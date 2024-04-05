Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 772-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Энгельсе Саратовской области уничтожили беспилотник уничтожен, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Лидеры НАТО на июльском саммите не станут приглашать Украину вступить в альянс, несмотря на продвижение российских войск и угрозу больших территориальных потерь для Киева, сообщили источники The New York Times.
В настоящее время у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», пишет газета. Против приема Украины в НАТО по-прежнему выступают США и Германия.
Вооруженные силы России пресекли попытку террористической атаки на Ейский район Краснодарского края, сообщил глава района Роман Бублик. Он не уточнил, в чем состояла эта атака.
«Вооруженные силы России сработали оперативно и слаженно, попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет», — заявил Бублик.
Россия не намерена «церемониться» с теми, кто оказывает финансовую поддержку Украине, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Так она прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об «угрожающих комментариях» Москвы о причастности Украины к теракту в «Крокус Сити Холле».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о четырех сбитых украинских беспилотниках над Курском. Один беспилотник попал в жилой дом в одном из СНТ. Также есть возгорание в двух частных домах в Курске, а также в районе Центрального рынка.
Минобороны России в свою очередь сообщило о двух сбитых беспилотниках.
Минобороны сообщило, что около 20:30 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что члены альянса приняли решение создать миссию НАТО по делам Украины. По его словам, это позволит лучше координировать действия по помощи Киеву и проводить обучение военнослужащих.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал идею создания фонда НАТО размером 100 млрд евро для финансирования поставок оружия Киеву в течение пяти лет. При этом он признал, что при нынешней модели сбора средств (при равномерном распределении между членами альянса) такая схема работать не будет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет. Есть незначительные повреждения кровли и фасада одного коммерческого объекта.
Киргизия была вынуждена остановить работу карт российской платежной системы «Мир», чтобы не рисковать работой национального Межбанковского процессингового центра (МПЦ), заявил премьер страны Акылбек Жапаров.
Центр обслуживается латвийской компанией, которая поставляет и программное обеспечение. Она предупредила, что если Киргизия не перестанет взаимодействовать с «Миром», то МПЦ будет отключен.
Жапаров заявил, что приостановка работы с картами «Мир» временная: «У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать».
Он добавил, что обсудит ситуацию во время апрельского визита в США и объяснит американской стороне, что Киргизия не может полностью прекратить торговые и экономические отношения с Россией, поскольку та ее стратегический партнер.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что в результате атаки украинского дрона в Новой Каховке пострадала ремонтная бригада, которая восстанавливала сотовую связь. Два монтера погибли, состояние бригадира оценивается как тяжелое.
Житель Горловки получил ранение, подорвавшись на кассетном боеприпасе на одной из улиц города. Он госпитализирован.
Число граждан Украины, безусловно поддерживающих Владимира Зеленского, снизилось с 42% в сентябре до 22% в феврале, свидетельствуют результаты опроса группы «Рейтинг», которые приводит «Страна.ua». Еще 40% при этом заявили, что «скорее поддерживают» президента. Число несогласных с Зеленским выросло до 33%.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 900 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе две САУ «Гвоздика», САУ Paladin, гаубица М777, две РСЗО «Град». Средствами ПВО в районе Краматорска сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Розовка, Райгородка, Жовтневое, Терны;
- на донецком направлении заняты более выгодные позиции, нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка;
- на авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орловка, Бердычи, Тоненькое, отражена контратака в районе Первомайского;
- на южнодонецком направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Сторожевое, Угледар;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мирное и Пятихатки.
Минобороны сообщило об ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Мерефа Харьковской области.
Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил, что из-за ночной атаки на регион и повреждений объектов энергетической инфраструктуры вырос дефицит поступающей в Харьков электроэнергии. Вследствие этого сроки отключения света будут увеличены. Без подачи электроэнергии остаются около 350 тыс. человек.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что на Западе понимают, что «формула мира» Владимира Зеленского по сути является ультиматумом. Нынешнюю ситуацию он назвал патовой и отметил, что Запад сейчас не готов к переговорам. Что касается заявлений Зеленского о намерении выйти к границам 1991 года, то их Лавров охарактеризовал словами «мечтать не вредно».