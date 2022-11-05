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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 255-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:42

В ДНР совершено покушение на судью Верховного суда республики Никулина. Он получил огнестрельные ранения, сообщили в МВД ДНР.

«Потерпевший получил огнестрельные ранения. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Медики борются за его жизнь», — говорится в сообщении.

Нападение произошло в городе Углегорск, подозреваемых разыскивают.

08:38

Главное за ночь:

  • С июля по сентябрь число выездов россиян за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше, чем было во втором квартале (5 млн), следует из данных ФСБ. Почти 70% выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
  • Пентагон создаст "Группу содействия безопасности" Украины (SAG-U), в которую войдут 300 человек. Данная группа займется контролем за обучением и оснащением украинских военных со стороны США и их союзников. Штаб-квартира SAG-U расположится в немецком Висбадене.
  • Байден призвал расширить производство микрочипов в США, отметив, что когда посещал завод Lockheed Martin (производит в том числе ракеты для противотанковых комплексов Javelin, поставляемых Украине), выяснил, что с поставками Киеву возникли проблемы из-за нехватки чипов.
  • На прошлой неделе на Украине отключились 1,3 тыс. терминалов cпутниковой связи Starlink, пишет CNN. По данным телеканала, это произошло из-за проблем с финансированием. Основатель компании Илон Маск ранее говорил, что Starlink не может работать в убыток ради Украины, но после общественного резонанса пообещал, что компания продолжит предоставлять Киеву спутниковую связь.
  • Россия призвала разрешить Россельхозбанку восстановить связи с банками-корреспондентами для экспорта зерна, этот вопрос обсуждают с ЕС и другими сторонами, пишет Reuters.
Вчера 21:02

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в пятницу посетил Киев с тайным визитом, он обсудил с украинскими властями новый пакет помощи Вашингтона, сообщает Bloomberg.

Вчера 19:51
Стремоусов записал новое видео, в котором говорит, что никаких ограничений в городе все же нет.
Вчера 19:06
Соединенные Штаты в рамках очередного пакета военной помощи на $400 млн, передадут Киеву не менее 45 танков Т-72, находящихся на хранении в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тысячи дронов Phoenix Ghost.
Вчера 18:11

В Херсоне объявлен круглосуточный комендантский час, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. «Только лишь для того, чтобы мы могли отстоять город Херсон», — добавил он.

Через 10 минут Стремоусов переопубликовал свой пост в телеграм. В новом видео отсутствует фрагмент с объявлением в городе круглосуточного комендантского часа.

Вчера 17:12

В центральных и восточных областях Украины, включая Киев, вновь объявлена воздушная тревога.

Вчера 17:01

Запад подносил фитиль к распаду России, как это делали на Украине, вмешиваясь в ее внутренние дела и внедряя в сознание ее граждан псевдоценности, заявил президент Владимир Путин на встрече с российскими историками.

«На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. Ну собственно и в России пытались сделать то самое», — сказал Путин.

Он отметил, что на Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на ее территории создали «фактически анти-Россию». Граждан Украины лишали своей подлинной истории и делали все, чтобы перекроить их сознание, заявил президент.

«Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — указал Путин.

Вчера 16:27

Министры иностранных дел стран G7 призвали Россию немедленно прекратить спецоперацию на Укарине и вывести войска. Страны осудили последнюю эскалацию, включая «атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», в том числе энергетическую, по всей Украине «с использованием ракет, иранских дронов». «Такими атаками Россия пытается терроризировать гражданское население», — говорится в совместном заявлении министров G7.

Также они осудили «безответственную ядерную риторику» России. «Любое применение химического, биологического или ядерного оружия Россией повлечет тяжелые последствия», — заявили министры. Они также называли ложными утверждения России о том, что Украина готовит к применению «грязную бомбу».

«Большая семерка» продолжит прилагать усилия к тому, что Россия и поддерживающие спецоперацию в военном плане страны, организации или люди несли экономические издержки. Министры стран G7 отдельно пригрозили в этой связи Белоруссии.

Также осуждению подверглись «попытки России использовать поставки энергии и продовольствия как рычаг геополитического давления».

Вчера 16:04

ВСУ снова обстреляли поселок Теткино в Курской области. Повреждены фасад жилового дома и крыша сарая. Также обстреляно село Гордеевка, но повреждений нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Вчера 15:22

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожья объявили воздушную тревогу.

Вчера 15:08

Другой закон, подписанный Путиным, приравнивает добровольцев к военнослужащим.

Вчера 14:42

Президент подписал закон, разрешающий мобилизацию россиян с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления.

Этот же закон добавляет в ФЗ «О мобилизации…» положение о прохождении альтернативной гражданской службы.

Вчера 14:26
В России мобилизовано 318 тыс. человек, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий, заявил президент Владимир Путин. Большинство еще занимается подготовкой.
Вчера 14:20

Путин призвал вывести из «зоны наиболее опасных действий» жителей Херсона. «Гражданское население не должно страдать от обстрелов, каких-то наступательных и контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — заявил президент.

Вчера 13:47

Брифинг Минобороны России:

  • ВКС нанесли удар по цеху завода в Днепропетровской области, где производили ракетные двигатели, и по цехам завода «Коммунар» в Харькове, где собирали реактивные снярады к РСЗО.
  • Российские войска сорвали попытки ВСУ атаковать на харьковском направлении, потери Украины оцениваются в более 110 человек. Украинские атаки также отбиты в ЛНР, Киев потерял более 90 военных убитыми, 60 ранены. На Николаево-Криворожской направлении потери ВСУ составили более 95 военнослужащих.
  • Авиация, ракетные войска и артиллерия атаковали пять пунктов управления ВСУ в ДНР и Николаевской области. В Николаеве также нанесли ракетный удар по штабу «одного из подразделений иностранных наемников».
  • ПВО сбили четыре украинских беспилотника в Херсонской области и ДНР. Перехвачены девять ракет HIMARS.
Вчера 12:59
Власти Орловской области выделят по 50 тыс. рублей семьям мобилизованных жителей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков. Ранее он заявлял, что единоразовые выплаты от региона — «простой путь», но после этого не будет средств для обеспечения призванных самым необходимым.
Вчера 12:26

С 7 по 10 ноября автомобили будут передвигаться с перерывами по Крымскому мосту из-за технологических работ. «Для проезда из республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — порекомендовали в Минтрансе.

Вчера 12:12

В Белгородской области обстреляли поселок Октябрьский, обошлось без пострадавших.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях.

Вчера 12:07

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным договорился о бесплатных поставках зерна в наименее развитые страны.

Путин допускал такую вероятность 2 ноября. «Если мы в будущем в случае нарушения Украиной своих обязательств выйдем из этого соглашения, мы весь объем, который был до сих пор поставлен с территории Украины в адрес беднейших стран, поставим безвозмездно, бесплатно», — сказал он на совещании Совбеза.

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