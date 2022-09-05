Некоторые российские артисты запятнали свою репутацию неприемлемыми заявлениями после того, как уехали из страны из-за военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, с теми, кто делал «непристойные» заявления, остальным россиянам не по пути. В их числе он назвал телеведущего и юмориста Максима Галкина, который выступил против военных действий России на Украине, однако не стал уличать в подобных действиях его жену, певицу и народную артистку Аллу Пугачеву. «Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой», — отметил Песков.

