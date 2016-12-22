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Церемония вручения премии «Оскар». Как это было
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Общество, 05 мар, 02:30
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Церемония вручения премии «Оскар». Как это было
В Лос-Анджелесе завершилась церемония вручения премии «Оскар». РБК в режиме текстовой онлайн-трансляции следил за тем, кто получил главную кинонаграду.
Фото: Gary Hershorn / Reuters
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05.03 08:07

Мы завершаем нашу трансляцию.

Спасибо, что были с нами этой ночью!

05.03 07:51

Победители 90-й премии «Оскар»:

  • Лучший фильм — «Форма воды»
  • Лучшая актриса — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»)
  • Лучший актер — Гэри Олдмен («Темные времена»)
  • Лучший актер второго плана — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Эллисон Дженни​ («Тоня против всех»)
  • Лучший режиссер — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
  • Лучший адаптированный сценарий — Джеймс Айвери («Зови меня своим именем»)
  • Лучший оригинальный сценарий — Джордан Пил («Прочь»)
  • Лучший оператор — Роджер Дикинс («Бегущий по лезвию 2049»)
  • Лучший монтаж — Ли Смит («Дюнкерк»)
  • Лучший документальный фильм — «Икар» (Брайан Фогель)
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Рай — это пробка на 405-м шоссе» (Фрэнк Стифел)
  • Лучший короткометражный игровой фильм — «Немое дитя» (Крис Овертон, Рэйчел Шентон)
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «Дорогой баскетбол»
  • Лучший анимационный фильм — «Тайна Коко»
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Фантастическая женщина» (Чили, Себастьян Лелео)
  • Лучшие визуальные эффекты — «Бегущий по лезвию 2049»
  • Лучший грим и прически — «Темные времена»
  • Лучшие костюмы — Марк Бриджес («Призрачная нить»)
  • Лучший дизайн фильма — «Форма воды»
  • Лучший монтаж звука — Алекс Гибсон («Дюнкерк»)
  • Лучшее сведение звука — «Дюнкерк»
  • Лучшая песня — Remember Me («Тайна Коко»)
  • Лучший саундтрек — Александр Депла («Форма воды»)
05.03 07:49
А водный мотоцикл получает Марк Бриджес — автор костюмов для фильма «Призрачная нить», который уложился в своей благодарственной речи в 36 секунд.
05.03 07:48
На сцене собирается вся команда, которая работала над картиной. Дель Торо проверяет конверт и начинает рассказывать о своем детстве в Мексике. Он посвящает свою награду всем молодым режиссерам.
05.03 07:45

Победитель — «Форма воды», Гильермо дель Торо и Джей Майлз Дейл

Мелодрама Гильермо дель Торо, заявленная сегодня в 13 номинациях и получившая четыре награды, рассказывает историю любви немой уборщицы секретной лаборатории Элайзы и необычного существа-амфибии, которого изучают в этой лаборатории в разгар холодной войны. Элайза случайно узнает, что существо собираются убить, и начинает операцию по его спасению.

05.03 07:41

На сцене — Уоррен Битти и Фэй ​Данауэй.

Они объявляют номинантов:

  • «Призрачная нить»
  • «Дюнкерк»
  • «Форма воды»
  • «Леди Бёрд»
  • «Темные времена»
  • «Зови меня своим именем»
  • ​«Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»
  • «Секретное досье»
  • «Прочь»
05.03 07:41
И последняя номинация — «Лучший фильм» (пока Киммел сетует, что он не женщина).
05.03 07:36
«Я очень волнуюсь, думаю, примерно так себя чувствуешь, когда выигрываешь Олимпийские игры», — говорит Макдорманд. Она благодарит Макконаха — говорит, что они анархисты, которым очень хорошо работать вместе, — а также сестру и мужа. И просит встать всех женщин и девушек, которые номинированы сегодня.
05.03 07:33

Победительница — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»)

Для 60-летней Макдорманд эта номинация на «Оскар» пятая в карьере, в том числе третья за лучшую женскую роль второго плана. Статуэтка за лучшую женскую роль у Макдорманд тоже есть: в 1997 году академики высоко оценили ее работу в картине братьев Коэн «Фарго». Кстати, актриса — жена Джоэла Коэна, с которым познакомилась на съемках его дебютного фильма «Просто кровь». «Три билборда» уже принесли Макдорманд «Золотой глобус».

05.03 07:29

Номинация «Лучшая женская роль».

Вручают премию Джоди Фостер и Дженнифер Лоуренс. Фостер на костылях: отшучивается, что занималась стриптизом, там и повредила ногу.

Номинанты:

  • Фрэнсис Макдорманд «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»
  • Мерил Стрип «Секретное досье»
  • Сирша Ронан «Леди Бёрд»
  • Марго Робби «Тоня против всех​»
  • Салли Хокинс «Форма воды»
05.03 07:26

Олдмен благодарит академию и тех, с кем успел подружиться за то время, что живет в США. «Кино — это сила, которая поглотила меня, молодого парня из Лондона, и подарила надежду и силу», — говорит теперь уже лауреат премии «Оскар».

Актер точно не получит водный мотоцикл за самую короткую речь, но зато у него теперь есть «Оскар» и он может говорить сколько хочет.

В заключение Олдмен благодарит свою маму, которой уже 99 лет, и просит ее поставить чайник, так как спешит с «Оскаром» домой.

05.03 07:24
Победитель — Гэри Олдмен («Темные времена»)

Трудно поверить, но это первый «Оскар» Олдмена, хотя нынешняя номинация вторая. В 2012 году академики выдвинули его на премию за роль британского агента в фильме «Шпион, выйди вон!», но статуэтка ушла Жану Дюжардану за роль в немом кино «Артист». За лучшую мужскую роль в «Темных временах» актер уже получил «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров.

В 1997 году Олдмен снял драму «Не глотать» по собственному сценарию. Частично автобиографический фильм получил две премии BAFTA, а также участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

05.03 07:20

Сейчас будет награждение в номинации «Лучший актер». Премию вручают потрясающие Джейн Фонда и Хелен Миррен.

Номинанты:

  • Гэри Олдмен «Темные времена»
  • Дэниел Калуя «Прочь»
  • Тимоти Шаламе «Зови меня своим именем»
  • Дэниел Дэй-Льюис «Призрачная нить»
  • Дензел Вашингтон «Роман Израэл, Esq.»
05.03 07:16

И никаких неожиданностей:

победитель — Гильермо дель Торо («Форма воды»)

«Я иммигрант, как и многие из вас, и последние 25 лет жил в стране, которую мы сделали своей», — говорит дель Торо и благодарит студию, поверившую в его идею и давшую снять фильм.

Это первая статуэтка для дель Торо. В 2007 году он номинировался на «Оскар» за фильм «Лабиринт Фавна» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».

05.03 07:14

На сцене Эмма Стоун. Она представляет номинантов в категории «Лучший режиссер»:

  • Кристофер Нолан «Дюнкерк»
  • Джордан Пил «Прочь»
  • Грета Геринг «Леди Бёрд»
  • Пол Томас Андерсон «Призрачная нить»
  • ​Гильермо дель Торо «Форма воды»
05.03 07:14

Многих киноманов наверняка интересует, во сколько обходится церемония вручения «Оскара». По данным издания Variety, в 2014 году она стоила $40,8 млн, а по сведениям The Hollywood Reporter, в 2012-м бюджет составлял $38,3 млн. Причем от $15 тыс. до $25 тыс. тогда пришлось на гонорар ведущему, $100 тыс. — в качестве вознаграждения продюсерам, $250 тыс. — на охрану мероприятия, а $1,8 млн — на Губернаторский бал.

05.03 07:06

Грустный момент: на церемонии вспоминают всех актеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов и прочих представителей творческих профессий, имеющих отношение к кинематографу и ушедших от нас в прошлом году. Среди них — Чак Берри, Джон Херд, Роджер Мур, Джерри Льюис.

Ролик показывают под аккомпанемент Эдди Веддера, который исполняет песню умершего в прошлом году Тома Петти Room At The Top.

05.03 07:02

Номинация «Лучшая песня»

Победитель — Remember Me («Тайна Коко») 

Авторы этой песни Роберт и Кристен Андерсон-Лопес когда-то получили «Оскар» за песню Let It Go из «Холодного сердца». Таким образом, это второй «Оскар» для авторов песни и для «Тайны Коко».

05.03 07:01

Победитель — Александр Депла («Форма воды»)

Для композитора этот «Оскар» второй. Первый он получил за музыку к «Отелю «Будапешт».

05.03 06:58
Кристофер Уокен, лауреат «Оскара» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в 1982 году, вручит приз лучшему композитору.
Теги: Американская киноакадемия , «Оскар»
Авторы: Юлия Сапронова, Наталья Демченко.
При участии: Анна Ким.
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