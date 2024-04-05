Лидеры НАТО на июльском саммите не станут приглашать Украину вступить в альянс, несмотря на продвижение российских войск и угрозу больших территориальных потерь для Киева, сообщили источники The New York Times.

В настоящее время у НАТО нет желания принимать нового члена, который из-за соглашения о коллективной безопасности альянса «втянул бы его в крупнейшую сухопутную войну в Европе с 1945 года», пишет газета. Против приема Украины в НАТО по-прежнему выступают США и Германия.