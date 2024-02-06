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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 713-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:48

Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Жозеп Боррель прибыл в Киев», — написал он. Депутат добавил, что также приехали мэр Риги Мартиньш Стакис и его заместитель Линда Озола, и опубликовал фотографию с ними.

Накануне Боррель посетил Варшаву. Выступая на пресс-конференции по итогам визита он сообщил, что направляется на Украину.

07:22

Минобороны сообщило, что над Белгородской областью за ночь сбили семь украинских беспилотников.

06:59

Город Губкин на северо-востоке Белгородской области подвергся атаке украинского беспилотника, повреждения получили несколько частных домов, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Различные повреждения выявлены на территории 4 частных жилых домовладений», — написал губернатор.

Вчера 21:55

Посол России во Франции Алексей Мешков в ходе визита в МИД Франции назвал безответственным и опасным дальнейшее вовлечение Парижа в конфликт, а также наращивание поставок Киеву все более разрушительных и смертоносных вооружений. Мешкова вызывали в МИД Франции в связи с гибелью двух французских волонтеров на Украине. Сам посол заявил, что не было предоставлено никаких доказательств того, что убитые работали на гуманитарные организации.

Вчера 20:34

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа: «Есть прямое попадание в летнюю кухню частного домовладения, в результате чего она загорелась».

Вчера 20:07

ФСБ сообщила о задержании в Крыму трех граждан России, которые по заданию СБУ собирались подорвать кортеж одного из руководителей республики. Задержанные признали свою вину.

Вчера 19:09

Планы Владимира Зеленского по замене главкома ВСУ Валерия Залужного заставляют западных партнеров Киева нервничать, заявили Financial Times двое чиновников из стран G7, правительства которых поставляют оружие Украине.

По словам одного из них, опасения вызваны в том числе популярностью Залужного среди рядовых солдат и населения в целом — увольнение главкома может вызвать негативную реакцию, «когда единство имеет решающее значение».

Также на Западе переживают из-за возможности назначения на место Залужного главы украинской разведки Кирилла Буданова. «Он заставляет нас нервничать», — сказал один из собеседников газеты.

Вчера 18:59

В Верховную раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель кабинета министров в парламенте Тарас Мельничук.

Вчера 18:41

Греция не станет передавать Украине закупленные у России зенитные ракетные комплексы С-300. Об этом сообщил представитель греческого правительства Павлос Маринакис, сообщает издание Pronews.

«Такого нет, и я это категорически отрицаю. У Греции даже не было намерения рисковать оборонным щитом страны», — сказал Маринакис.

В интервью телеканалу ERT министр национальной обороны Греции Николаос Панайотопулос сообщил, что США не раз просили предоставить С-300 Украине, но Греция отказалась это делать, опасаясь ослабления оборонной системы страны.

Вчера 18:26

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за удара ВСУ по пекарне в Лисичанске, сообщил первый заместитель российского постпреда при организации Дмитрий Полянский.

Оно должно пройти в 23:00 мск во вторник, 6 февраля.

Вчера 17:30

Нидерланды готовят для Украины еще шесть истребителей F-16, общее число самолетов, которые передаст королевство, составит 24, сообщила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Вчера 17:15

Офис генерального секретаря ООН осудил удар по мирным жителям в Лисичанске, в результате которого погибли 28 человек.

Вчера 17:00

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в новый санкционный пакет будут включены иностранные компании, которые помогают России обойти действующие ограничения.

Вчера 16:00

Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов журналиста Тома Рогана. Тот в 2018 году в своей статье предложил разбомбить Крымский мост. В перечень также попала Сара Эштон-Чирилло, которую в сентябре отстранили от должности представителя Территориальной обороны ВСУ из-за угроз российским журналистам.

Вчера 15:52

Минобороны сообщило, что около 13:30 над территорией Брянской области средствами ПВО был перехвачен украинский беспилотник самолетного типа.

Вчера 15:51

Издание «Страна ua» сообщило о взрывах в Николаевской области.

Вчера 15:41

На московском пункте отбора на военную службу по контракту соглашения с вооруженными силами подписали в прошлом году более 20 тысяч человек. Об этом начальник пункта сообщил в ходе инспекции, которую проводили министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

Вчера 15:24

Власти Лисичанска сообщили, что среди погибших при обстреле кафе-пекарни в Лисичанске были в том числе два муниципальных депутата. Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в момент взрыва внутри кафе находился глава регионального МЧС.

Вчера 15:06

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что Лисичанск будет восстановлен по примеру Мариуполя. По его словам, пока речь идет о том, чтобы привести город в порядок. «Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдем в штабном режиме и будем все восстанавливать», — цитирует Хуснуллина агентство «РИА Новости». При этом он отметил, что речь идет о планах восстановления всей агломерации, включая Северодонецк, Рубежное и Попасную.

Вчера 15:03

Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 850 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянута в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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