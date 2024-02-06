Планы Владимира Зеленского по замене главкома ВСУ Валерия Залужного заставляют западных партнеров Киева нервничать, заявили Financial Times двое чиновников из стран G7, правительства которых поставляют оружие Украине.

По словам одного из них, опасения вызваны в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом — увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение».

Также на Западе переживают из-за возможности назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова. «Он заставляет нас нервничать», — сказал один из собеседников газеты.