Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 741-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Над территорией Белгородской области ночью сбили три украинских дрона, сообщило Минобороны России.
Европейским и американским компаниям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз введет санкции на поставки российского металла, пишет Reuters.
Источники агентства сообщили, что ЕС вскоре предложит новый санкционный пакет против России, в который может войти запрет на импорт алюминия. «Гонка за алюминием» будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье, пишет Reuters.
В США арестовали военнослужащего, который через сайт знакомств передавал информацию с секретных брифингов Стратегического командования, касающуюся военной операции на Украине.
Обвиняемый — 63-летний гражданский служащий ВВС США Дэвид Слейтер. По данным следствия, он передавал секретные данные, которые узнавал на брифингах, с февраля по апрель 2022 года на зарубежной онлайн-платформе для знакомств. Неизвестный собеседник Слейтера называл его «тайной любовью-информатором» и своим «секретным агентом». Военнослужащий считал, что это женщина, живущая на Украине.
Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии «возродил раскол» между Берлином и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.
Официальные лица военного блока выразили обеспокоенность по поводу «небрежной оперативной безопасности», которая привела к утечке. Инцидент «вызвал раздражение» французов и британцев, но на официальном уровне союзники специально преуменьшают важность опубликованной информации «для сохранения единства», отмечает агентство.
Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявил «РИА Новости» представитель Пентагона.
Ранее сингапурский министр Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО (Сингапур не является членом альянса).
В Одессе и Одесской области прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Суспильне». В регионе была объявлена воздушная тревога, Силы обороны юга ВСУ сообщили о работе ПВО.
Джо Байден продлил на год срок действия чрезвычайного положения и санкций из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Санкции основаны на указе № 13660 от 6 марта 2014 года — он и был продлен. Указ изначально был подписан Бараком Обамой из-за ситуации в Крыму.
Согласно документу санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года», поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта отправится в Сочи, на 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Владимир Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ. С этой должности был уволен Дмитрий Герега, его сменил Александр Яковец.
Силы поддержки ВСУ объединяют пять военных компонентов: радиоэлектронная борьба (РЭБ), инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военно-топографическую служба, Гидрометеорологическую служба и кинологическую служба. Также в ведении командования сил поддержки находятся центры подготовки личного состава.
На Украине воздушная тревога объявлена в трех центральных областях, а также в Николаевской области.
Мэр Никополя (Днепропетровская комиссия) Александр Саюк прокомментировал изданию «Страна.ua» переименование Павлоградской улицы в улицу Петра Дяченко, который воевал в составе дивизии СС «Галичина» и был награжден Железным крестом. По словам Саюка, переименованием занималась специальная комиссия, у которой и нужно спрашивать. «Я городской глава, я не эксперт в истории», — сказал он.
Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Днепре.
Под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, никто не пострадал. Значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, добавил губернатор.
Киев готов продлить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1400 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка (среди них один Abrams), две пусковые установки РСЗО HIMARS, артиллерийская система М777, РСЗО «Град», САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».
Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:
- на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Макеевки, Ивановки, Чугуновки и Синьковки;
- на донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Максимильяновка;
- на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи, Розовка;
- на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Владимировка, Водяное;
- на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Пятихатки.
Минобороны сообщило, что около 13:30 над территорией Брянской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.
Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с новыми людьми на Украине возможны, когда они признают реалии, сложившиеся на земле. Действующая власть, по его мнению, вести конструктивные переговоры не сможет.
Дмитрий Медведев заявил, что главное богатство на Украине — это люди. «Мы не стремимся получить в свое распоряжение несметные сокровища «незалежной» — пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что, — это люди», — сказал он.