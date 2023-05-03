Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 434-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью The Washington Post, что Белый дом США не обсуждал с ним массовую утечку секретных данных американской разведки, он узнал об этом «как и все — из новостей».
На вопрос о том, не сказалось ли произошедшее на доверии между двумя странами, Зеленский ответил: «Я не могу рисковать нашим государством». Он пояснил, что демонстрация личных чувств не стоит того, чтобы терять военную поддержку США.
Власти Украины держат в секрете от западных союзников детали весеннего контрнаступления из опасений новой утечки конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции Киева на поле боя, сообщает Politico со ссылкой на двух европейских чиновников.
В течение нескольких дней после утечки американские власти пытались убедить Киев и союзников в Европе, что они приняли меры для предотвращения подобной ситуации в будущем.
Несмотря на это, Украина старается предотвратить масштабное распространение деталей, связанных с планированием боевых действий, сообщили источники газеты. По их словам, Киев делится с США и странами Европы, которые оказывали ему военную помощь в течение прошлого года, только некоторыми основными разведданными.
В РЖД подтвердили, что 20 вагонов грузового состава сошли с путей в Брянской области из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».
«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. В настоящее время движение на участке Снежетьская — Белые Берега приостановлено», — сказано в сообщении.
Еще один регион России отменил парад Победы 9 Мая. Праздничные мероприятия по соображениям безопасности не будут проводить в Саратовской области, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Организационных вопросов накануне празднования Дня Победы всегда много. В первую очередь они касаются безопасности участников массовых мероприятий и наших ветеранов. Для нас это приоритет. В связи с этим приняли решение не проводить в этом году торжественное прохождение войск саратовского гарнизона на Театральной площади», — заявил он.
По словам Бусаргина, парад заменят «личными концертами под окнами домов», где живут ветераны войны.
Не будет в Саратове и праздничного салюта — сэкономленные на нем средства направят на поддержку бойцов в зоне военных действий на Украине.
Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, запретила поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семен подсолнечника с Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Ограничительные меры будут действовать со 2 мая по 5 июня.
Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, она может обращаться на других европейских рынках свободно.
Громкие звуки в центре Севастополя вызваны профилактической работой в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) и тренировкой систем противовоздушной обороны (ПВО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
О громких звуках сообщал телеграм-канал «Чп / Севастополь». За пять минут в канале появилось четыре публикации о взрывах в центре города.
Рабочая группа по вопросам специальной военной операции внесла в Госдуму законопроект, согласно которому фактические воспитатели военных, погибших в первые месяцы конфликта, смогут получить выплаты по обязательному государственному страхованию. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава группы Андрей Турчак.
Он напомнил, что выплаты фактическим воспитателям, то есть старшим братьям или сестрам, бабушкам и дедушкам, а также другим родственникам, действуют с 14 июля. Но они распространяются только на тех, кто потерял своих близких в зоне военной операции после этой даты. Рабочая группа решила устранить «эту несправедливость» в своем третьем докладе президенту Владимиру Путину.
Православная церковь Украины, которую РПЦ считает раскольнической, планирует провести календарную реформу и перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний.
Польша своими действиями стремится разрушить отношения с Россией до основания. Об этом заявили временному поверенному в делах Польши в России Яцеку Щлядевскому в российском МИДе.
Его вызвали во внешнеполитическое ведомство и выразили ему решительный протест в связи с захватом польскими силовиками здания школы при российском посольстве.
«Польскому дипломату было также заявлено, что данный шаг является очередным звеном в проводимой Варшавой, лишенной представления о нормах морали, нравственности и права, политике, направленной на попытки досадить России и разрушить до основания наши отношения», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте. По его мнению, спорт должен быть связующим звеном между народами и странами.
Дания приняла решение отправить очередной пакет военной помощи Украине, в который войдут средства ПВО, боеприпасы, а также специальные машины, с помощью которых в тыл можно эвакуировать поврежденные танки. По словам министра обороны Дании Троэльса Поульсена, общая сумма помощи составляет около $250 млн, а ее цель — помочь Киеву в ожидаемом контрнаступлении.
Решение о предоставлении Киеву самолетов F-16 привязано к результатам украинского контрнаступления, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«F-16 будут, это вопрос времени. Я думаю, что это (решение о предоставлении Киеву истребителей. — РБК) будет привязано к результатам контрнаступления», — сказал он.
Кулеба также отметил, что, если бы у Украины уже были F-16, контрнаступление «было бы более быстрым».