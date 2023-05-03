Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Washington Post, что Белый дом США не обсуждал с ним массовую утечку секретных данных американской разведки, он узнал об этом «как и все — из новостей».

На вопрос о том, не сказалось ли произошедшее на доверии между двумя странами, Зеленский ответил: «Я не могу рисковать нашим государством». Он пояснил, что демонстрация личных чувств не стоит того, чтобы терять военную поддержку США.