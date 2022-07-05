Япония расширила санкции против России, утвердив вслед за США запрет на импорт российского золота и экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России. Также введены санкции против 90 человек и юридических лиц.

В их число попали вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, его жена Елена Миртова, сооснователь «Киевской площади» Год Нисанов, жена основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова и его сыновья, глава ОАК Юрий Слюсарь.