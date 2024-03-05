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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 741-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:28

Над территорией Белгородской области ночью сбили три украинских дрона, сообщило Минобороны России.

05:38

Европейским и американским компаниям придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если Евросоюз введет санкции на поставки российского металла, пишет Reuters.

Источники агентства сообщили, что ЕС вскоре предложит новый санкционный пакет против России, в который может войти запрет на импорт алюминия. «Гонка за алюминием» будет способствовать инфляции для западных компаний в транспортной, упаковочной и строительной отраслях, которые уже сталкиваются с высокими расходами на сырье, пишет Reuters.

 

04:47

В США арестовали военнослужащего, который через сайт знакомств передавал информацию с секретных брифингов Стратегического командования, касающуюся военной операции на Украине.

Обвиняемый — 63-летний гражданский служащий ВВС США Дэвид Слейтер. По данным следствия, он передавал секретные данные, которые узнавал на брифингах, с февраля по апрель 2022 года на зарубежной онлайн-платформе для знакомств. Неизвестный собеседник Слейтера называл его «тайной любовью-информатором» и своим «секретным агентом». Военнослужащий считал, что это женщина, живущая на Украине. 

03:34

Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии «возродил раскол» между Берлином и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.

Официальные лица военного блока выразили обеспокоенность по поводу «небрежной оперативной безопасности», которая привела к утечке. Инцидент «вызвал раздражение» французов и британцев, но на официальном уровне союзники специально преуменьшают важность опубликованной информации «для сохранения единства», отмечает агентство.

01:50

Соединенные Штаты не используют истребители F-35 на Украине, заявил «РИА Новости» представитель Пентагона.

Ранее сингапурский министр Нг Энг Хен заявил, что Вашингтон применяет истребители F-35 для поиска позиций систем ПВО российских войск на Украине. По его словам, соответствующая информация была передана странам НАТО (Сингапур не является членом альянса).

01:40

В Одессе и Одесской области прогремели взрывы, сообщают УНИАН и «Суспильне». В регионе была объявлена воздушная тревога, Силы обороны юга ВСУ сообщили о работе ПВО.
 

Вчера 21:05

Джо Байден продлил на год срок действия чрезвычайного положения и санкций из-за ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома. Санкции основаны на указе № 13660 от 6 марта 2014 года — он и был продлен. Указ изначально был подписан Бараком Обамой из-за ситуации в Крыму.

Согласно документу санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2024 года», поскольку «действия и политика, о которой идет речь в этих указах, продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США».

Вчера 20:27

Вчера 20:02

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 5 марта отправится в Сочи, на 6 марта у него намечены консультации с российской делегацией по Запорожской АЭС, сообщил «РИА Новости» российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Вчера 19:40

Владимир Зеленский сменил командующего силами поддержки ВСУ. С этой должности был уволен Дмитрий Герега, его сменил Александр Яковец.

Силы поддержки ВСУ объединяют пять военных компонентов: радиоэлектронная борьба (РЭБ), инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), военно-топографическую служба, Гидрометеорологическую служба и кинологическую служба. Также в ведении командования сил поддержки находятся центры подготовки личного состава.

Вчера 18:39

На Украине воздушная тревога объявлена в трех центральных областях, а также в Николаевской области.

Вчера 17:22

Мэр Никополя (Днепропетровская комиссия) Александр Саюк прокомментировал изданию «Страна.ua» переименование Павлоградской улицы в улицу Петра Дяченко, который воевал в составе дивизии СС «Галичина» и был награжден Железным крестом. По словам Саюка, переименованием занималась специальная комиссия, у которой и нужно спрашивать. «Я городской глава, я не эксперт в истории», — сказал он.

Вчера 16:24

Издание «Страна.ua» сообщило о взрыве в Днепре.

Вчера 15:34

Под обстрел со стороны Украины попало село Гуево, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, никто не пострадал. Значительные повреждения получили магазины и одно домовладение, добавил губернатор

Вчера 15:19

Киев готов продлить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени. Тут инициатива на стороне ЕС», — сказал он.

Вчера 14:52

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1400 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе два танка (среди них один Abrams), две пусковые установки РСЗО HIMARS, артиллерийская система М777, РСЗО «Град», САУ «Акация», две САУ «Гвоздика».

Вчера 14:51

Минобороны сообщило, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на купянском направлении улучшено тактическое положение, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Макеевки, Ивановки, Чугуновки и Синьковки;
  • на донецком направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Максимильяновка;
  • на авдеевском направлении заняты более выгодные рубежи и позиции, нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи, Розовка;
  • на южнодонецком направлении нанесены удары по позициям двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное, Владимировка, Водяное;
  • на херсонском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Пятихатки.
Вчера 14:06

Минобороны сообщило, что около 13:30 над территорией Брянской области был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Вчера 13:38

Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с новыми людьми на Украине возможны, когда они признают реалии, сложившиеся на земле. Действующая власть, по его мнению, вести конструктивные переговоры не сможет.

Вчера 13:27

Дмитрий Медведев заявил, что главное богатство на Украине — это люди. «Мы не стремимся получить в свое распоряжение несметные сокровища «незалежной» — пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода, великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что, — это люди», — сказал он.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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