Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 222-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ситуация на николаевском направлении остается под контролем. «Нацисты продвинулись вдоль Днепра в направлении Дудчан и там получили «люлей» от ВКС России. На данный момент ситуация полностью контролируемая», — написал Стремоусов в телеграм-канале.
Накануне представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что российские военные поразили в районе Архангельского пункты временной дислокации 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. В конце августа Конашенков говорил, что ВСУ понесли «значительные потери» при попытке атаковать поселок.
Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».
С чем именно связано отстранение Лайко, Дегтярев не уточнил. Однако, рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, губернатор сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».
По словам Озеркова, намерение покинуть должность появилось у него после начала военной операции на Украине 24 февраля, а окончательное решение было принято после выхода интервью директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. «Я ушел, потому что не намерен иметь ничего общего с сегодняшней Россией», — написал Озерков. По его словам, он с начала марта не участвует в деятельности музея и передал часть коллекции, за которую отвечал, своим коллегам.
В Турции спустили на воду противолодочный корвет класса Ada «Гетман Иван Мазепа» для военно-морских сил (ВМС) Украины, сообщил глава Минобороны страны Алексей Резников.
В офисе президента Владимира Зеленского рассказали, что в рамках визита в Турцию руководитель офиса Андрей Ермак встретился с советником турецкого лидера Ибрагимом Калыном и с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном в трехстороннем формате. Кроме того, Ермак посетил производственные мощности компании Bayraktar.
Повестки в военкомат получили более 180 россиян, стоявших в очереди на российско-грузинской границе, заявил заместитель военкома Северной Осетии Абрил Абдуллаев. После объявления частичной мобилизации 21 сентября в Северную Осетию начали прибывать россияне, желающие выехать из России в Грузию.
Украина заблокировала выезд через КПП в ту часть Запорожской области, что находится под российским контролем, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Пока, к сожалению, людей не выпускают с той стороны по различным надуманным причинам и угрозам», — приводит его слова «РИА Новости».
Также в думской базе появляются проекты федеральных конституционных законов о принятии новых территорий.
В думской базе начали появляться тексты законов о ратификации договоров с ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.
Польша, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Северная Македония, Черногория, Румыния и Словакия выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. «Мы твердо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины», — говорится совместном заявлении президентов этих девяти стран.
Лидеры также подчеркнули, что их страны поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, они потребовали от России немедленного ухода со всех занятых территорий и призвали всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине.
Владимир Путин внес в Госдуму четыре проекта конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав страны. Также он назначил главу МИДа Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими представителями на заседаниях палат парламента по вопросу ратификации договоров о присоединении новых регионов.
Монахов могут призвать в рамках частичной мобилизации, если у них есть военный билет, сообщили РБК на горячей линии 122.
«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе вооруженных сил. Если у монаха есть военный билет на руках, значит, он находится в запасе. Даже если он никогда не служил, но имеет на руках военный билет, он может призваться на частичную мобилизацию. Он такой же гражданин России, как и все», — пояснили на горячей линии.
Ранее замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, отвечая на вопрос о возможной мобилизации священников, сказал, что они могут участвовать в военной операции на Украине только в качестве духовников.