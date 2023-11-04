Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 619-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Пакеты военной помощи США Украине стали меньше, чтобы Вашингтон мог оказывать поддержку Киеву на протяжении более длительного времени, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. По ее словам, это связано с истощением выделенных на это средств, пока конгресс не принял решения о финансировании поддержки Украины.
В районе Курска работает ПВО, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Средства ПВО в ночь на 4 ноября уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над территориями российских регионов, сообщило Минобороны России.
Представители США и Европы «начали спокойно» обсуждать с украинскими властями возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, вероятно, придется отказаться для урегулирования конфликта, рассказали NBC нынешний и бывший высокопоставленные американские чиновники, знакомые с ходом дискуссий.
По их словам, некоторые обсуждения состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей стран, поддерживающих Украину. Собеседники телеканала отмечают, что переговоры начались на фоне опасений среди властей США и Европы по поводу того, что конфликт «зашел в тупик», и способности продолжать оказывать помощь Украине.
Минюст вновь расширил реестр иноагентов, в него включены журналисты Андрей Солдатов, Дмитрий Губин и Дмитрий Еловский.
Соединенные Штаты выделяют Украине новый пакет помощи на $125 млн, сообщила пресс-служба Министерства обороны США. Пентагон подчеркивает, что выделение военной поддержки Киеву Вашингтон считает «разумной инвестицией».
«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — говорится в заявлении.
В состав нового пакета помощи Киеву вошли ракеты для зенитных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для противотанковых комплексов, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, снаряды калибра 105 и 155 мм, более 3 млн патронов, противопехотные мины Claymore и 12 грузовиков для перевозки тяжелой техники.
Минобороны России сообщило, что около 19.00 мск над территорией Белгородской области был уничтожен беспилотник самолетного типа.
США ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь «представителям российской элиты» в обходе финансовых ограничений. Об этом сообщается в заявлении госдепартамента.
Издание Klymenko Time сообщило, что на Запорожском направлении погиб бывший военный комиссар Хмельницкой области Владимир Возной, которого в августе уволили с должности и отправили в действующую армию после обвинений в коррупции.
Сенатор от Херсонской области Константин Басюк заявил, что в результате обстрела населенного пункта Чаплинка со стороны ВСУ погибли семь мирных жителей, еще семь получили ранения. По его словам, снаряды попали в пенсионный фонд и центр занятости.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины села Локоть Рыльского района. «Никто из жителей не пострадал. В одном из домовладений повреждена хозяйственная постройка», — написал он в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом сменил командующего Силами спецопераций. Вместо Виктора Хоренко (находился на этой должности с июля прошлого года) на пост назначен Сергей Лупанчук.
Владимир Путин заявил, что России пришлось начать СВО, потому что на нее напали. Пришлось «расчехлить автомат», - сказал он.
Если бы отношения России и Украины складывались «нормально», не было бы переворотов на Украине, то не было бы и необходимости возвращать Крым, заявил Владимир Путин.
"Если бы у нас складывались отношения с братской Украиной нормально, по-современному, в голову никому бы не пришло предпринимать действия, связанные с Крымом», — сказал он.
А в текущей ситуации, уверяет президент, у России не было никакой альтернативы предпринятым действиям.
Те, кто заявлял о необходимости «победить Россию на поле боя», теперь «заговорили по-другому», уверен Владимир Путин.
«В военном плане — вот, надо победить Россию на поле боя. Теперь уже по-другому поют, по-другому говорят. Это не значит, что мы должны вести себя агрессивно, это значит, что мы должны быть во всех смыслах этого слова суверенными, независимыми», — сказал президент на встрече с новым составом Общественной палаты.
Владимир Путин заявил, что «не было никакой Украины» в составе Российской империи.
Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении были нанесены удары по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества, а также по командно-наблюдательным пунктам в районе Серебрянки.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. «Один снаряд неустановленного образца прилетел на территорию промышленного предприятия. По предварительной информации, есть трое пострадавших. У двоих мужчин осколочные ранения нижних конечностей», - сообщил он в Telegram.
Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские подразделения отразили атаку 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в районе Синьковки. Были уничтожены три переправы через реку Оскол, нанесены удары по пунктам управления в районах Петропавловки и Куриловки. Среди уничтоженной военной техники упомянуты в том числе РСЗО «Ураган», САУ «Гвоздика», САУ AS-90, САУ Krab.