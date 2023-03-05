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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 375-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:44
Воздушную тревогу объявили на востоке Украины. Сигналы прозвучали в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
 
09:14
Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок войск в зоне специальной военной операции. По данным министерства, особое внимание Шойгу обратил «на создание необходимых условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особое внимание было уделено работе медицинских и тыловых подразделений».
08:49
NBC узнал об испытаниях на симуляторах для пилотов ВСУ в США. 
В Штаты прибыли первые украинские летчики, чтобы определить, сколько времени потребуется для их обучения управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16, сообщает телеканал. 
08:48
Минобороны России сообщило об открытии телефонной горячей линии по вопросам военной операции на Украине.

«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Горячую линию 122 запустили 22 сентября прошлого года, на следующий день после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.
 
Вчера 21:56

Украина должна получить от Запада истребители и принятие соответствующего решения является лишь вопросом времени, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить», — заявил он. Кариньш добавил, что Латвия поставила бы Украине истребители, если бы они у нее были.

Вчера 20:42
Украина получит от Британии 28 танков Challenger 2, а не 14, как было обещано ранее, также Великобритания существенно увеличила продолжительность военных тренировок для украинских военнослужащих в Британии — в 2,5 раза.
Вчера 20:14
Число погибших после падения ракеты С-300 на пятиэтажный жилой дом в Запорожье увеличилось до 11 человек, сообщило МЧС Украины. Ракета упала на дом 2 марта.
Вчера 19:24

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлена группа мужчин. Один из них называет себя мобилизованным из Оренбургской области и говорит, что сначала военным обещали зачислить их в тероборону, а по приезде в ДНР их записали в штурмовики. Укомплектованы бойцы не были, утверждает мужчина: «Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов предоставлено не было». Позже другой мужчина на видео говорит, что их «передали в ДНР».

Вчера 18:46

Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название — Бахмут) свидетельствует о «шатком положении», в котором оказались украинские войска. Об этом в колонке для The New York Times пишет обозреватель Марк Сантора.

Автор статьи признает, что, несмотря на сопротивление ВСУ, которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, «которые поставили под угрозу все важные дороги, ведущие в город и из него».

По словам журналиста, российские войска стремятся полностью отрезать снабжение ВСУ, и в настоящее время остаются лишь две дороги, по которым еще можно проехать. При этом одна их них — трасса на Часов Яр — регулярно обстреливается.

Вчера 17:17

Video

Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск, он заслушал доклады по обеспечению войск вооружением, военной техникой и припасами, сообщило Минобороны. Обсуждалась и организация боевой подготовки резерва.

Вчера 17:07

Курская область «получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», сообщил губернатор Роман Старовойт. Он провел заседание, на котором обсудил с Минобороны, ФСБ и другими силовыми структурами ситуацию на границе. «Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность», — также сказал Старовойт.

Вчера 16:16

Год назад в Уголовный кодекс была введена ответственность за фейки о Вооруженных силах России. Часть дел поступили в суды, и, по подсчетам РБК на основе судебной статистики, минимум 27 обвиняемым по 207.3 УК уже был оглашен приговор. На сайтах судов на момент выхода материала опубликованы тексты судебных актов девяти дел — РБК изучил описательно-мотивировочные части этих приговоров — за что приговаривают по этой статье.

Вчера 16:05

Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза и «Большой семерки», а ее импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню» 2020 года, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломатический источник ЕС. Несмотря на экспортные ограничения ЕС против «сотен товаров и технологий», Россия по-прежнему получает большинство необходимых ей товаров, в большей степени за счет реэкспорта из стран СНГ и Китая. «Блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает в этом плане от США», — говорится в статье.

Вчера 14:03

Дмитрий Медведев счел сообщение о переговорах по строительству на Украине танкового завода совместно с Германией «примитивным троллингом киевского режима». «Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал он.

Вчера 13:56

Белгородскую область снова обстреляли — в приграничном селе Бутырки снаряды упали на территорию школы. Пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.

Вчера 13:30

Сводка Минобороны России:

  • на купянском направлении западная группировка войск нанесла поражение ВСУ у Новоселовского (ЛНР), Гряниковки, Тимковки и Табаевки (Харьковская область), потери Украины оцениваются в 90 военных;
  • на краснолиманском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ у Яполовки (ДНР), Червонопоповки и Кузьмино (ЛНР). По оценке Минобороны, Украина потеряла до 150 человек, уничтожена украинская РСЗО «Град»;
  • на донецком направлении потери ВСУ составили до 490 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БМП, гаубицы и система М777;
  • на южнодонецком и запорожском направлениях Украина за сутки потеряла до 80 военных, один танк, две гаубицы Д-20;
  • на херсонском направлении убиты свыше 70 украинских военных, уничтожены М777 и гаубица Д-30;
  • в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях сбиты три украинских вертолета Ми-8.
Вчера 12:59

Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой и поблагодарил ее за поддержку Украины. «Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — написал президент Украины о встрече.

Вчера 12:37

Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет «многообещающие» переговоры с властями Украины по строительству на территории страны танкового завода. Возведение завода обойдется в примерно €200 млн, его планируемая мощность — до 400 основных боевых танков типа Panther в год, решение может быть принято уже в ближайшие два месяца.

Rheinmetall выпускает танки Leopard и Panther KF51, боевые машины пехоты Lynx, Marder и Puma, самоходную гаубицу PzH 2000.

Вчера 11:42

ВСУ обстреляли территории Глушковского района Курской области, из-за этого в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.

Вчера 10:50

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что сегодня флот будет проводить тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. «Если услышите громкие звуки, не волнуйтесь», — обратился он к жителям города.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
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