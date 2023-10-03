Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 587-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Поселок Климово Брянской области попал под обстрел кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены несколько жилых домовладений и хозпостроек, обследование территории Климово продолжается, уточнил Богомаз.
Поселок Климово является административным центром Климовского района. Он находится на западе области.
Александр Лукашенко назначил нового ответственного за мобилизацию в Белоруссии. Начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника Генерального штаба стал полковник Андрей Расюк.
Ранее он был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Белоруссии.
Самой надежной гарантией безопасности, которую страны Европы могут предоставить Украине, является членство в ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза.
По его словам, Украина, будучи страной-кандидатом, «продолжает двигаться вперед». Для получения членства Киеву нужно продолжать реформы, отметил Боррель.
Норвегия ввела новые ограничения в отношении России, присоединившись к 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщил МИД страны.
Санкции подразумевают запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». То же касается продукции, которая может использоваться в авиационной и космической отрасли.
Также норвежские власти расширили список организаций, связанных с российской военной промышленностью, в отношении которых введены экспортные ограничения.
Сбербанк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма требований составила более ₽665,64 млн.
Суть претензий пока не раскрывается. Ранее в российские арбитражные суды из числа системно значимых финансовых организаций с исками к Euroclear Bank обратились Совкомбанк, Росбанк и Россельхозбанк.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в Киеве, что главам внешнеполитических ведомств Евросоюза не удалось согласовать выделение Украине военной помощи на $5 млрд в следующем году. При этом он выразил надежду, что достигнуть такого соглашения удастся до конца года.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «нацизмом» решение нескольких стран Евросоюза запретить въезд автомобилей с российскими номерами. «Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики», — цитирует министра агентство ТАСС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну устраивает лишь полноценное членство в Евросоюзе. Как сообщает «Страна ua», таким образом он прокомментировал материал в издании Politico, что Германия и Франция выступают за частичное участие Киева в европейских структурах.
Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бизнесмена Игоря Коломойского, а также бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом сообщается на сайте городских властей Одессы.
Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству ТАСС, что в настоящее время самые серьезные бои на купянском направлении ведутся в районе Синьковки и Петропавловки. По его словам, серьезных изменений на линии боевого соприкосновения нет.
Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что украинская команда не выступит на юниорском чемпионате мира (до 21 года) в Португалии из-за допуска россиян.
В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима.
Всего на длившееся месяц голосование вынесли переименование 39 топонимов. По вопросу площади Толстого высказали свое мнение больше всего участников: 158 из 359 были за, 201 — против. Голосовавшие решили также не переименовывать 2-й переулок Черепановых, который должен был стать Резервным.
С февраля 2022 года многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК.
Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 400 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе БМП Bradley, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция постановки помех навигационным приемником «Анклав».
В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:
- на донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районе Красногоровки, Невельского, Андреевки;
- на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и Белогоровки;
- на купянском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районе Боровой, Нового Донецкого, Новоселовского, Макеевки;
- на запорожском направлении нанесены удары в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка, Вербовое;
- на южно-донецком направлении отражена атака в районе Приютного.
Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. По данным военного ведомства, там были уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.
Дания планирует открыть свое дипломатическое представительство в Николаеве, сообщает Bloomberg. В Копенгагене заявляют, что его целью станет координация усилий местных властей и датских компаний, которые будут заниматься восстановлением разрушенных зданий.
Владимир Рогов сообщил об обстреле города Каменка Днепровская. «Ночные удары нацистов пришлись по территории бывшего автопарка. Повреждены хозяйственные постройки, перебита высоковольтная линия электропередачи. В части города наблюдаются перебои электроснабжения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram.