Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 375-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
В Штаты прибыли первые украинские летчики, чтобы определить, сколько времени потребуется для их обучения управлению боевыми самолетами, в том числе истребителями F-16, сообщает телеканал.
«В Минобороны открывается дополнительный номер горячей линии по вопросам проведения специальной военной операции — 117. Также информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу можно получить, позвонив на единый номер информационно-справочной службы — 122», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. Горячую линию 122 запустили 22 сентября прошлого года, на следующий день после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Украина должна получить от Запада истребители и принятие соответствующего решения является лишь вопросом времени, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
«Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители. Если украинцам нужны истребители, они должны их получить», — заявил он. Кариньш добавил, что Латвия поставила бы Украине истребители, если бы они у нее были.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер обратился в военную прокуратуру после жалоб мобилизованных, которые находятся в зоне спецоперации.
В соцсетях ранее появилось видео, на котором запечатлена группа мужчин. Один из них называет себя мобилизованным из Оренбургской области и говорит, что сначала военным обещали зачислить их в тероборону, а по приезде в ДНР их записали в штурмовики. Укомплектованы бойцы не были, утверждает мужчина: «Ни аптечек, ни нормальных бронежилетов предоставлено не было». Позже другой мужчина на видео говорит, что их «передали в ДНР».
Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название — Бахмут) свидетельствует о «шатком положении», в котором оказались украинские войска. Об этом в колонке для The New York Times пишет обозреватель Марк Сантора.
Автор статьи признает, что, несмотря на сопротивление ВСУ, которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, «которые поставили под угрозу все важные дороги, ведущие в город и из него».
По словам журналиста, российские войска стремятся полностью отрезать снабжение ВСУ, и в настоящее время остаются лишь две дороги, по которым еще можно проехать. При этом одна их них — трасса на Часов Яр — регулярно обстреливается.
Шойгу провел совещание со своими заместителями в объединенной группировке войск, он заслушал доклады по обеспечению войск вооружением, военной техникой и припасами, сообщило Минобороны. Обсуждалась и организация боевой подготовки резерва.
Курская область «получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», сообщил губернатор Роман Старовойт. Он провел заседание, на котором обсудил с Минобороны, ФСБ и другими силовыми структурами ситуацию на границе. «Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности — единство с нашей армией и постоянная бдительность», — также сказал Старовойт.
Год назад в Уголовный кодекс была введена ответственность за фейки о Вооруженных силах России. Часть дел поступили в суды, и, по подсчетам РБК на основе судебной статистики, минимум 27 обвиняемым по 207.3 УК уже был оглашен приговор. На сайтах судов на момент выхода материала опубликованы тексты судебных актов девяти дел — РБК изучил описательно-мотивировочные части этих приговоров — за что приговаривают по этой статье.
Россия в целом успешно обходит санкции Евросоюза и «Большой семерки», а ее импорт в значительной степени вернулся к «довоенному уровню» 2020 года, рассказал Bloomberg высокопоставленный дипломатический источник ЕС. Несмотря на экспортные ограничения ЕС против «сотен товаров и технологий», Россия по-прежнему получает большинство необходимых ей товаров, в большей степени за счет реэкспорта из стран СНГ и Китая. «Блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает в этом плане от США», — говорится в статье.
Дмитрий Медведев счел сообщение о переговорах по строительству на Украине танкового завода совместно с Германией «примитивным троллингом киевского режима». «Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из «Калибров» и других пиротехнических устройств», — написал он.
Белгородскую область снова обстреляли — в приграничном селе Бутырки снаряды упали на территорию школы. Пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков.
Сводка Минобороны России:
- на купянском направлении западная группировка войск нанесла поражение ВСУ у Новоселовского (ЛНР), Гряниковки, Тимковки и Табаевки (Харьковская область), потери Украины оцениваются в 90 военных;
- на краснолиманском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ у Яполовки (ДНР), Червонопоповки и Кузьмино (ЛНР). По оценке Минобороны, Украина потеряла до 150 человек, уничтожена украинская РСЗО «Град»;
- на донецком направлении потери ВСУ составили до 490 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк, три БМП, гаубицы и система М777;
- на южнодонецком и запорожском направлениях Украина за сутки потеряла до 80 военных, один танк, две гаубицы Д-20;
- на херсонском направлении убиты свыше 70 украинских военных, уничтожены М777 и гаубица Д-30;
- в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях сбиты три украинских вертолета Ми-8.
Владимир Зеленский встретился во Львове с президентом Европарламента Робертой Метсолой и поблагодарил ее за поддержку Украины. «Украина стремится как можно быстрее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии и начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году», — написал президент Украины о встрече.
Крупнейший немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет «многообещающие» переговоры с властями Украины по строительству на территории страны танкового завода. Возведение завода обойдется в примерно €200 млн, его планируемая мощность — до 400 основных боевых танков типа Panther в год, решение может быть принято уже в ближайшие два месяца.
Rheinmetall выпускает танки Leopard и Panther KF51, боевые машины пехоты Lynx, Marder и Puma, самоходную гаубицу PzH 2000.
ВСУ обстреляли территории Глушковского района Курской области, из-за этого в поселке Краснооктябрьский и в селе Волфино нет света, сообщил губернатор Роман Старовойт. Пострадавших нет. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил, что сегодня флот будет проводить тренировки расчетов ПВО с боевыми упражнениями. «Если услышите громкие звуки, не волнуйтесь», — обратился он к жителям города.