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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 466-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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09:50

За прошедшую ночь силы ПВО сбили 5 беспилотников в Крыму, еще 4 были заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — рассказал он.

На территории частного дома нашли еще один не взорвавшийся беспилотник.

09:01

Главное за ночь:

  • Ночью обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Много повреждений», — рассказал он. По его словам, в пунктах временного размещения находятся 4 тыс. человек.
  • В Джанкое на севере Крыма сбит дрон, в нескольких частных домах повреждены стекла, сообщил советник главы региона Олег Крючков.
  • Родители 300 детей из Шебекино, который подвергается участившимся обстрелам, заплатили за их перевозку в Воронежскую область, но поездка была плановой и не связана с ситуацией, заявил шебекинский мэр Владимир Жданов. Он добавил, что в СМИ «появилась информация о якобы платной эвакуации детей из Шебекинского городского округа».
  • При обстреле Мелитополя вечером 3 июня пострадали три человека, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.



     
Вчера 19:06

В Мелитополе прозвучала серия взрывов, сообщил член администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В городе прозвучала серия взрывов. Всего было около пяти взрывов. По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда», — написал он в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на местные власти также сообщает о работе ПВО в Бердянске — ВСУ предприняли попытку ракетного удара по городу. Шесть ракет сбиты.

Вчера 17:36

Владимир Путин открыт к обсуждению способов достижения целей России помимо специальной военной операции на Украине — если такой вариант возможен, он будет предпочтителен, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, с тем чтобы добиваться выполнения наших задач иными средствами, чем специальная военная операция. Если это будет возможно, это будет предпочтительно», — сказал он.

При этом, по словам Пескова, «страны коллективного Запада иного выхода в настоящий момент нам не оставляют». 

Вчера 15:34

Шебекино и окрестности остаются под обстрелом ВСУ с самого утра, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Погибли два человек, еще двое ранено.

В сводке за 2 июня Гладков сообщал о пяти погибших.

Вчера 15:03

Наиболее ожесточенные бои на донецком направлении ведутся в районе Марьинки и Авдеевки, говорится в сводке Минобороны.

Штурмовые группы отряда специального назначения «Ахмат» ведут бои в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса ведут бои в районе Авдеевки, заявили в ведомстве. 

Вчера 14:33

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана убедить президента России Владимира Путина вывести войска, подчеркнув, что надежды на то, что Киев уступит Москве, — «извращенная логика».

Кулеба ответил на слова венгерского премьера, призвавшего не допустить контрнаступления украинских войск. «Когда кто-то начинает говорить: «Не нужно контрнаступления, давайте переговоры», если вы так умны, то и убедите Путина вывести войска из Украины. И тогда не будет никакого контрнаступления», — сказал он. 

Вчера 14:00

Пять жителей Белгородской области погибли при обстрелах со стороны ВСУ за минувшие сутки, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Три человека погибли в Валуйском городском округе, в селе Соболевка.

Еще два человека погибли при обстреле Шебекинского городского округа. По этому округу украинские военные выпустили 371 боеприпас. Пострадали восемь человек, шесть госпитализированы. На территории города полностью отсутствуют электроснабжение и водоснабжение. 

Вчера 13:10

Командование российской группировки «Запад» наградило военнослужащих за мужество и героизм при отражении попытки прорыва украинских диверсантов в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщили в Минобороны.

«Военнослужащих, отразивших террористическую атаку киевского режима в Белгородской области, наградили на позициях подразделений. Среди награжденных военнослужащие-контрактники и проходящие военную службу по призыву», — говорится в сообщении.

Военным вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», а также ведомственные медали «За боевые отличия». Командование поблагодарило их «за личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий». 

Вчера 12:20

Украинские власти намерены закупить для вооруженных сил страны в этом году до 200 тыс. беспилотников, заявил CNN глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь. «Пока мы подписали контракты на покупку 2 тыс., и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется», — добавил он.

Для снабжения ВСУ дронами правительство Украины уже приняло стимулирующие меры для производителей в части налогообложения и послабления ограничений на импорт.

Вчера 11:41

Украина готова и проведет контрнаступление, но это займет определенное время и может дорого обойтись, заявил в интервью The Wall Street Journal украинский президент Владимир Зеленский.

Он сказал, что не знает, сколько времени займет контрнаступление. «Если честно, может произойти по-разному, совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — отметил Зеленский.

Украинский президент признал превосходство России в воздухе и сказал, что отсутствие защиты от российской авиации означает, что «большое количество солдат погибнет» в ходе контрнаступления. 

Вчера 11:12

У Украины есть «план Б» по продолжению экспорта зерна, если Россия выйдет из зерновой сделки, говорит министр сельского хозяйства страны Николай Сольский. По его словам, Киев готов предложить страховые гарантии компаниям, чтобы они продолжали поставки уже без участия России и уже создал для этого специальный страховой фонд в размере около $547 млн.

«Если нас полностью заблокируют, что почти произошло [уже] фактически, то перевозчики смогут пройти [через] этот коридор с гарантированной страховкой от нашего правительства», — пояснил Сольский

02.06 20:52

Журналисты из «недружественных» России государств не смогут посетить Петербургский международный экономический форум.

Дмитрий Песков сообщил, что «было принято решение не аккредитовать» их. Пресс-секретарь президента не уточнил причины такого решения.

02.06 20:31

Владимир Зеленский заявил о планах по производству на Украине собственных ракет ПВО.

«Обговорили на ставке все детали, касающиеся нашей ПВО и ее дальнейшего развития, поставок и производства на Украине необходимых ракет. Украинский воздушный щит должен быть обеспечен всем необходимым на постоянной основе», — сказал президент Украины в вечернем обращении к народу.

02.06 20:01

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Корочанском районе сработала ПВО.

«Осколками снаряда повреждена кровля частного жилого дома в селе Мелихово», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в селе Муром Шебекинского округа от прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом.

02.06 19:49

Правительство Белгородской области ввело запрет на движение транспорта на участках дорог Шебекинского городского округа. Запрет будет действовать до 30 июня.

Для движения закрыты следующие трассы:

  • Белгород — Шебекино — Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);
  • Шебекино — Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);
  • Шебекино — Неклюдово — Алексеевка (от Шебекино до Чураево);
  • Маслова Пристань — Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

На этих участках также запрещена стоянка автотранспорта.

Пассажирские автобусы, следовавшие через Шебекино, будут ездить в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

02.06 19:32

Автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми, подорвался на неизвестном взрывном устройстве в Богодуховском районе Харьковской области, сообщает государственная служба по ЧС Украины.

«37-летняя женщина погибла на месте. Мужчина, две девочки 12 и 15 лет, 12-летний мальчик получили тяжелые ранения», — сказано в сообщении.

02.06 19:06

Конфликт на Украине зашел в тупик, заявил главный переговорщик Китая по Украине Ли Хуэй. По его мнению, сторонам «будет непросто» собраться для продуктивных переговоров.

На поле боя сложилась неопределенная ситуация и высок риск эскалации конфликта, считает китайский дипломат. По его мнению, одной из двух сторон необходимо проявить инициативу для поиска решения.

Ли Хуэй в мае посетил Киев, Польшу, Францию, Германию, штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе, а затем Москву. Результаты его переговоров по китайскому мирному плану пока не оглашались.

02.06 18:41

Фестиваль «Нашествие», который должен был пройти в Калужской области 4–6 августа, перенесен на 2024 год, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Как он написал в своем телеграм-канале, «сейчас для «Нашествия» не то время».

Шапша добавил, что решение о переносе принял после общения с организаторами и представителями правоохранительных органов.

02.06 18:32

Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали в Новой Таволжанке после обстрела со стороны Украины. «У одного мужчины осколочное ранение бедра, у второго — контузия. Сейчас их вывозят на бронеавтомобиле в городскую больницу № 2», — сообщил он в Telegram.

Также Гладков рассказал, что в Шебекино от попадания снаряда загорелось одно из промышленных предприятий.

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