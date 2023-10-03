 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 587-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:17

Поселок Климово Брянской области попал под обстрел кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены несколько жилых домовладений и хозпостроек, обследование территории Климово продолжается, уточнил Богомаз.

Поселок Климово является административным центром Климовского района. Он находится на западе области.

Вчера 20:46

Вчера 20:21

Александр Лукашенко назначил нового ответственного за мобилизацию в Белоруссии. Начальником главного организационно-мобилизационного управления — заместителем начальника Генерального штаба стал полковник Андрей Расюк

Ранее он был командиром 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления Белоруссии.

Вчера 20:00

Самой надежной гарантией безопасности, которую страны Европы могут предоставить Украине, является членство в ЕС, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам встречи в Киеве глав МИД стран Евросоюза.

По его словам, Украина, будучи страной-кандидатом, «продолжает двигаться вперед». Для получения членства Киеву нужно продолжать реформы, отметил Боррель.

Вчера 19:34

Норвегия ввела новые ограничения в отношении России, присоединившись к 11-му пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщил МИД страны.

Санкции подразумевают запрет на транзит через российскую территорию «товаров и технологий, которые могут способствовать увеличению военного и технологического потенциала России или развитию сектора обороны и безопасности». То же касается продукции, которая может использоваться в авиационной и космической отрасли.

Также норвежские власти расширили список организаций, связанных с российской военной промышленностью, в отношении которых введены экспортные ограничения.

Вчера 19:10

Сбербанк подал иск к европейскому депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма требований составила более ₽665,64 млн.

Суть претензий пока не раскрывается. Ранее в российские арбитражные суды из числа системно значимых финансовых организаций с исками к Euroclear Bank обратились Совкомбанк, Росбанк и Россельхозбанк.

Вчера 18:50

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в Киеве, что главам внешнеполитических ведомств Евросоюза не удалось согласовать выделение Украине военной помощи на $5 млрд в следующем году. При этом он выразил надежду, что достигнуть такого соглашения удастся до конца года.

Вчера 18:32

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «нацизмом» решение нескольких стран Евросоюза запретить въезд автомобилей с российскими номерами. «Меня поразило, с какой скоростью с европейцев со всех практически слетела эта внешняя благообразность, которой они прикрывались в последние годы, сохраняя в себе какие-то остатки не только дипломатии, но и элементарной этики», — цитирует министра агентство ТАСС.

Вчера 18:20

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что его страну устраивает лишь полноценное членство в Евросоюзе. Как сообщает «Страна ua», таким образом он прокомментировал материал в издании Politico, что Германия и Франция выступают за частичное участие Киева в европейских структурах.

Вчера 17:36

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов бизнесмена Игоря Коломойского, а также бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.

Вчера 17:31

В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. Об этом сообщается на сайте городских властей Одессы.

 

Вчера 17:06

Глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил агентству ТАСС, что в настоящее время самые серьезные бои на купянском направлении ведутся в районе Синьковки и Петропавловки. По его словам, серьезных изменений на линии боевого соприкосновения нет.

Вчера 16:46

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк сообщил, что украинская команда не выступит на юниорском чемпионате мира (до 21 года) в Португалии из-за допуска россиян.
 

Вчера 15:52

В Одессе опубликованы результаты общественного обсуждения, проходившего в форме электронного голосования на сайте городской рады, согласно которому жители выступили против переименования площади Льва Толстого в площадь еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорима. 

Всего на длившееся месяц голосование вынесли переименование 39 топонимов. По вопросу площади Толстого высказали свое мнение больше всего участников: 158 из 359 были за, 201 — против. Голосовавшие решили также не переименовывать 2-й переулок Черепановых, который должен был стать Резервным.

Вчера 15:27

С февраля 2022 года многие иностранные компании объявили о приостановке или прекращении работы в России. Процесс затронул общепит, известные марки одежды, прессу и другие сферы жизни. Российские юрлица меняют владельцев и перезапускают бренды. Как теперь называются и выглядят заменившие своих узнаваемых предшественников компании — в подборке РБК.

KFC, Paulig, Domino's: как теперь называются знакомые бренды
Фотогалерея 

Вчера 15:08

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 400 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты в том числе БМП Bradley, три САУ «Гвоздика», САУ «Акация», САУ М109 Paladin, две артиллерийские системы М777, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48, станция постановки помех навигационным приемником «Анклав».

Вчера 15:06

В военном ведомстве сообщили о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:

  • на донецком направлении отражены три атаки ВСУ в районе Красногоровки, Невельского, Андреевки;
  • на краснолиманском направлении отражены две атаки в районе Червоной Дибровы и Белогоровки;
  • на купянском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районе Боровой, Нового Донецкого, Новоселовского, Макеевки;
  • на запорожском направлении нанесены удары в районах населенных пунктов Работино, Малая Токмачка, Новоданиловка, Вербовое;
  • на южно-донецком направлении отражена атака в районе Приютного.
Вчера 14:45

Минобороны сообщило об ударе по аэродрому Долгинцево, который находится в районе Кривого Рога в Днепропетровской области. По данным военного ведомства, там были уничтожены склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины.

Вчера 14:33

Дания планирует открыть свое дипломатическое представительство в Николаеве, сообщает Bloomberg. В Копенгагене заявляют, что его целью станет координация усилий местных властей и датских компаний, которые будут заниматься восстановлением разрушенных зданий.

Вчера 14:09

Владимир Рогов сообщил об обстреле города Каменка Днепровская. «Ночные удары нацистов пришлись по территории бывшего автопарка. Повреждены хозяйственные постройки, перебита высоковольтная линия электропередачи. В части города наблюдаются перебои электроснабжения. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал он в Telegram.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 103,87 (+0,7) Инвестиции, 02 окт, 16:46 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 98,48 (+1,06) Инвестиции, 02 окт, 16:46
Власти оценили динамику рождаемости в России до 2026 года Экономика, 07:31
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:17
Курс доллара превысил ₽100 впервые с 14 августа Инвестиции, 07:13
В Госдуме предложили ввести обязательную страховку для самокатчиков Общество, 07:12
«Хорошие русские»: как россияне в Лондоне привлекли $2 млн на стартап Pro, 07:01
Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово кассетными боеприпасами Политика, 07:01
В Кремле начали составлять список доверенных лиц к президентским выборам Политика, 07:00
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Большинство работодателей заявили об интересе к хобби соискателей Life, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Власти решили поднять взнос за уход из России до 15% Бизнес, 06:42
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Минфин заложил рост расходов на обслуживание госдолга Финансы, 06:01
МЧС проведет масштабную проверку систем оповещения населения 4 октября Общество, 05:48
Цена на нефть Brent опустилась ниже $90 впервые с начала сентября Экономика, 05:46