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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 316-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
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14:21
Минобороны сообщило, что рождественское перемирие соблюдается российскими войсками, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинских позиций.
14:15

Вице-премьер Денис Мантуров и врио главы ДНР Денис Пушилин посмотрели на состояние крупнейших промышленных предприятий региона.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга, Мантуров заявил, что предприятию «Ингаз» требуется немного времени на восстановление. «Оно производит особо дефицитные газы, которые востребованы в микроэлектронной промышленности — ксенон, криптон и неон. У предприятия хороший потенциал», — подчеркнул Денис Мантуров.

13:59

Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, хотя говорить о взятии пока рано. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

13:57
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее сегодня тревога объявлялась на востоке страны
13:52
Politico со ссылкой на источники пишет, что в рамках очередного пакета вооружений Украина получит от США не только бронемашины Bradley и зенитные комплексы Patriot, но и управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow («Морской воробей»). Для запуска Sea Sparrow удалось приспособить пусковые установки комплексов «Бук».
12:46

Александр Лукашенко приехал на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей. «Общее дело делаем», — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.
Накануне в Пентагоне заявили, что сейчас нет никаких признаков подготовки на территории Белоруссии наступления на Украину.

Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Фото:Министерство обороны Республики Беларусь Александр Лукашенко

12:40
Дмитрий Медведев ответил на отказ Украины от рождественского перемирия. 
«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства»
12:37
Конфликт России и Украины может обостриться в ближайшие месяцы, в связи с этим Турция намерена продолжить свои усилия по переговорам и обмену пленными, заявил представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.
Вчера 21:53

Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции. 

«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик.

Вчера 21:29

Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что о полном перемирии на Украине, несмотря на решение президента Владимира Путина, речи не идет, оно касается только православных. 

«Про решение президента. Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным», — сказал он.

По словам Пушилина, решение о прекращении огня касается только «прекращения инициативного огня» и наступательных действий. Однако вооруженные силы сохраняют за собой право на ответные действия. 

Вчера 20:20
В Киеве мирную инициативу Москвы подвергли критике. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал анонсированный Москвой режим прекращения огня на Рождество «банальной уловкой» и счел, что в этом решении «нет ни малейшего желания» прекратить конфликт на Украине. В Кремле усомнились, что это официальная позиция Киева. 
Вчера 19:40
Минобороны подтвердило, что в соответствии с поручением Владимира Путина российским войскам приказано ввести режим прекращения огня на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
Вчера 18:19
Владимир Путин поручил Сергею Шойгу ввести с 12.00 6 января до 24.00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Именно эти сроки для Рождественского перемирия предлагал установить патриарх Кирилл.
Вчера 16:24
Россия и Белоруссия продолжают наращивать региональную группировку войск, в Белоруссию прибывают новые силы и военная техника из России, сообщило Минобороны республики.

«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», — заявили в Минске.

С прибывающими российскими военными на белорусских полигонах организуется боевое слаживание. «Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ (C), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — говорится в сообщении
Вчера 16:01
Федеральное правительство Германии направило Украине новый пакет военной помощи. В частности, в пакет вошли:
  • 20 пусковых установок калибра 70 мм на пикапах с запасом ракет;
  • 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
  • 13 тягачей-транспортеров танков M1070 Oshkosh;
  • 148 мобильных систем отопления;
  • 36 машин скорой помощи;
  • 36400 шерстяных одеял;
  • 55 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов и 30 систем обнаружения беспилотников. 
Вчера 14:50
США уже готовы обсуждать поставку на Украину БМП Bradley, но от передачи танков Abrams пока все же отказываются. Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, причины отказа — технические. В Вашингтоне сомневаются, что у украинских военных хватит опыта и квалификации для обслуживания сложного в эксплуатации танка незнакомого для них типа.
Вчера 14:20
В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности еще на две недели, до 20 января, сообщил губернатор.
Вчера 14:15
Российские войска нанесли удар по позициям «батальона имени Шейха Мансура», говорится в сообщении Минобороны. Удар произошел в районе города Константиновка в ДНР.

В результате погибли более 55 военнослужащих батальона, уничтожены шесть единиц техники.

Кроме того, российские истребители в районе города Красногоровка в ДНР сбили самолет Су-24 ВВС Украины. Еще один украинский самолет, Су-25, сбит в районе населенного пункта Победа в ДНР силами ПВО. 
Вчера 13:24
Украинские военные совершают провокации, используя оружие, в отношении белорусских пограничников. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — заявил начальник управления пограничного контроля.

В то же время, как следует из сообщения Погранкомитета, с украинской стороны границы нет сотрудников каких-либо официальных ведомств. «Государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона», — заявил офицер отделения пограничного контроля. 
Вчера 11:44

Патриарх Кирилл предложил установить Рождественское перемирие на Украине.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в его заявлении.

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