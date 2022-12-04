Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил подумать о том, что будет после завершения военных действий на Украине, говоря о новой архитектуре безопасности и гарантиях для России. Об этом он сказал в интервью TF1 и LCI по итогам визита в США.

«Это будет частью факторов мира, и поэтому мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — пояснил французский лидер.