Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 285-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
На аэродроме под Рязанью загорелся бензовоз, произошел взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Взрыв произошел на стоянке авиационной техники, уточняет ТАСС. При взрыве погибли три человека, еще шесть пострадали, сообщил источник «РИА Новости». По словам собеседника агентства, в результате возгорания и взрыва бензовоза получил повреждение самолет.
О взрыве на аэродроме Дягилево под Рязанью ранее в соцсетях сообщили очевидцы. В группе «Дягилево ВКонтакте» местные жители говорили о «взрывной волне», которая прошла по поселку в районе 6:30 — 6:40 мск, а также о проезжающих машинах МЧС, скорой помощи и полиции.
Авиабаза Дягилево расположена на западной окраине Рязани, рядом с авиабазой расположен 360-й Авиационный ремонтный завод. На авиабазе, в частности, функционирует 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава (авиационного персонала дальней авиации) и дислоцированы самолеты-заправщики Ил-76, сообщало Минобороны.
5 декабря в силу вступил потолок цен на российскую нефть, согласованный странами Запада (G7 и Евросоюз). Теперь эти страны запрещают перевозку и страхование российской нефти, если ее стоимость выше $60. Кроме того, с 5 декабря начинает действовать европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем.
Поставки нефти и нефтепродуктов из России в страны G7 и Евросоюза в 2021 году составили 214,7 млн т на общую сумму $109,5 млрд. Это 68–70% от совокупного экспорта этих товаров на мировой рынок. В целом в прошлом году на сырую нефть и нефтепродукты пришлось 37% выручки от общего российского товарного экспорта, следует из данных Федеральной таможенной службы.
На Украине начали процесс национализации Сенс Банка, переименованного из «Альфа-банк Украина» и имеющего акционеров из России, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Владельцами Сенс Банка являются российские предприниматели Михаил Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов через люксембургский ABH Holding, следует из размещенных на сайте организации данных. С 2017 года миноритарным акционером стала UniCredit Group.
Власти России могут разработать изменения в законодательство, чтобы сделать нахождение за границей «менее комфортным» для россиян, покинувших страну с начала частичной мобилизации, заявил сенатор, глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас газете «Ведомости».
«Многие из них сбежали, но продолжают работать в российских компаниях дистанционно, можем ли мы менять закон в этом плане и ограничивать схемы, которые позволяют людям работать там [за рубежом], а деньги получать отсюда, и мы не можем понять, платят ли они все налоги? Можем», — сказал сенатор.
Следствием военных действий на Украине стало резкое падение благосостояния населения: к концу этого года 25% жителей страны будут жить за чертой бедности. Такой прогноз Всемирного банка озвучила его вице-президент Анна Бьерде.
«Всемирный банк всегда говорил, что гуманитарные последствия этой войны катастрофичны. Просто назову вам несколько цифр: по состоянию на конец 2022 года на Украине будут жить в бедности восемь миллионов человек. Таким образом, уровень бедности повышается с двух до 25% населения», — сказала она.
Восстановление Украины, по ее словам, обойдется как минимум в €500 млрд.
В Курской области под обстрел ВСУ попал хутор Кучерово в Беловском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Предварительно зафиксировано не менее десяти прилетов. Однако все снаряды упали в огородах и на улицах, пострадавших нет. Обошлось и без существенных повреждений: только в одной нежилой постройке осколками выбиты стекла», — написал он в своем телеграм-канале.
Брифинг Минобороны России:
- Российские войска ведут успешное наступление в районе Артемовска (Бахмут).
- Украинские войска пытались прорваться в Павловку в ДНР, но были вытеснены на минное поле, где подразделения противника уничтожили огнем артиллерии.
- Отбиты атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Шевченко в ДНР и Куземовка в ЛНР.
- На краснолиманском направлении ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка. В результате ударов российской артиллерии атака отражена, противник отброшен к исходному рубежу.
- В Запорожской области уничтожен склад боеприпасов армии Украины, в Харьковской области — нефтебаза, снабжавшая ВСУ на купянском направлении.
- Российская авиация сбила украинский Су-25 в районе Красноармейска в ДНР.
В Курской области обстреляли село Гуево в Суджанском районе, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших и разрушений нет.
«Однако на приграничных территориях района по-прежнему слышны звуки выстрелов. Просим сохранять спокойствие: это наши военные ведут огонь по выявленным на сопредельной территории целям», — написал он в своем телеграм-канале.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по докладам командующих, донецкое направление является самым «горячим и болезненным» для ВСУ.
«Командующие доложили ситуацию на конкретных направлениях, на самых важных направлениях. На Донбассе: Бахмут, Соледар — сейчас, как и раньше, самые горячие и болезненные», — сказал он.
В Белгородской области под обстрел попало село Тишанка в Волоконовском районе, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Снарядом разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению. Оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал он в своем телеграм-канале.
Главное за ночь:
- Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, сообщил глава МИДа Петер Сийярто. По его мнению, Брюсселю «давно пора» осознать, что подобные ограничения вредят европейской экономике, а поставки энергоносителей нужно увеличить для снижения цен.
- Американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий на Украине, заявила директор Нацразведки США Аврил Хейнс.
- Потенциальное утверждение конгрессом США решения о временном финансировании правительства на 2023 финансовый год (начался 1 октября) может привести к остановке военной помощи Украине уже весной, опасаются высокопоставленные чиновники Пентагона, пишет Politico со ссылкой на источники.
Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске заявил, что вооруженные силы двух стран проходят подготовку к отражению возможной агрессии извне «как единая группировка, единая армия».
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения военных действий на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Об этом он сказал в интервью TF1 и LCI по итогам визита в США.
«Это будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — пояснил французский лидер.