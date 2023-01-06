Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 316-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Вице-премьер Денис Мантуров и врио главы ДНР Денис Пушилин посмотрели на состояние крупнейших промышленных предприятий региона.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, Мантуров заявил, что предприятию «Ингаз» требуется немного времени на восстановление. «Оно производит особо дефицитные газы, которые востребованы в микроэлектронной промышленности — ксенон, криптон и неон. У предприятия хороший потенциал», — подчеркнул Денис Мантуров.
Наступающие на подконтрольный Киеву Соледар (ДНР) подразделения ЧВК Вагнера близки к тому, чтобы занять город, хотя говорить о взятии пока рано. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
Александр Лукашенко приехал на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский, где размещена одна из российских воинских частей. «Общее дело делаем», — заявил Лукашенко, выслушав доклад российского офицера о завершении боевого слаживания частей российско-белорусской группировки войск.
Накануне в Пентагоне заявили, что сейчас нет никаких признаков подготовки на территории Белоруссии наступления на Украину.
«Думаю, большинство наших военнослужащих, принимающих участие в СВО, спокойно выдохнуло, услышав отказ главных украинских клоунов прекращать огонь на Рождество. Меньше проблем и лукавства»
Миссия ООН по расследованию обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке (ДНР) будет распущена, такое поручение дал генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик во время пресс-конференции.
«[Решение принято] на фоне отсутствия условий, необходимых для отправки миссии на место происшествия <...> Нам нужные четкие гарантии безопасности и доступа, и мы не ощутили, что можем их получить», — сказал Дюжаррик.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил, что о полном перемирии на Украине, несмотря на решение президента Владимира Путина, речи не идет, оно касается только православных.
«Про решение президента. Ни о каком перемирии и речи быть не может! Решение нашего президента как человека православного относится как раз к православным людям, которым важно сходить в церковь, отстоять службу в праздник Рождества Христова. Руководство оставшейся части Украины по понятным причинам мы не считаем православным», — сказал он.
По словам Пушилина, решение о прекращении огня касается только «прекращения инициативного огня» и наступательных действий. Однако вооруженные силы сохраняют за собой право на ответные действия.
«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», — заявили в Минске.
С прибывающими российскими военными на белорусских полигонах организуется боевое слаживание. «Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ (C), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — говорится в сообщении.
- 20 пусковых установок калибра 70 мм на пикапах с запасом ракет;
- 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин;
- 13 тягачей-транспортеров танков M1070 Oshkosh;
- 148 мобильных систем отопления;
- 36 машин скорой помощи;
- 36400 шерстяных одеял;
- 55 датчиков и «глушилок» для защиты от дронов и 30 систем обнаружения беспилотников.
В результате погибли более 55 военнослужащих батальона, уничтожены шесть единиц техники.
Кроме того, российские истребители в районе города Красногоровка в ДНР сбили самолет Су-24 ВВС Украины. Еще один украинский самолет, Су-25, сбит в районе населенного пункта Победа в ДНР силами ПВО.
«Отмечаются отдельные случаи провокаций с украинской стороны. Последний случай — в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты, угрожающие, в сторону пограничников», — заявил начальник управления пограничного контроля.
В то же время, как следует из сообщения Погранкомитета, с украинской стороны границы нет сотрудников каких-либо официальных ведомств. «Государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона», — заявил офицер отделения пограничного контроля.
Патриарх Кирилл предложил установить Рождественское перемирие на Украине.
«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова», — говорится в его заявлении.