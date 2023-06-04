За прошедшую ночь силы ПВО сбили 5 беспилотников в Крыму, еще 4 были заглушены и посажены средствами РЭБ, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Жертв и пострадавших нет.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», — рассказал он.

На территории частного дома нашли еще один не взорвавшийся беспилотник.