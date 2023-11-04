Представители США и Европы «начали спокойно» обсуждать с украинскими властями возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться для урегулирования конфликта, рассказали NBC нынешний и бывший высокопоставленные американские чиновники, знакомые с ходом дискуссий.

По их словам, некоторые обсуждения состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей стран, поддерживающих Украину. Собеседники телеканала отмечают, что переговоры начались на фоне опасений среди властей США и Европы по поводу того, что конфликт «зашел в тупик», и способности продолжать оказывать помощь Украине.