Запад подносил фитиль к распаду России, как это делали на Украине, вмешиваясь в ее внутренние дела и внедряя в сознание ее граждан псевдоценности, заявил президент Владимир Путин на встрече с российскими историками.

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Ну собственно и в России пытались сделать то самое», — сказал Путин.

Он отметил, что на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на ее территории создали «фактически анти-Россию». Граждан Украины лишали своей подлинной истории и делали все, чтобы перекроить их сознание, заявил президент.

«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — указал Путин.