Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 255-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В ДНР совершено покушение на судью Верховного суда республики Никулина. Он получил огнестрельные ранения, сообщили в МВД ДНР.
«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.
Нападение произошло в городе Углегорск, подозреваемых разыскивают.
Главное за ночь:
- С июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше, чем было во втором квартале (5 млн), следует из данных ФСБ. Почти 70% выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
- Пентагон создаст "Группу содействия безопасности" Украины (SAG-U), в которую войдут 300 человек. Данная группа займется контролем за обучением и оснащением украинских военных со стороны США и их союзников. Штаб-квартира SAG-U расположится в немецком Висбадене.
- Байден призвал расширить производство микрочипов в США, отметив, что когда посещал завод Lockheed Martin (производит в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin, поставляемых Украине), выяснил, что с поставками Киеву возникли проблемы из-за нехватки чипов.
- На прошлой неделе на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов cпутниковой связи Starlink, пишет CNN. По данным телеканала, это произошло из-за проблем с финансированием. Основатель компании Илон Маск ранее говорил, что Starlink не может работать в убыток ради Украины, но после общественного резонанса пообещал, что компания продолжит предоставлять Киеву спутниковую связь.
- Россия призвала разрешить Россельхозбанку восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна, этот вопрос обсуждают с ЕС и другими сторонами, пишет Reuters.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев с тайным визитом, он обсудил с украинскими властями новый пакет помощи Вашингтона, сообщает Bloomberg.
В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять город Херсон», — добавил он.
Через 10 минут Стремоусов переопубликовал свой пост в телеграм. В новом видео отсутствует фрагмент с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа.
В центральных и восточных областях Украины, включая Киев, вновь объявлена воздушная тревога.
Запад подносил фитиль к распаду России, как это делали на Украине, вмешиваясь в ее внутренние дела и внедряя в сознание ее граждан псевдоценности, заявил президент Владимир Путин на встрече с российскими историками.
«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Ну собственно и в России пытались сделать то самое», — сказал Путин.
Он отметил, что на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на ее территории создали «фактически анти-Россию». Граждан Украины лишали своей подлинной истории и делали все, чтобы перекроить их сознание, заявил президент.
«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — указал Путин.
Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию немедленно прекратить спецоперацию на Укарине и вывести войска. Страны осудили последнюю эскалацию, включая «атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», в том числе энергетическую, по всей Украине «с использованием ракет, иранских дронов». «Такими атаками Россия пытается терроризировать гражданское население», — говорится в совместном заявлении министров G7.
Также они осудили «безответственную ядерную риторику» России. «Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет тяжелые последствия», — заявили министры. Они также называли ложными утверждения России о том, что Украина готовит к применению «грязную бомбу».
«Большая семерка» продолжит прилагать усилия к тому, что Россия и поддерживающие спецоперацию в военном плане страны, организации или люди несли экономические издержки. Министры стран G7 отдельно пригрозили в этой связи Белоруссии.
Также осуждению подверглись «попытки России использовать поставки энергии и продовольствия как рычаг геополитического давления».
ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Курской области. Повреждены фасад жилового дома и крыша сарая. Также обстреляно село Гордеевка, но повреждений нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожья объявили воздушную тревогу.
Другой закон, подписанный Путиным, приравнивает добровольцев к военнослужащим.
Президент подписал закон, разрешающий мобилизацию россиян с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.
Этот же закон добавляет в ФЗ «О мобилизации…» положение о прохождении альтернативной гражданской службы.
Путин призвал вывести из «зоны наиболее опасных действий» жителей Херсона. «Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — заявил президент.
Брифинг Минобороны России:
- ВКС нанесли удар по цеху завода в Днепропетровской области, где производили ракетные двигатели, и по цехам завода «Коммунар» в Харькове, где собирали реактивные снярады к РСЗО.
- Российские войска сорвали попытки ВСУ атаковать на харьковском направлении, потери Украины оцениваются в более 110 человек. Украинские атаки также отбиты в ЛНР, Киев потерял более 90 военных убитыми, 60 ранены. На Николаево-Криворожской направлении потери ВСУ составили более 95 военнослужащих.
- Авиация, ракетные войска и артиллерия атаковали пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области. В Николаеве также нанесли ракетный удар по штабу «одного из подразделений иностранных наемников».
- ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Перехвачены девять ракет HIMARS.
С 7 по 10 ноября автомобили будут передвигаться с перерывами по Крымскому мосту из-за технологических работ. «Для проезда из республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — порекомендовали в Минтрансе.
В Белгородской области обстреляли поселок Октябрьский, обошлось без пострадавших.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным договорился о бесплатных поставках зерна в наименее развитые страны.
Путин допускал такую вероятность 2 ноября. «Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он на совещании Совбеза.