Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 193-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
- Власти Энергодара, находящегося под контролем российских военных, сообщили о попадании снаряда в стену одного из энергоблоков Запорожской АЭС. В Энергодаре отметили, что радиационный фон в норме. Украинский «Энергоатом» при этом сообщает об отключении пятого энергоблока ЗАЭС.
- Украинцам на подконтрольных российским военным территориях может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией за участие в референдумах, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
- Стоимость элитного жилья в Лондоне упала почти на 18% относительно пика 2014 года на фоне оттока российских покупателей из-за санкций, пишет FT.
- Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. По их итогам турецкая сторона сообщила, что Эрдоган предложил посредничество Анкары в ситуации вокруг Запорожской АЭС. В сообщении Кремля об этом не сказано, хотя из него и следует, что тема ЗАЭС обсуждалась.
В Новой Каховке сработала система ПВО, сообщили в военно-гражданской администрации города. «Было два воздушных хлопка», — цитирует сообщение администрации ТАСС.
27 августа президент Владимир Путин подписал указ о пенсиях и социальных выплатах гражданам ДНР, ЛНР и Украины. Они распространяются на тех, кто прибыл в России после 18 марта и не касаются людей, получивших статус беженца, отмечалось в документе.
Инженерные подразделения, обследовавшие аэропорт Мелитополя, обнаружили опасные предметы, часть из них была 3 сентября уничтожена, сообщил член главного совета ВГА Владимир Рогов.
Правительство Севастополя ответило на сообщения о взрывах в центр города. Оказалось, все дело в «Русская Трое». Это военно-исторический фестиваль, который открылся в городе сегодня.
«Массово начали появляться сообщения о взрывах в центре Севастополя. Сообщаем, что это звуки и дым от военной реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля «Русская троя», который сегодня проходит на Малаховом Кургане», — объяснили власти города.
У границ России находится более 50 подконтрольных Пентагону биолабораторий, утверждает начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. "При этом их деятельность сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний", - говорит он.
Финансируют США и биологические исследования на территории Украины, общие расходы Вашингтона на программы превысили $250 млн, продолжает Кириллов.
В подконтрольную России часть Запорожской области доставили образцы оборудования для проведения голосования, сообщила председатель избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
Она рассказала, что комиссия получила кабины для тайного голосования, прозрачные стационарные ящики для бюллетеней и пломбы к ним, а также переносные урны для выездного голосования. Скоро это оборудование поступит во все участковые избирательные комиссии, добавила Катющенко.
Подача энергии с Запорожской АЭС на подконтрольную Киеву территорию приостановлена «в связи с техническими сложностями», заявили в ВГА Энергодара. Там утверждают, что в результате обстрела со стороны украинских войск повреждена линия электропередач.
По данным администрации, пятый и шестой энергоблоки Запорожской АЭС находятся в рабочем состоянии, радиационный фон в норме.
В брифинге Минобороны России сообщило, что Украина продолжает попытки закрепиться на отдельных участках фронта, назвав эти попытки безуспешными. В Москве утверждают, что ВСУ за сутки потерял при этом 23 танка, 27 БМП, 14 других бронированных машин, 9 пикапов с пулеметами и более 230 военнослужащих.
- В Херсонской области российская авиация сбила два украинских Су-25, в Днепропетровской области — Миг-29.
- ВКС нанесли удар по пункту дислокации украинской ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в ДНР, потери Украины оценены в более ста человек.
- У Константиновки в ДНР атакованы пункты дислокации подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ, потери украинской стороны Минобороны оценило в 120 человек.
- За последние сутки удары нанесены по 53 артиллерийским подразделениям ВСУ.
- У Константиновки в ДНР уничтожена пусковая установка HIMARS. Уничтожены три ракеты «Точка-У» в Херсонской области, а также снаряды, в том числе для HIMARS.
По данным Минобороны, украинский десант пытался высадиться около 23:00 2 сентября. «<...> две группы катеров и моторных лодок общей численностью 42 единицы с десантом свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наtмников осуществили попытку высадки на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного», — говорится в сводке министерства.
Четыре Су-30 и два Ка-52 нанесли удары по украинскому десанту, уничтожены 20 катеров и лодок, остальные после этого развернулись и уплыли. Как утверждают в Москве, российская артиллерия нанесла удары по местам, где оставшиеся в живых десантники пытались выйти на берег.
Украинские потери Минобороны России оценило в 47 человек убитыми и 23 ранеными.
Рамзан Кадыров сообщил, что в Чечне сформировали 78-й мотострелковый полк имени Ахмата Кадырова, он входит в состав 42-й мотострелковой армии. Сегодня члены полка приступят к несению военной службы.
«На фоне проводимой специальной военной операции в Донбассе тысячи молодых людей выразили готовность присоединиться к огромному числу мужественных защитников, готовых, невзирая на риски и сложности, отстаивать целостность нашего государства. Желающих служить на благо Родины с каждым днем неуклонно растет», — сказал Кадыров.
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине. По сообщению Кремля, Эрдоган отметил конструктивную роль России в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС», стороны обсудили ход зерновой сделки.
Также Путин и Эрдоган поговорили о двусторонних отношениях России и Турции, а Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион сделал «еще один шаг к проведению реферндума» — областной избирком получил кабины для тайного голосования, а также ящик для бюллетеней и переносные урны для выездного голосования.
«В результате обстрела повреждены линии электропередач, имеются разрушения дорожного полотна. Среди населения пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы», — написал он.
По его словам, бригады РЭС приступят к восстановлению электрических сетей сразу после проверки безопасности нахождения на территории.
Для МАГАТЭ важно присутствие миссии экспертов на Запорожской АЭС на постоянной основе, заявил глава организации Рафаэль Гросси. По его словам, из присутствующих сейчас на станции шести инспекторов МАГАТЭ на, на следующей неделе на АЭС останутся двое.
Физическая целостность Запорожской АЭС нарушена из-за обстрелов, но большинство систем безопасности на станции работает относительно хорошо, она функционирует. Об этом заявил находящийся на АЭС в составе группы экспертов глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его цитируют ТАСС и «РИА Новости».
Пятый энергоблок Запорожской АЭС, отключенный из-за обстрелов, подключен к энергосети, сообщил в Telegram глава ВГА Энергодара Александр Волга. «Работа атомной станции проходит в штатном режиме. Пятый энергоблок подключен к сети. Радиационный фон в норме», — написал он.
Всего на АЭС шесть энергоблоков, но работают в настоящее время только два.
Российские военные сбили в районе Запорожской АЭС беспилотник с боевым зарядом, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию Энергодара, где расположена станция. Аппарат был сбит за несколько сотен метров от АЭС, заряд не взорвался, сообщил в свою очередь «Интерфакс».