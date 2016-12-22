Церемония вручения премии «Оскар». Как это было

Олдмен благодарит академию и тех, с кем успел подружиться за то время, что живет в США. «Кино — это сила, которая поглотила меня, молодого парня из Лондона, и подарила надежду и силу», — говорит теперь уже лауреат премии «Оскар».

Актер точно не получит водный мотоцикл за самую короткую речь, но зато у него теперь есть «Оскар» и он может говорить сколько хочет.

В заключение Олдмен благодарит свою маму, которой уже 99 лет, и просит ее поставить чайник, так как спешит с «Оскаром» домой.