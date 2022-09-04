Правительство Севастополя ответило на сообщения о взрывах в центр города. Оказалось, все дело в «Русская Трое». Это военно-исторический фестиваль, который открылся в городе сегодня.

«Массово начали появляться сообщения о взрывах в центре Севастополя. Сообщаем, что это звуки и дым от военной реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля «Русская троя», который сегодня проходит на Малаховом Кургане», — объяснили власти города.