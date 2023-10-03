Норвегия ввела новые ограничения в отношении России, присоединившись к 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщил МИД страны.

Санкции подразумевают запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». То же касается продукции, которая может использоваться в авиационной и космической отрасли.

Также норвежские власти расширили список организаций, связанных с российской военной промышленностью, в отношении которых введены экспортные ограничения.