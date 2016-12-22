Церемония вручения премии «Оскар». Как это было

Мы завершаем нашу трансляцию.
And that's a wrap on the 90th Annual Academy Awards! #Oscars pic.twitter.com/9LWKwLnnJD— Channel 9 (@Channel9) 5 марта 2018 г.
Спасибо, что были с нами этой ночью!
Победители 90-й премии «Оскар»:
"This is the door. Kick it open and come in." - @RealGDT to young filmmakers during his Best Picture acceptance speech #Oscars pic.twitter.com/bU3MBrOueu— Variety (@Variety) 5 марта 2018 г.
Победитель — «Форма воды», Гильермо дель Торо и Джей Майлз Дейл
#Oscars: @ShapeOfWater wins Best Picture https://t.co/O3ulJx7OFp pic.twitter.com/YEZYku20dX— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
Мелодрама Гильермо дель Торо, заявленная сегодня в 13 номинациях и получившая четыре награды, рассказывает историю любви немой уборщицы секретной лаборатории Элайзы и необычного существа-амфибии, которого изучают в этой лаборатории в разгар холодной войны. Элайза случайно узнает, что существо собираются убить, и начинает операцию по его спасению.
На сцене — Уоррен Битти и Фэй Данауэй.
JUST IN: “The Shape of Water” wins the #Oscar for Best Picture. https://t.co/KyJELjJlTS #Oscars pic.twitter.com/TxGA3fyQA7— ABC News (@ABC) 5 марта 2018 г.
Они объявляют номинантов:
Победительница — Фрэнсис Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури»)
Winner of Best Actress in a Leading Role, Frances McDormand, acknowledges all female nominees at the 90th Annual Academy Awards. #Oscars pic.twitter.com/MSqLQ664Zh— Channel 9 (@Channel9) 5 марта 2018 г.
Для 60-летней Макдорманд эта номинация на «Оскар» пятая в карьере, в том числе третья за лучшую женскую роль второго плана. Статуэтка за лучшую женскую роль у Макдорманд тоже есть: в 1997 году академики высоко оценили ее работу в картине братьев Коэн «Фарго». Кстати, актриса — жена Джоэла Коэна, с которым познакомилась на съемках его дебютного фильма «Просто кровь». «Три билборда» уже принесли Макдорманд «Золотой глобус».
Номинация «Лучшая женская роль».
Вручают премию Джоди Фостер и Дженнифер Лоуренс. Фостер на костылях: отшучивается, что занималась стриптизом, там и повредила ногу.
Номинанты:
Олдмен благодарит академию и тех, с кем успел подружиться за то время, что живет в США. «Кино — это сила, которая поглотила меня, молодого парня из Лондона, и подарила надежду и силу», — говорит теперь уже лауреат премии «Оскар».
Актер точно не получит водный мотоцикл за самую короткую речь, но зато у него теперь есть «Оскар» и он может говорить сколько хочет.
В заключение Олдмен благодарит свою маму, которой уже 99 лет, и просит ее поставить чайник, так как спешит с «Оскаром» домой.
Best Actor Gary Oldman thanks his 99-year-old mother: «Put the kettle on. I'm bringing Oscar home.» https://t.co/WEehgSZAgR #Oscars pic.twitter.com/NOa4fFO5HQ— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
Трудно поверить, но это первый «Оскар» Олдмена, хотя нынешняя номинация вторая. В 2012 году академики выдвинули его на премию за роль британского агента в фильме «Шпион, выйди вон!», но статуэтка ушла Жану Дюжардану за роль в немом кино «Артист». За лучшую мужскую роль в «Темных временах» актер уже получил «Золотой глобус» и Премию Гильдии актеров.
В 1997 году Олдмен снял драму «Не глотать» по собственному сценарию. Частично автобиографический фильм получил две премии BAFTA, а также участвовал в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.
Сейчас будет награждение в номинации «Лучший актер». Премию вручают потрясающие Джейн Фонда и Хелен Миррен.
Номинанты:
И никаких неожиданностей:
победитель — Гильермо дель Торо («Форма воды»)
.@RealGDT wins Best Director at the #Oscars: "I am an immigrant" https://t.co/WEehgSZAgR pic.twitter.com/UHYBEX2Bht— Hollywood Reporter (@THR) 5 марта 2018 г.
«Я иммигрант, как и многие из вас, и последние 25 лет жил в стране, которую мы сделали своей», — говорит дель Торо и благодарит студию, поверившую в его идею и давшую снять фильм.
Это первая статуэтка для дель Торо. В 2007 году он номинировался на «Оскар» за фильм «Лабиринт Фавна» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший фильм на иностранном языке».
На сцене Эмма Стоун. Она представляет номинантов в категории «Лучший режиссер»:
Многих киноманов наверняка интересует, во сколько обходится церемония вручения «Оскара». По данным издания Variety, в 2014 году она стоила $40,8 млн, а по сведениям The Hollywood Reporter, в 2012-м бюджет составлял $38,3 млн. Причем от $15 тыс. до $25 тыс. тогда пришлось на гонорар ведущему, $100 тыс. — в качестве вознаграждения продюсерам, $250 тыс. — на охрану мероприятия, а $1,8 млн — на Губернаторский бал.
Грустный момент: на церемонии вспоминают всех актеров, режиссеров, сценаристов, музыкантов и прочих представителей творческих профессий, имеющих отношение к кинематографу и ушедших от нас в прошлом году. Среди них — Чак Берри, Джон Херд, Роджер Мур, Джерри Льюис.
Ролик показывают под аккомпанемент Эдди Веддера, который исполняет песню умершего в прошлом году Тома Петти Room At The Top.
In this touching tribute, we mourn the loss of the incredible artists who have recently passed. #Oscars pic.twitter.com/RKXQTWwOF5— Channel 9 (@Channel9) 5 марта 2018 г.
Номинация «Лучшая песня»
Победитель — Remember Me («Тайна Коко»)
Авторы этой песни Роберт и Кристен Андерсон-Лопес когда-то получили «Оскар» за песню Let It Go из «Холодного сердца». Таким образом, это второй «Оскар» для авторов песни и для «Тайны Коко».
Победитель — Александр Депла («Форма воды»)
Для композитора этот «Оскар» второй. Первый он получил за музыку к «Отелю «Будапешт».