple объявила 1 марта.

Вчера 20:23

Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал украинским войскам продолжить отступление, несмотря на заявления киевских властей о намерении вернуть территории. 

«Зеленский говорит, что заберет Лисичанск, а его бандерщина говорит обратное. Мой вам совет — бегите! Это у вас хорошо получается», — написал Кадыров в Telegram.
 

Вчера 19:57

Британский премьер Борис Джонсон пообещал Владимиру Зеленскому новую партию военной техники. Как сообщает Reuters, речь идет о десяти самоходных артиллерийских установках.

Вчера 19:50

На Украине уже арестовали активы россиян и Российской Федерации на 33 млрд руб. и это процесс продолжается, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Наша задача — выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства Украины. <...> По состоянию на эту минуту оценочная стоимость уже оцененных активов, арестованных в рамках уголовного производства правоохранительными органами Украины, составляет не менее 33 млрд руб.», — сообщила Венедиктова.

Вчера 19:27

Власти Калининградской области в качестве «крайней» ответной меры на запрет транзита грузов через Литву предложили запретить ввоз и вывоз товаров в Россию через страны Прибалтики. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов.

В регионе изучают и другие ответные меры, отметил он.
 

Вчера 18:58

К вопросу использования российских активов для восстановления Украины необходимо подойти серьезно, для таких действий необходимы законные основания, заявил президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Право на собственность — фундаментальное право, человеческое право, — сказал он. — Необходимо обеспечить защищенность граждан перед государственной властью. Это называется либеральная демократия».

Кассис отметил, что в некоторых случаях нарушать фундаментальные права можно — как, например, власти многих стран делали во время пандемии коронавируса. «Но нужно законное основание», — подчеркнул президент Швейцарии. Сейчас, по его словам, в Европе можно лишь заморозить активы, чтобы выяснить, «откуда они взялись» и связаны ли с российской спецоперацией на Украине.

Решение использовать российские активы в пользу Киева «было бы идеальным для ситуации на Украине», но это создает прецедент для «многих других ситуаций», отметил Кассис.

Вчера 18:39

Владимир Зеленский заявил о провокациях со стороны Приднестровья.

«Провокации есть, провокации были. Скажу честно <...> провокации с Приднестровья есть. Они мелкие, но они есть. Их осуществляет Россия, специально», — сказал Зеленский, ссылаясь на информацию от президента Молдавии Майи Санду.

 

Вчера 18:34

Владимир Путин подписал указ, которым разрешил ограничивать зачисление резидентами России валюты на свои счета в зарубежных банках. Полномочия вводить такие ограничения даются правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Также президент запретил резидентам страны зачислять на зарубежные счета валютные средства, полученные в виде дивидендов от российских компаний.

Вчера 18:18
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий назначил своим заместителем по экономике Андрея Козенко, который до 2014 года некоторое время занимал должности замминистра и зампредседателя в Совете министров Крыма, а в 2014—2016 годах был заместителем председателя Государственного совета республики.
Вчера 18:04

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, в мае покинувшая совет директоров «Роснефти», уехала из родной страны из-за угроз расправы. Об этом она сообщила газете Washington Post 

Вчера 17:40

Экономика Украины в этом году сократится на 35%, считает премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Экономика сегодня выходит из шоковой комы, которая была в первые месяц-полтора после начала этой войны. Нам удалось провести относительно успешную посевную кампанию, перезапустить логистику через западную границу, возобновить часть цепей производства и поставок, но все это не должно вводить в заблуждение. Проседание ВВП в этом году ожидается на уровне не менее 35%, к сожалению», — сказал он.

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