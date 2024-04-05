 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 772-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:24

В Энгельсе Саратовской области уничтожили беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

06:23

Лидеры НАТО на июльском саммите не станут приглашать Украину вступить в альянс, несмотря на продвижение российских войск и угрозу больших территориальных потерь для Киева, сообщили источники The New York Times.

В настоящее время у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», пишет газета. Против приема Украины в НАТО по-прежнему выступают США и Германия.

05:26

Вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края, сообщил глава района Роман Бублик. Он не уточнил, в чем состояла эта атака.

«Вооруженные силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — заявил Бублик.

01:28

Россия не намерена «церемониться» с теми, кто оказывает финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Так она прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об «угрожающих комментариях» Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».

Вчера 21:51

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о четырех сбитых украинских беспилотниках над Курском. Один беспилотник попал в жилой дом в одном из СНТ. Также есть возгорание в двух частных домах в Курске, а также в районе Центрального рынка.

Минобороны России в свою очередь сообщило о двух сбитых беспилотниках.

Вчера 21:27

Минобороны сообщило, что около 20:30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.

Вчера 19:39

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Вчера 19:15

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что члены альянса приняли решение создать миссию НАТО по делам Украины. По его словам, это позволит лучше координировать действия по помощи Киеву и проводить обучение военнослужащих.

Вчера 18:47

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал идею создания фонда НАТО размером 100 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву в течение пяти лет. При этом он признал, что при нынешней модели сбора средств (при равномерном распределении между членами альянса) такая схема работать не будет.

Вчера 18:20

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет. Есть незначительные повреждения кровли и фасада одного коммерческого объекта.

Вчера 17:34

Вчера 17:20

Киргизия была вынуждена остановить работу карт российской платежной системы «Мир», чтобы не рисковать работой национального Межбанковского процессингового центра (МПЦ), заявил премьер страны Акылбек Жапаров.

Центр обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Она предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.

Жапаров заявил, что приостановка работы с картами «Мир» временная: «У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать».

Он добавил, что обсудит ситуацию во время апрельского визита в США и объяснит американской стороне, что Киргизия не может полностью прекратить торговые и экономические отношения с Россией, поскольку та ее стратегический партнер.

Вчера 16:48

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате атаки украинского дрона в Новой Каховке пострадала ремонтная бригада, которая восстанавливала сотовую связь. Два монтера погибли, состояние бригадира оценивается как тяжелое.

Вчера 16:17

Житель Горловки получил ранение, подорвавшись на кассетном боеприпасе на одной из улиц города. Он госпитализирован.

Вчера 15:31

Число граждан Украины, безусловно поддерживающих Владимира Зеленского, снизилось с 42% в сентябре до 22% в феврале, свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг», которые приводит «Страна.ua». Еще 40% при этом заявили, что «скорее поддерживают» президента. Число несогласных с Зеленским выросло до 33%.

Вчера 14:50

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ «Гвоздика», САУ Paladin, гаубица М777, две РСЗО «Град». Средствами ПВО в районе Краматорска сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины.

Вчера 14:39

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое, Терны;
  • на донецком направлении заняты более выгодные позиции, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка;
  • на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи, Тоненькое, отражена контратака в районе Первомайского;
  • на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Угледар;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки.
Вчера 14:38

Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.

Вчера 14:13

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из-за ночной атаки на регион и повреждений объектов энергетической инфраструктуры вырос дефицит поступающей в Харьков электроэнергии. Вследствие этого сроки отключения света будут увеличены. Без подачи электроэнергии остаются около 350 тыс. человек.

Вчера 13:55

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе понимают, что «формула мира» Владимира Зеленского по сути является ультиматумом. Нынешнюю ситуацию он назвал патовой и отметил, что Запад сейчас не готов к переговорам. Что касается заявлений Зеленского о намерении выйти к границам 1991 года, то их Лавров охарактеризовал словами «мечтать не вредно».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 100,07 (+0,64) Инвестиции, 04 апр, 16:43 Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 92,31 (-0,08) Инвестиции, 04 апр, 16:43
Wildberries вложит более ₽100 млрд в строительство складов Технологии и медиа, 07:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:30
Два села в Белгородской области попали под обстрел Политика, 07:21
Как создатели «чудо-грузовика» обманули инвесторов с помощью розетки Pro, 07:02
Экономист Клепач увидел риск нацбезопасности из-за оттока людей из Сибири Экономика, 07:01
Губернатор Саратовской области сообщил об уничтожении дрона в Энгельсе Политика, 07:00
В Минздраве рассказали о проведенной Чибису лапаротомии Общество, 06:44
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Япония запретила экспортировать в Россию моторные масла и аккумуляторы Политика, 06:21
Экс-совладельцам Spar запросили сроки от 7,5 до 8 лет колонии Общество, 06:06
NYT узнала об отказе приглашать Киев в НАТО, несмотря на угрозу поражения Политика, 05:59
Над границей Ирана и Ирака заметили неопознанный светящийся объект Политика, 05:19
Родители рассказали о рекордных тратах на репетиторов для школьников Общество, 05:00
Власти Ейского района сообщили о вспышках в небе и пресечении атаки Политика, 04:49
В Узбекистане отменили «Артдокфест» после показа фильма о волонтерах ВСУ Общество, 04:39