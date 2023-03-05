Второй за неделю приезд командующего Сухопутными войсками Украины генерала Александра Сырского в Артемовск (украинское название — Бахмут) свидетельствует о «шатком положении», в котором оказались украинские войска. Об этом в колонке для The New York Times пишет обозреватель Марк Сантора.

Автор статьи признает, что, несмотря на сопротивление ВСУ, которые «цепляются за свои позиции в разрушенном городе», в последнее время российским силам удалось добиться успехов, «которые поставили под угрозу все важные дороги, ведущие в город и из него».

По словам журналиста, российские войска стремятся полностью отрезать снабжение ВСУ, и в настоящее время остаются лишь две дороги, по которым еще можно проехать. При этом одна их них — трасса на Часов Яр — регулярно обстреливается.