Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 132-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Япония расширила санкции против России, утвердив вслед за США запрет на импорт российского золота и экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России. Также введены санкции против 90 человек и юридических лиц.
В их число попали вице-премьер Дмитрий Григоренко, виолончелист Сергей Ролдугин, его жена Елена Миртова, сооснователь «Киевской площади» Год Нисанов, жена основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина Мордашова и его сыновья, глава ОАК Юрий Слюсарь.
Глава пресс-центра оперативного командования «Юг» Минобороны Украины Наталья Гуменюк уточнила свои слова о том, что на острове Змеиный установили украинский флаг, назвав их метафорой. Пока его сбросили на землю с вертолета, а поставят уже после прибытия украинских сил.
«На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать?» — заявила она.
С 5 июля в Херсонской области, занятой российскими войскаи, начнет работать вновь сформированное правительство, при этом военно-гражданская администрация (ВГА) тоже остается, рассказал замглавы ВГА Кирилл Стремоусов.
«[Правительство] приступает к работе с завтрашнего дня. Военно-гражданская администрация остается, работаем, регулируем все вопросы. Просто все структурируется, мы хотим подтвердить, что здесь Россия формируется полным ходом. Для нас одна из целей — сформировать органы власти по канонам Российской Федерации, навести порядок и двигаться по направлению в Российскую Федерацию», — сказал Стремоусов.
По его словам, высшим должностным лицом региона остается Владимир Сальдо, остальные чиновники будут в его подчинении.
В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили о том, что при обстрелах с украинской стороны 4 июня погибли три жителя республики и ранены 27. При этом, согласно заявлению штаба, с 15:00 до 19:00 местного времени по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка были выпущены 100 снарядов калибра 155 мм.
Упавший в Таганроге на дом беспилотник был без оружия, сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, принадлежность аппарата пока не установлена. Тип беспилотника и причины падения также пока неизвестны.
Голубев рассказал, что общая площадь пожара составила 70 кв. м, его быстро потушили. Пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник, никто не пострадал.
«Объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается», — написал Голубев в Telegram.
Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населенных пунктах Донецкой области, сообщает сайт президента.
В частности, военные администрации должны появиться в Краматорске, Северске, Бахмуте и Лимане.
Правительство Косово ввело дополнительные санкции против России из-за боевых действий на Украине.
Ограничения касаются товаров и технологий двойного назначения, инвестиций в российскую энергетику, а также энергетического оборудования, сообщает издание Koha.
В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов. Речь идет о двух бетонных стелах с опущенным мечом между ними и скульптурной группе из трех воинов.
На этом месте захоронены красноармейцы, погибшие в боях с немецко-фашистской армией в январе 1945 года за Клайпеду.
По предварительным данным, беспилотник упал в понедельник вечером на частный дом в Таганроге, сообщают источник «РИА Новости», а также телеграм-канал Baza.
Дом загорелся, никто не пострадал. Кому мог принадлежать беспилотник, СМИ не уточняют.
Администрация Таганрога пока подтверждает только факт пожара в жилом доме, но причину не уточняет.
Британское правительство добавило семерых человек в российский санкционный список, сообщает Reuters.
В черный список вынесены дочь политолога Александра Дугина Дарья, а также руководство медиагруппы «Ньюсфронт» и центра News World International.
Биржевая цена на газ в Европе впервые с начала марта превысила отметку $1800 за 1 тыс. кубометров. К 19:29 мск она составила $1826.
Немецкий таблойд Bild утверждает, что посол Украины в Германии Андрей Мельник вскоре может покинуть свой пост. Издание ссылается на несколько источников в Киеве.
Собеседники Bild предполагают, что по возвращении в Киев Мельник, который восемь лет возглавляет дипмиссию в Берлине, может стать заместителем министра иностранных дел Украины.
Для восстановления Украины потребуется $750 млрд, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его мнению, главным источником финансирования могли бы стать российские активы.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 131-й день. О каких продвижениях военных сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.