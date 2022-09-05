Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 194-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Некоторые российские артисты запятнали свою репутацию неприемлемыми заявлениями после того, как уехали из страны из-за военной операции на Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, с теми, кто делал «непристойные» заявления, остальным россиянам не по пути. В их числе он назвал телеведущего и юмориста Максима Галкина, который выступил против военных действий России на Украине, однако не стал уличать в подобных действиях его жену, певицу и народную артистку Аллу Пугачеву. «Я не слышал ни одного заявления Аллы Борисовны Пугачевой», — отметил Песков.
В декабре прошлого года на Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому украинки, представляющие 35 профессий (например, главный бухгалтер, менеджер, юрист и др.) обязаны стать на военный учет. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный отмечал, что военный учет не означает призыва на военную службу или мобилизацию
В Мелитополе произошло массовое отключение электричества, сообщил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Минобороны России сообщило, что по просьбе секретариата МАГАТЭ допустило на Запорожскую АЭС 60 журналистов из разных стран.
В ведомстве утверждают, что в день визита МАГАТЭ Киев готовил провокацию с захватом станции, сообщить о котором должны были «специально отобранные и подготовленные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании».
«В этих целях, как подтвердилось 2 сентября с.г. из публичного заявления В.Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что этих журналистов не пустили на станцию так как их не было в списках, предоставленных в ведомство Департаментом охраны и безопасности ООН.
«Вот те на! Обиделся снова», — так зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который заявил, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.
Медведев назвал Германию недружественной страной и отметил, что она ввела санкции против России, а также поставляет Украине летальное вооружение.
«Иными словами, объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России. И этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом. Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу», — заключил зампред Совбеза.
Главные заявления пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в программе «Москва. Кремль. Путин»:
- Специальная военная операция «идет своим ходом», ее цели будут выполнены.
- Россия готова к разговору с Украиной о том, как Киев будет выполнять условия Москвы.
- В остановке «Северного потока» виноваты европейские политики, которые ввели санкции.
- В случае введения ЕС ограничений на визы для россиян, Москва пойдет на «серьезные ответные шаги», меры могут быть ассиметричными.
- Кризис в отношениях с США и ЕС рано или поздно закончится разрядкой и переговорами. Это вряд ли произойдет скоро, зато Москва получит опыт и «науку вести с ними диалог».
Брифинг Минобороны России:
- Украинские силы предприняли попытку закрепиться на отдельных участков на Николаево-Криворожском направлениях, она не увенчалась успехом, за сутки ВСУ потеряли там 150 человек, 11 танков и 17 БМП.
- В Николаевской области сбили украинский Су-25.
- В ДНР и Запорожской области ударами авиации уничтожены три украинских склада боеприпасов, также в ДНР, а результате авиаудара погибли 50 иностранных наемников.
- Отражена попытка атаковать территорию Запорожской АЭС при помощи восьми беспилотников.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Россия следит за решениями, которые власти ЕС принимают по визам. В случае введения ограничений, Москва примет «серьезные ответные шаги», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом ответные меры могут быть и асимметричными, добавил он.
Германия намерена с декабря отказаться от поставок газа из России, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он выразил уверенность, что страна переживет зиму и обвинил Москву в нарушении контрактных обязательств.
Власти Херсона сообщили о ракетном обстреле со стороны Украины, в городе работает ПВО. По словам корреспондента ТАСС, в Херсоне было слышно не менее 10 взрывов, военкор Юрий Котенок сообщает, что под обстрелом оказался Антоновский мост.
- Власти Энергодара, находящегося под контролем российских военных, сообщили о попадании снаряда в стену одного из энергоблоков Запорожской АЭС. В Энергодаре отметили, что радиационный фон в норме. Украинский «Энергоатом» при этом сообщает об отключении пятого энергоблока ЗАЭС.
- Украинцам на подконтрольных российским военным территориях может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией за участие в референдумах, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
- Стоимость элитного жилья в Лондоне упала почти на 18% относительно пика 2014 года на фоне оттока российских покупателей из-за санкций, пишет FT.
- Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. По их итогам турецкая сторона сообщила, что Эрдоган предложил посредничество Анкары в ситуации вокруг Запорожской АЭС. В сообщении Кремля об этом не сказано, хотя из него и следует, что тема ЗАЭС обсуждалась.
В Новой Каховке сработала система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города. «Было два воздушных хлопка», — цитирует сообщение администрации ТАСС.
27 августа президент Владимир Путин подписал указ о пенсиях и социальных выплатах гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Они распространяются на тех, кто прибыл в России после 18 марта и не касаются людей, получивших статус беженца, отмечалось в документе.
Инженерные подразделения, обследовавшие аэропорт Мелитополя, обнаружили опасные предметы, часть из них была 3 сентября уничтожена, сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.
Правительство Севастополя ответило на сообщения о взрывах в центр города. Оказалось, все дело в «Русская Трое». Это военно-исторический фестиваль, который открылся в городе сегодня.
«Массово начали появляться сообщения о взрывах в центре Севастополя. Сообщаем, что это звуки и дым от военной реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля «Русская троя», который сегодня проходит на Малаховом Кургане», — объяснили власти города.