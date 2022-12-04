Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 284-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное за ночь:
- Венгрия добилась освобождения от применения потолка цен на российскую нефть, сообщил глава МИД Петер Сийярто. По его мнению, Брюсселю «давно пора» осознать, что подобные ограничения вредят европейской экономике, а поставки энергоносителей нужно увеличить для снижения цен.
- Американская разведка ожидает снижения темпов боевых действий на Украине, заявила директор Нацразведки США Аврил Хейнс.
- Потенциальное утверждение Конгрессом США решения о временном финансировании правительства на 2023 финансовый год (начался 1 октября) может привести к остановке военной помощи Украине уже весной, опасаются высокопоставленные чиновники Пентагона, пишет Politico со ссылкой на источники.
Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске заявил, что Вооруженные силы двух стран проходят подготовку к отражению возможно агрессии извне «как единая группировка, единая армия».
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения военных действий на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Об этом он сказал в интервью TF1 и LCI по итогам визита в США.
«Это будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — пояснил французский лидер.
Мобилизация завершена и по этому поводу нет новой информации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Никакой информации на этот счет нет, вы знаете все соответствующие слова президента о том, что она завершена», — сказал он.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, сообщает городская администрация.
Брифинг Минобороны России:
- ВС предотвратили попытку ВСУ атаковать на купянском направлении, уничтожено до 60 украинских военных; остановлены попытки ВСУ восстановить положение войск на донецком направлении, за сутки уничтожено до 60 украинских военных; российские войска пресекли попытку ВСУ атаковать на краснолиманском направлении, уничтожив более 30 военных и автомобиль «Козак»; штурмовая авиация и артиллерия остановили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
- ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР; в районе населенного пункта Краматорск ДНР поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников
- средства ПВО перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ЛНР и ДНР, сбиты 10 украинских беспилотников; в Запорожской и Харьковской областях уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
Информация о мобилизации в Запорожской области или оставлении российскими военными Полог и подготовке эвакуации из Васильевки — ложь, заявил врио главы региона Евгений Балицкий. Он призвал «смело выбрасывать в мусор» повестку в случае ее получения, срывать объявления об эвакуации в общественных местах и сообщать в правоохранительные ведомства о людях, которые распространяют такие сведения. «В очередной раз хочу акцентировать: никакой мобилизации в Запорожской области нет, никакие повестки жителям региона приходить не могут», — указал он.
Россия купила более сотни танкеров для продажи нефти и поставок в Индию, Китай и Турцию на фоне западных санкций, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных судовых брокеров. В реестрах выросло число неназванных или новых покупателей, как правило, танкерам 12-15 лет, их планируется списать в ближайшие несколько лет, рассказал изданию руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх. Аналитики считают, что Москве понадобится «ошеломительное» число судов для сохранения прежних объемов экспорта.
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных сервисов, отслеживающих оповещения.
Тревогу в Днепропетровской области отменили в 9:57, а в Харьковской — в 9:59.
Эстония закупит у США HIMARS. Общая стоимость контракта составляет более $200 млн.
«[Испания] поддерживает [Украину]: гуманитарная помощь и помощь в области безопасности будут продолжаться. Больше наших солдат будут тренироваться в [Испании]», — рассказал он.
Заявление президента США Джозефа Байдена о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию на Украине не означает изменения позиции США, заявил на брифинге координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters. По его словам Байден не намерен говорить с президентом России «прямо сейчас», поскольку только президент Украины Владимир Зеленский может быть инициатором переговоров по мирному урегулированию. В то же время Вашингтон не считает, что Зеленский в настоящее время готов к таким переговорам, отметил Кирби.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство «приближается» к соглашению между Украиной и Россией относительно зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. «Мы приближаемся к тому, что может быть приемлемым (в качестве условий соглашения. — РБК)», — заявил России в интервью Bloomberg.
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности, основной темой обсуждения стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны, сообщил Кремль. «В качестве основной темы рассматривалась подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности России», — говорится в сообщении.
Также на совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития страны и международные вопросы.
В Одессе на пересечении улиц Прохоровской и Мясоедовской произошел взрыв, сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции. Пострадали семь человек, в том числе пятеро полицейских, их госпитализировали. «По предварительным данным, патрульные полицейские остановили автомобиль по улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв», — указано в сообщении полиции Одесской области.
На место происшествия прибыли следователи, криминалисты и взрывотехники, причины взрыва устанавливаются.