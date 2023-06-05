В НАТО ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, Киев никогда не присоединится к альянсу, эти планы «иллюзорны», заявил бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Зеленский, они тебя ненавидят. Знаешь почему? Потому что они ведут твой народ на убой», — считает Риттер.