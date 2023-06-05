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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 467-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:44

Действующий в составе ВСУ «Польский добровольческий корпус», который сообщил об участии в атаке на Белгородскую область, не имеет отношения к Вооруженным силам Польши или каким-либо госструктурам этой страны. Об этом сообщил представитель правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин.

«Деятельность польских добровольцев, поддерживающих Украину в борьбе с Россией, не следует отождествлять с властями республики», — написал он.

08:01

В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, Киев никогда не присоединится к альянсу, эти планы «иллюзорны», заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой», — считает Риттер.

07:57

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Запад» нанес удары по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны в ЛНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

07:56

Два беспилотника упали на трассу М3 «Украина» в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня утром на автодороге М3 «Украина» на 299 км (Жиздра) и на 283 км (Думиничи) упали 2 БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия. Организованы пути объезда», — написал глава региона.

07:55

Минобороны России ночью сообщило о начале крупномасштабного украинского наступления. Оно началось 4 июня на пяти участках фронта на южно-донецком направлении.

По данным военного ведомства, в бой были брошены 23 и 31 механизированные бригады из стратегических резервов украинской армии. Их поддерживали другие части и подразделения, которые пытались прорвать оборону российских войск.

Минобороны заявило, что попытка наступления отбита, противник потерял 16 танков, три БМП и 21 бронированную машину.

Вчера 20:07

Краснодарский оперштаб прокомментировал сообщения о взрыве над городом.

Наиболее вероятной причиной власти назвали самолет, который преодолевал звуковой барьер. В штабе отметили, что сообщений о чрезвычайных происшествиях не поступало.

О взрыве в небе над Краснодаром ранее сообщали местные телеграм-каналы.

Вчера 19:59

Трансляция ряда крымских телеоператоров была взломана, сигнал отключают, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Эфирное телевидение — все мультиплексы — работают в обычном режиме», — написал он в своем телеграм-канале.

Крючков не уточнил, какие каналы были взломаны.

Вчера 18:51

Минобороны сообщило об отражении атаки диверсантов в Белгородской области.

«4 июня с.г. подразделениями прикрытия государственной границы Западного военного округа и Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлена попытка диверсионно-разведывательной группы украинских террористов переправиться через реку в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. По противнику нанесен артиллерийский удар. Противник рассеян и отошел», — говорится в сообщении министерства.

Вчера 17:35

Российские военные отразили наступление ВСУ на Запорожском направлении, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Основные боевые действия развернулись в направлении населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь, а также на участках южнее и юго-западнее Времевки (Нескучное-Макаровка) и южнее Новодаровки (Левадное-Приютное)», — рассказал он.

По его словам, в штурме участвовали около двух мотопехотных рот и свыше 15 единиц бронетехники, включая Т-72, американские БТР М113, бронеавтомобили M1224 MaxxProo и HMMWV M1151A1.

Украинским силам удалось продвинуться до 400 м, но они были отброшены. «Благодаря качественной обороне наших бойцов из 5-й общевойсковой Краснознаменной армии ВВО и точным ударам ВКС РФ, артиллерии и прицельному минометному огню, враг понес потери (не менее десяти единиц бронетехники и около 50 боевиков) и на данный момент откинут с занятых позиций», — написал Рогов.

Бой продолжается, уточнил он.

Вчера 16:56

Диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, с ними идет бой в Новой Таволжанке, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее выступающий на стороне Украины «Русский добровольческий корпус» предложил Гладкову встретиться на территории храма в Новой Таволжанке и передать ему двух пленных.

Гладков заявил, что видел обращение «негодяев, убийц и фашистов». «На самом деле зашли, с ДРГ идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены», — сказал он.

«Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними — это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Но если они живые, с 17 до 18 — МАПП Шебекино. Гарантирую безопасность», — добавил Гладков.

Вчера 15:55

В Мелитополе прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Вчера 14:38

России необходимо довести военную операцию на Украине до конца, альтернативы нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он считает, что поставки Киеву западного оружия, в том числе ракет с высокой дальностью, приведут «к очередному витку в спирали нагнетания напряженности».

«Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело», — сказал Песков.

Вчера 14:10

Российские военные нанесли удары по военным аэродромам на Украине, поражена авиатехника, а также хранилища с боеприпасами и вооружением, сообщили в российском Минобороны.

Вчера 13:33

Шебекинский округ попал под обстрел ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.По предварительным данным, пострадавших нет.

«Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место», — сообщил он.

Также под обстрелом село Муром, там зафиксировано прямое попадание в домовладение. «В доме никто не проживал, жители ранее выехали за территорию села», — рассказал губернатор.

В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, добавил Гладков. Он уточнил, что все жильцы выехали. Также снаряды повредили Дом культуры и центральную площадь.

Вчера 12:37

Над Белгородом сработала ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

Вчера 10:10

Ночью две ракеты попали в оперативный аэродром около Кропивницкого (Кировоградская область), сообщил в ходе телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он также рассказал, что в Сумской области дроны нанесли удар по объектам инфраструктуры.

Вчера 09:50

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 5 беспилотников в Крыму, еще 4 были заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — рассказал он.

На территории частного дома нашли еще один не взорвавшийся беспилотник.

Вчера 09:01

Главное за ночь:

  • Ночью обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Много повреждений», — рассказал он. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 4 тыс. человек.
  • В Джанкое на севере Крыма сбит дрон, в нескольких частных домах повреждены стекла, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
  • Родители 300 детей из Шебекино, который подвергается участившимся обстрелам, заплатили за их перевозку в Воронежскую область, но поездка была плановой и не связана с ситуацией, заявил шебекинский мэр Владимир Жданов. Он добавил, что в СМИ «появилась информация о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа».
  • При обстреле Мелитополя вечером 3 июня пострадали три человека, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



     
03.06 19:06

В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на местные власти также сообщает о работе ПВО в Бердянске — ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу. Шесть ракет сбиты.

03.06 17:36

Владимир Путин открыт к обсуждению способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине — если такой вариант возможен, он будет предпочтителен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют». 

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