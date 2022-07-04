Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 130-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные покинули Лисичанск вынужденно, решение было принято исходя из превосходства России по числу военной техники и бойцов, а также обусловлено желанием сохранить людей и ресурсы.
Президент Украины Владимир Зеленский при этом считает, что говорить о потере города пока рано, он также заявил, что в окрестностях Лисичанска продолжаются бои.
О боях в Лисичанске накануне говорил глава Чечни Рамзан Кадыров. Минобороны сегодня утром объявило, что город окружен, а затем глава министерства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, «об освобождении Луганской Народной Республики». В сообщении Минобороны говорилось, что был установлен полный контроль над Лисичанском и рядом близлежащих населенных пунктов.
Вклад ЕС в план по восстановлению Украины может превысить €500 млрд, пишет Bloomberg. Конференция по восстановлению страны начнется в швейцарском Лугано завтра, 4 июля. В ней примут участие по меньшей мере 40 стран и 20 международных организаций.
До начала боевых действий Украина тратила на содержание армии 156 млрд гривен ($5,28 млрд) в год, теперь же затраты выросли до 130 млрд грн в месяц ($4,4 млрд), рассказал украинский премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, весь месячный бюджет Украины составляет около 250 млрд гривен ($8,46 млрд), из них около 100 млрд грн ($3,39 млрд) поступают от налогов и таможни, таким образом стране нужно $4-5 млрд ежемесячно. Шмыгаль отметил, что Киеву активно помогают США, ЕС, МВФ и Всемирный банк. По его словам, власти могут прогнозировать ситуацию до конца года и понимают, как будут исполнять бюджет.
Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил о задержании российского судна с зерном после захода в турецкий порт. По его словам, судно перевозило украинское зерно. Власти России все обвинения в «краже» зерна отрицают.
СК завел уголовное дело после удара по Белгороду. Дело открыли по нескольким подпунктам ч.2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по предварительному сговору)
Западные страны делают ставку на продолжение боевых действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «России-1».
«Западные страны под руководством Вашингтона, говоря по-русски, не разрешают украинцам ни думать, ни говорить о мире», — сказал Песков.
По его мнению, востребованность в умиротворении ситуации снизилась, но в Москве считают, что она снова возобладает и снова настанет черед переговоров. «Украинцам предстоит понять еще раз все наши условия, они их прекрасно знают, согласиться на них, сесть за стол и просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», — добавил Песков.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удары по Белгороду и Курску «не просто согласованы с его западными кураторами, а скорее всего подсказаны ими». По ее мнению, это делается, чтобы Россия в ответ предприняла схожие действия.
«Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится», — сказала Захарова.
Шойгу доложил Путину об «освобождении» ЛНР.
«Установлен полный контроль над городом Лисичанск и рядом близлежащих населенных пунктов, наиболее крупные из которых Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее в ведомстве заявили, что военные замкнули «кольцо» вокруг Лисичанска, они Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку. Внутри Лисичанска идут бои, сообщали в Минобороны.
Брифинг Минобороны России:
- Минобороны заявило, украинская сторона использовала 3 ракеты «Точка-У» с кассетными боеприпасами для обстрела Белгорода, ракеты были перехвачены средствами ПВО, обломки одной из ракет упали на жилой дом.
- В Минобороны также заявили, что украинские военные запустили в сторону Курска два беспилотника Ту-143, начиненные взрывчаткой. Их уничтожили средства ПВО.
- Российские военные замкнули «кольцо» вокруг Лисичанска, они Верхнекаменку, Золотаревку и Белогоровку. Внутри Лисичанска идут бои.
- ВКС нанесли удар по базе иностранных наемников на окраине Николаева, погибли до 120 человек.
- В Харьковской и Николаевской областях сбиты два украинских Су-25. Кроме того, сбиты 10 беспилотников.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 229 самолетов, 134 вертолета, 1440 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплексов, 3893 танка и других боевых бронированных машин, 704 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3078 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3979 единиц специальной военной автомобильной техники.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Курский губернатор Роман Старовойт сообщил о минометном обстреле приграничного поселка Теткино. По его словам, основной удар пришелся на территорию близ сахарного завода, никто не пострадал. Кровля, окна и фасады нескольких домов повреждены, российские военные подавили атаку противника ответным огнем.
Вячеслав Гладков пообщался с жителями Белгорода. Одна из женщин спросила губернатора: «Скажите, как нам спать спокойно?». В ответ глава региона сказал, что «никак». «Все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб — мы на месте. Мы работали, работаем и будем работать <…>. То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что [такого] больше никогда не будет не могу», — ответил губернатор.
Он заявил, что власти берут на себя решение «всех вопросов».
Главное за ночь:
- Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и нескольких пострадавших. По его словам, частично разрушены 11 многоквартирных домов, в частном секторе частично разрушены не менее 39 жилых домов, из них 5 полностью. В ночь на 3 июля Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде.
- На подлете к Курску сбили два украинских беспилотника «Стриж», сообщил губернатор Роман Старовойт. Произошедшее в соседней Белгородской области он назвал атакой противника и выразил соболезнования родным и близким погибших.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил спецслужбам собрать информацию о гражданах страны, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. Он назвал их «врагами Белоруссии».
Лукашенко объяснил, зачем обсуждал с Путиным ядерное оружие. Президент Белоруссии подчеркивает, что «никакой это не ядерный шантаж».
«Этот тезис в переговорах и эта тема с президентом России появилась после того, как поляки обратились к американцам и попросили их привезти им ядерное оружие в Польшу. Тогда я президенту Путину сказал: почему мы делаем вид, что ничего не происходит? Мы долго консультировались и пришли к выводу, что мы должны быть готовы для того, чтобы в течение суток ответить зеркально им. Для этого надо подготовиться. И мы будем готовиться. Мы никому не угрожаем, никого не шантажируем. Мы свое оружие отдали туда, и я вправе попросить и потребовать у президента братской России сделать так, чтобы боялись переступить государственную границу Республики Беларусь. Что я и сделал», — сказал Лукашенко.
Президент США Джо Байден направил в конгресс США отчеты о присоединении Швеции и Финляндии в НАТО. Это обычный шаг: президент обязан информировать конгрессменов перед подписанием любого дополнения к Североатлантическому договору.