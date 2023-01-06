Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик.