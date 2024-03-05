Скандал с утечкой разговора офицеров Вооруженных сил Германии «возродил раскол» между Берлином и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО.

Официальные лица военного блока выразили обеспокоенность по поводу «небрежной оперативной безопасности», которая привела к утечке. Инцидент «вызвал раздражение» французов и британцев, но на официальном уровне союзники специально преуменьшают важность опубликованной информации «для сохранения единства», отмечает агентство.