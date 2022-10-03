Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».

С чем именно связано отстранение Лайко, Дегтярев не уточнил. Однако, рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, губернатор сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, «из них порядка половины вернули домой как несоответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».