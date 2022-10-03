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Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 222-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
07:57

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на николаевском направлении остается под контролем. «Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили «люлей» от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируемая», — написал Стремоусов в телеграм-канале.

07:04
Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не отвечает на призывы украинского президента Владимира Зеленского более активно участвовать в боевых действиях на Украине, заявил постпред ФРГ при НАТО Рюдигер Кёниг. По его словам, это означало бы «очень большую войну», в которую окажутся вовлеченными все страны блока.
07:00
ВСУ взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка в Херсонской области, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, населенные пункты заняли бойцы 129 бригады территориальной обороны Кривого Рога.

Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили в районе Архангельского пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В конце августа Конашенков говорил, что ВСУ понесли «значительные потери» при попытке атаковать поселок.
06:32

Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».

С чем именно связано отстранение Лайко, Дегтярев не уточнил. Однако, рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, губернатор сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».

05:38
Для установления мира в Донбассе необходимы «демилитаризация» и контроль российских сил на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
04:46
США продолжат оказывать Украине помощь в области безопасности столько, сколько потребуется, несмотря на то, что исход боевых действий «трудно предсказать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN.
03:04
Чечня отправила на Украину подразделение «обученных бойцов», еще одно боевое формирование готовится к отправке в ближайшее время, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Как пояснил Кадыров, «делается это для того, чтобы наша линия атаки была максимально плотной».
01:52
Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков сообщил, что уволился и уехал из страны. Когда именно это произошло, он не уточнил. Искусствовед проработал в музее 22 года.

По словам Озеркова, намерение покинуть должность появилось у него после начала военной операции на Украине 24 февраля, а окончательное решение было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. «Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков. По его словам, он с начала марта не участвует в деятельности музея и передал часть коллекции, за которую отвечал, своим коллегам.
01:28
На неофициальной встрече глав стран ЕС 7 октября будет обсуждаться, в том числе, военная и экономическая поддержка Киева, а также усиление санкций против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Мишель указал, что ЕС продолжит усиливать ограничительные меры против России, чтобы побудить Москву прекратить военную операцию.
01:06

В Турции спустили на воду противолодочный корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа» для военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.

В офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что в рамках визита в Турцию руководитель офиса Андрей Ермак встретился с советником турецкого лидера Ибрагимом Калыном и с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате. Кроме того, Ермак посетил производственные мощности компании Bayraktar. 
 

00:26
Глава СК Александр Бастрыкин поручил главному военному управлению ведомства проверить информацию об иностранцах, участвующих в боевых действиях на Украине на стороне Киева. По данным ведомства, речь идет о гражданах Польши, Румынии и других европейских стран. 
Вчера 20:32

Повестки в военкомат получили более 180 россиян, стоявших в очереди на российско-грузинской границе, заявил заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев. После объявления частичной мобилизации 21 сентября в Северную Осетию начали прибывать россияне, желающие выехать из России в Грузию.

Вчера 20:14

Украина заблокировала выезд через КПП в ту часть Запорожской области, что находится под российским контролем, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — приводит его слова «РИА Новости».

Вчера 18:53
Германия, Дания и Норвегия профинансируют производство 16 самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 для Украины, сообщила глава немецкого Минобороны Кристина Ламбрехт. Производить гаубицы будут в Словакии, уточнила министр. Стоимость поставки оценивается примерно в €93 млн. Первые САУ поступят на Украину в 2023 году.
Вчера 18:29

Также в думской базе появляются проекты федеральных конституционных законов о принятии новых территорий.

Вчера 17:39
«Пределы территории Запорожской области определяются границами территории Запорожской области, существовавшими на день ее образования и день принятия в Российскую Федерацию Запорожской области и образования в составе Российской Федерации нового субъекта», — говорится в одном из документов, внесенных в Думу. Те же формулировки указаны в договорах с ДНР, ЛНР и Херсонской областью.
Вчера 17:29

В думской базе начали появляться тексты законов о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Вчера 16:03

Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится совместном заявлении президентов этих девяти стран.

Лидеры также подчеркнули, что их страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, они потребовали от России немедленного ухода со всех занятых территорий и призвали всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине.

Вчера 15:56

Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Также он назначил главу МИДа Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями на заседаниях палат парламента по вопросу ратификации договоров о присоединении новых регионов.

Вчера 15:22

Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет, сообщили РБК на горячей линии 122.

«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе вооруженных сил. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», — пояснили на горячей линии.

Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о возможной мобилизации священников, сказал, что они могут участвовать в военной операции на Украине только в качестве духовников.

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