В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные покинули Лисичанск вынужденно, решение было принято исходя из превосходства России по числу военной техники и бойцов, а также обусловлено желанием сохранить людей и ресурсы.

Президент Украины Владимир Зеленский при этом считает, что говорить о потере города пока рано, он также заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои.

О боях в Лисичанске накануне говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Минобороны сегодня утром объявило, что город окружен, а затем глава министерства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, «об освобождении Луганской Народной Республики». В сообщении Минобороны говорилось, что был установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.